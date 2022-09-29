Крах США неизбежен? Россия может превратиться во всемирного Робин Гуда, - Андрей Школьников

08:14 01.10.2022 Крах США неизбежен?

Россия может превратиться во всемирного Робин Гуда

Андрей Школьников Илья Титов

3О.09.22



"ЗАВТРА". Андрей Юрьевич, на Ближнем Востоке постоянно полыхает: обострение противостояния в Триполи, недавние события в Багдаде с десятками жертв, болезненная реакция Алжира на визит Макрона… Это отголоски эпохи американских интервенций или новый виток "арабской весны", вызванный ростом цен и социальным напряжением?



Андрей ШКОЛЬНИКОВ. Формировать заново такой концепт, как "арабская весна", рано. Конечно, у каждого из этих явлений есть причины, связанные и с ростом социального напряжения, и с влиянием американской агрессии, попыткой США переделить мир. Но пока это все разрозненные события, хотя Ближний Восток всегда остается взрывоопасным.



Я бы затронул тут общемировой контекст, который можно охарактеризовать как "праздник непослушания". Вспомните март этого года, когда было голосование Генеральной ассамблеи ООН по поводу действий России на Украине. Против России высказалась 141 страна из 193. А свежие цифры совершенно другие: украинское заявление поддержали лишь 54 страны.



Если раньше только крупные державы могли вести собственную политику, то теперь это хотят делать все - вплоть до лимитрофов и небольших африканских стран, в армиях которых всего несколько тысяч человек, а правительство контролирует зачастую лишь столицу и ближайший порт. Даже такие государства перестали реагировать на команды и окрики из США и Европы.



"ЗАВТРА". Сыграл большую роль зримый пример: Запад за последние полгода ничего не смог добиться ни от России, ни от Китая, ни от Ирана и так далее.



Андрей ШКОЛЬНИКОВ. Безусловно. И Алжир в этом смысле симптоматичен. Он высветил европейское двоемыслие. То есть, с одной стороны, Макрон там нахваливал алжирских друзей и призывал их дать Франции природный газ, а с другой - рассказывал про колониальную имперскую политику России по отношению к "бедной Украине", то есть транслировал ровно те претензии к России, которые алжирцы традиционно предъявляют французам в течение многих лет. Диссонанс. Вообще, война за независимость в Алжире - очень болезненная тема. Количество убитых тогда алжирцев приближалось к полумиллиону. И война была именно гражданской, поскольку Алжир был не колонией в чистом виде, а фактически территорией Франции, и миллионы беженцев были и в ту, и в другую сторону.



Поэтому Макрон получил сейчас то, что получил. Никто особенно не рвался с ним общаться. У Алжира есть амбиции, и это естественно. Если мы возьмем прессу любой незападной страны, там обязательно найдем тезисы о справедливости, о необходимости компенсаций обездоленному народу (каждый пишет о своем, конечно). Мол, "золотой миллиард" уходит, Запад слабеет, и настало время "все взять и поделить". Об этом пишут везде, от Китая и Индии до самых маленьких стран. У всех есть уверенность, что именно их обделили. И у многих из них Россия ассоциируется с образом эдакого Робин Гуда, выступившего против власти шерифа. Они полагают, что Россия будет отбирать награбленное у богатых, чтобы раздавать его бедным - в мировом масштабе.



"ЗАВТРА". У элит и населения бедных стран появилась искренняя вера, что именно им в результате что-то перепадет, и это играет сейчас в пользу России.



Андрей ШКОЛЬНИКОВ. Да. Полагаю, такая ситуация продлится несколько лет. Все страны сейчас пытаются наладить свою игру, связываются со всеми потенциальными центрами силы. Вот недавно у нас проходили военные учения на Дальнем Востоке "Восток-2022". Представители Алжира там присутствовали в качестве наблюдателей. Где Дальний Восток, а где Алжир!.. В алжирской прессе вовсю идут разговоры о возможном вступлении в БРИКС. И очень хорошо!



