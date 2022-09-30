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Именно Китай поставит точку в войне с ковидом. Ученые Поднебесной создали новые лекарства, - Константин Ольшанский
07:37 01.10.2022

30 сентября 22

Ученые Поднебесной создали новые лекарства и технологии против коронавируса
Константин Ольшанский

Именно Китай поставит точку в войне с ковидом

Пока китайские и американские политики спорят до хрипоты, ученые - работают вместе над решением проблем человечества. Фармацевтические корпорации Sinopharm и Merck подписали историческое соглашение о применении препарата против коронавируса "Моноравир". Фактически, это позволит победить пандемию, которая ежедневно продолжает уносить тысячи жизней.

Моноклональные антитела спасут жизни

Sinopharm достигла рамочного соглашения о сотрудничестве с американской фармацевтической корпорацией Merck 28 сентября. Китайский фармацевтический гигант получит эксклюзивные права на дистрибуцию и импорт монокланального препарата против коронавируса "Моноравир".

В то же время обе стороны также оценят возможность передачи технологии, чтобы препарат можно было производить, поставлять и коммерциализировать в Китае.

В настоящее время на мировых рынках одобрены два основных пероральных терапевтических препарата для лечения ковида - это "Моноравир" производства Merck и "Нематовир", который выпускает Pfizer.

Являясь первым в мире одобренным пероральным низкомолекулярным препаратом для лечения коронавируса, "Моноравир" получил лицензии на маркетинг или разрешение на экстренное применение в более чем 40 странах, в том числе в Гонконге.

По состоянию на конец августа более 2 миллионов пациентов прошли лечение этим препаратом. В настоящее время "Моноравир" завершил подачу материалов заявки на включение в список лекарств в Китае.

"Моноравир" используют для лечения пациентов легкой и средней степени тяжести старше 18 лет, у которых есть риск развития госпитализации и пневмонии. Популяционный анализ показывает, что после применения препарата риск госпитализации или смерти пациента будет снижен на треть.

Омикрон мутирует и распространяется все быстрее

На церемонии подписания рамочного соглашения о сотрудничестве глава Sinopharm Group Лю Цзинчжэнь сказал, что сотрудничество с Merck - это еще один шаг к развитию фармацевтической индустрии в Китае. Обе компании будут углублять международное сотрудничество и сообща обеспечат китайских пациентов высококачественными, удобными и доступными лекарствами.

"Моноравир" будет первым в линейке этих препаратов. Он должен стать еще одним дополнительным препаратом для перорального лечения в Китае. Ведь сейчас ковид не ослабевает хватку в Китае. Об этом шла речь на недавней пресс-конференции.

Директор отдела коммуникации Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Лэй Чжэнлун рассказал, что сейчас в Китае распространены в основном варианты Omicron BA.5 и Omicron BA.2.76. Они крайне заразны и легко "уклоняются" от иммунного ответа. Именно поэтому инфекция передается скрытно - в том числе из-за рубежа.

Пожилые люди с сопутствующими заболеваниями или инфицированные люди, не завершившие новую вакцинацию от коронавируса, склонны к развитию тяжелых форм заболевания. И это значительно усложняет лечение, говорит Лэй Чжэнлун.

Китайские власти отреагировали на вызовы. Национальная комиссия по здравоохранению в направила сои усилия на регионы высокого риска (это Тибетский и Нинся-Хуэйский автономные районы, провинции Гуйчжоу и Хэйлунцзян). Были мобилизованы медицинские бригады, закуплено новое медоборудование, создан резерв медработников.

Keweisha будет спасать человечество еще десятилетия

Согласно статистике Оксфордского университета, во всем мире уже введено более 12,6 млрд доз вакцин от коронавируса. Несмотря на постоянное повышение уровня вакцинации, совокупное число инфицированных людей продолжает расти - заражено уже более 600 миллионов человек.

Большинство вакцин, используемых в настоящее время, - это внутримышечные инъекции. Такие вакцины оказывают значительное влияние на предотвращение тяжелых осложнений и смерти. Но легкую инфекцию такая прививка не остановит.

Нужны вакцины следующего поколения, и на эту роль претендуют назальные спреи. Вместо укола - обычное нажатие на флакон.

Эффект против вирусной инфекции у спрея лучше, чем у внутримышечной вакцины. Ведь спреи местно индуцируют противовирусный иммунитет, позволяя нейтрализовать вирус на первом этапе проникновения в организм человека. Это доказали ученые из Каролинского института в Швеции. Изучив команду испытуемых, шведы сделали однозначный вывод: антитела в слизистой оболочки дыхательных путей помогают предотвратить заражение коронавирусом.

Пионерами применения вакцинных спреев являются китайцы. В частности, компания CanSino уже представила новую вакцину Keweisha в виде ингалятора. 6 сентября фармацевты провели презентацию, на которой доложили о сказочных результатах клинических испытаний, охвативших десятки тысяч людей.

Результаты тестов такие. Значительно уменьшилось общее количество побочных реакций на ингаляционную вакцину, особенно у лиц пожилого возраста. Вакцина доказала свою исключительную эффективность против нового варианта коронавируса. Он получил название "стелс" (или невидимка), потому что легко уходит от иммунного ответа.

Вернее, уходил. Пока не появились новые виды вакцин. Очевидно, что за спреями - будущее, учитывая, что вскоре вакцина от коронавируса станет такой же массовой и привычной, как от гриппа.

Источник - svpressa.ru
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