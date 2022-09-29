В Буркина-Фасо очередной военный переворот: капитан Ибрагим Траоре сверг подполковника Дамиба

07:49 01.10.2022

В Буркина-Фасо произошел очередной военный переворот

Артем Платина

Новым главой государства стал капитан армии Ибрагим Траоре

Пока в мире происходят различные события, в Буркина Фасо произошел военный переворот. Капитан Ибрагим Траоре сместил подполковника Дамиба переходного президента африканской страны.



Солдаты выступили на студии с заявлением о госперевороте. Теперь глава армии занял место главы государства.



Ранее Readovka сообщала, что по Буркина-Фасо

в Африке прокатилась волна антифранцузских митингов.