"ЗАВТРА". Когда речь заходит о лимитрофах, пытающихся вести свою политику, сразу вспоминаются прибалты. Почему они зашлись в своем антироссийском угаре так мощно именно сейчас, вразрез с линией Брюсселя, например, в вопросе выдачи виз российским гражданам? И почему Брюссель вынужден подстраиваться под линию Прибалтики, а не наоборот? Понятно, что Европейскому союзу нужно обозначить желание ввести ограничительные меры против России. Но ведь не только в этом причина всплеска прибалтийской русофобии?



Андрей ШКОЛЬНИКОВ. Во-первых, надо подчеркнуть, что Прибалтика, Скандинавия и Украина находятся в зоне влияния Британии и всей разведывательной системы "Пять глаз". Местная элита курируется британцами, причем местные чиновники выполняют любые команды по принципу "Чего изволите?"



Во-вторых, русофобия зиждется на страхе. Они знают, что с нашей стороны после Великой Отечественной войны им столько всего было прощено, спущено нами на тормозах! Не только в отношении Прибалтики, но и той же Финляндии и восточноевропейских стран, - участие в войне на стороне Гитлера и прочее. А как они в перестройку начали оголтело плевать в нашу сторону! Поэтому у них сейчас страх: а что если Россия вернется и начнет опять наводить у них порядок?



"ЗАВТРА". Но разве этот страх не призывает их к рациональности?



Андрей ШКОЛЬНИКОВ. Они ненавидят нас за свою же мелочность, за свое ничтожество. Они бы на нашем месте не простили. Наше великодушие для них непонятно и страшно. В ближайшие годы, на фоне мировой катастрофы, с интересом будем наблюдать, как Россию снова начнут "любить". На западе станет опасно и плохо, а все эти чудные ребята примутся рассказывать, что мы якобы должны им помочь. Первое время пойдут попытки торговаться, предложения купить их поддержку, но по мере ухудшения ситуации все прилипалы вспомнят о великой русской культуре, которую все годы тайно любили, русском языке, на котором тайно говорили дома, а главное, очень сочувствовали несправедливости в отношении России и готовы все хором спеть песню "Такого, как Путин…".



У влиятельного и богатого человека всегда большое количество родственников, друзей и собутыльников, которые в трудную минуту испаряются. Со странами и этническими системами ситуация схожа: сколько было просьб к И.В. Сталину включить шестнадцатой-семнадцатой республикой в Союз! Вспомните, как 25–30 лет назад восточноевропейские народы любили страны Западной Европы. Время прошло, богатства и сил стало меньше, страны-прилипалы начали требовать репараций за войны, в которых они были полем битвы. В ближайшие 10–15 лет важнейшим и дефицитным ресурсом в мире станет безопасность, а Россия – одной из немногих стран, которая сможет ее обеспечить. Чем позже власти, элиты и население соседних государств осознают изменившуюся реальность, тем дороже для них должна быть помощь России.



К тому же их элиты набраны из публики, умом не блещущей, не умеющей думать мало-мальски наперед. Они живут только в текущем времени - от выборов до выборов, до следующего отпуска. Память, как у аквариумной рыбки. Поэтому их реакции напоминают поведение условного подростка 12–14 лет, начитавшегося комиксов о нападении злых сил на планету. Кто будет ее спасать? Конечно, сами же дети 12–14 лет! И у взрослых на Западе остается такой же инфантильный взгляд. Они живут в такой семантической конструкции постмодерна.



"ЗАВТРА". И эти люди искренне верят, что в их жизни все будет так же, как и раньше, надо лишь переждать. Поэтому западные лидеры наперебой призывают население своих стран всего лишь на несколько месяцев "затянуть пояса" и не выражать недовольство, меньше мыться и потреблять электроэнергии. На что рассчитывает в итоге ЕС?



Андрей ШКОЛЬНИКОВ. Тут мы видим обычный страх и забалтывание ситуации, попытку отодвинуть серьезный разговор на потом. Горизонт планирования у них - не более нескольких месяцев. А ведь рецессия идет вовсю и в США, и в Европе.



Инфляция в европейской промышленности близится к 30%. А значит, совсем скоро все это "счастье" выпадет уже в сферу потребления, поскольку инфляция в промышленности - это опережающий индикатор, она примерно на полгода опережает инфляцию потребительскую. И ведь лучше там не становится. Поэтому они уповают на чудо, чтобы произошло что-то плохое, на что можно будет повесить вину за происходящее и "уболтать" обывателя. Даже если не делать упор на ближайшие месяцы, нужно понимать, что кризис имеет системный характер. В принципе, в краткосрочной перспективе ничего непреодолимого и нерешаемого для правительств ЕС этой зимой нет, решения будут сложными, болезненными, но недавние локдауны с фактически полной остановкой многих отраслей и секторов промышленности подарят надежду: в прошлый раз ничего страшного не произошло, прорвемся и сейчас. Ближайшей зимой следует ожидать веерных отключений, остановки заводов, нарушения производственных цепочек, сроков и объемов поставок, еще большего роста себестоимости и цен. В бухгалтерско-финансовом плане происходящее будет не так страшно, но для реального сектора и социальной сферы проблемы будут нарастать, так как запаса прочности у этих систем в Европе практически не осталось. Ситуацию будут "спасать" скрытой эмиссией, которая выльется в еще больший разгон инфляционных процессов, разрушение и дестабилизацию социально-экономического положения, усиление политических кризисов и волнений.



Для простого обывателя происходящее станет холодным душем: часть прямых расходов (бензин, электричество, газ и тому подобных) будет компенсировано государством, но непрямые расходы от повышения лягут дополнительным бременем, приведут к снижению количества средств, которыми можно реально располагать. Низшие слои и большая часть среднего класса уже этой зимой столкнутся с непривычной ситуацией. Не следует ждать зимой гибели европейской экономики, повсеместного замерзания, многочисленных политических протестов и других вещей. Все это счастье будет проявляться постепенно, чтобы в 2024–2025 годах превратиться в социально-экономическую катастрофу в Европе.



И да, большая часть современных политиков, населения и элит совсем забыли уроки XX века: применение ядерного оружия и нацизм опять рассматриваются ими как допустимые инструменты. В мире постмодерна все, что происходит, - лишь разные версии и разные видения, подходы. Они рассуждают примерно так: "Какая объективная реальность? Вы о чем? Это все устарело. Сейчас все новое. Сейчас придумаем что-то, и будет так, как мы хотим".



А если не получается, то по ходу пересматриваются цели, и все начинают двигаться по новому пути, даже не заметив этого. Классический пример - Трансатлантическое торговое и инвестиционное партнерство и Транстихоокеанское партнерство. Они были шикарными идеями для поддержания глобалистской модели. Если бы эти проекты были реализованы, мы бы сидели в наглухо закупоренном глобальном мире - без вариантов. Но оптимальным это признано не было, и уже при Обаме эти "партнерства" накрылись медным тазом. Трамп только констатировал их смерть.



"ЗАВТРА". При Байдене идею попытались реанимировать?



Андрей ШКОЛЬНИКОВ. Да, но где взять теперь ресурсы и время? Вот яркий пример западного планирования.



А история борьбы с глобальным потеплением? Весь мир должен был броситься на эту амбразуру. Международные аналитические агентства расписывали рекордные значения емкости электрических аккумуляторов и прочее. А физические принципы этих "сказок" какие? Не знают. На практике вышел пшик. Но западная пропаганда орала на весь мир, что надо всем-всем двигаться именно в данном направлении. В таком состоянии Запад и пребывает.



"ЗАВТРА". Вы описали характерные черты западных чиновников-технократов, не привязанных к реальности. Они пришли на смену политическим долгожителям, таким как Мадлен Олбрайт и Михаил Горбачев, симптоматично ушедших в этом переломном году, увидев конец американоцентричного мира. В этом есть определенный символизм.



Андрей ШКОЛЬНИКОВ. О Горбачеве вспомнить стоит в связи с тем, что в перестройку в нас запустили ментальный яд. Мы его не распознали вовремя. Мы позволили ему распространиться и сформировать у нас пятую колонну. А потом во главе страны не оказалось людей, готовых принять жесткие решения.



Многие в России уверены, что количество дров, подкидываемых под котел, где Горбачев варится в аду, не уменьшается, так как все, что он натворил, по-прежнему злодействует - иначе не скажешь. Когда начинаешь думать о сотнях миллионов людей с поломанными судьбами, то нейтральных слов о Горбачеве просто нет.



"ЗАВТРА". Как нет нейтральных слов и про призраков прошлого типа Пугачевой и Меладзе.



Андрей ШКОЛЬНИКОВ. Все 30 лет эта позднесоветско-постсоветская богема прекрасно себя чувствовала. Они стали самоназванной совестью нации и решили, что имеют право говорить все что хотят и брать притом у государства деньги. И еще возмущаться, если дадут мало. Вы нам плати́те, а мы вас будем ругать. А будете мало платить, будем больше ругать. И тут вдруг эта веселая система их паразитического досуга приказала долго жить. Конечно, многие шоу-фигуры, граждане России, будут к нам возвращаться. Каждый человек может ошибаться, но только в рамках Уголовного кодекса. Конечно, попытка сделать из певицы рупор либеральной элиты очень забавляет. Выбор бандерши, превратившей всю нашу эстраду и свою семью в один сплошной "голубой огонек", угробившую в разы больше карьер музыкальных талантов и гениев, чем было ею спето песен, – диагноз. Понятное дело, что всю либерально-компрадорскую колонну надо продолжать зачищать и убирать от власти, но сам факт, что они не могут открыто и публично показывать свои истинные мысли уже столько времени, внушает надежду. Из Аллы Пугачевой пытались сделать лидера протеста – об этом говорит реакция либеральных кругов на ее требование признать себя иноагентом. Но эта попытка из-за крайне "удачно" выбранного времени обнулилась на фоне новостей о референдумах по вхождению донбасских республик и ряда бывших областей Украины в состав России.



"ЗАВТРА". Еще один бывший властитель дум, Марк Цукерберг, не так давно плакался в эфире у американского комика Джо Рогана, что стал ненавидеть свою работу. Рассказал историю о том, как к руководству "Меты"* пришли люди из ФБР и настоятельно порекомендовали замять историю про ноутбук Хантера Байдена. После истории с последними американскими выборами, где Цукерберга обвиняли в том, что с помощью его соцсети выбрали Трампа, он сломался и решил не рисковать. "Похимичил" с алгоритмами - и историю тихо замели под ковер. Но тайное стало явным, порочащие данные с ноутбука Хантера Байдена все же всплыли. Многие трактуют это интервью Цукерберга как попытку отвести от себя гнев республиканцев, которые неизбежно вернутся и в конгресс, и в перспективе в Белый дом. Может быть, это признаки перемены настроений у айтишных транснационалов в целом?



Андрей ШКОЛЬНИКОВ. Как говорится, Паниковский уже понял, что его будут бить. Или, как было сказано в фильме "Гараж": "Вовремя предать - это значит не предать, а предвидеть". Цукерберг, вероятно, понимает, что если на выборы, как в прошлый раз, не придут "восставшие мертвецы" (когда, например, 150-летние люди в США голосуют), то обе палаты будут за республиканцами.



А дальше Байден становится уже не "хромой уткой", а "фаршированной" или, если угодно, "запеченной". И будет ли вообще далее сам Байден? Здоровье его вызывает все больше опасений. И оно точно не улучшится во время предвыборных кампаний. Даже если он переживет эту осень, у его команды функционала поубавится.



Демократическая партия США сейчас объединяет всех либералов - и правых, и левых. Большая часть американских айтишников - это все-таки левые либералы, которые в свое время вращались в кругах троцкистского или маоистского характера, перейдя потом к глобалистам другого уровня. Если посмотреть на палитру экологистов, борцов за гендерное равенство, права меньшинств, в том числе сторонников Black lives matter, - то это тоже все оттуда.



Правые либералы - это Байден и Клинтоны, та команда, которая должна была уйти на пенсию еще во второй срок Барака Обамы. Это все люди возрастом лет под восемьдесят, грубо говоря. А молодая поросль, которая приходит им на смену, оказалась именно леволиберальной. Причем ультралеволиберальной. Камала Харрис - их ставленница, точнее, их витрина. Она как политик несамостоятельна, ни к чему толком не способна. Но в ней просто сошлись все нужные параметры, особенно пол, цвет кожи и убеждения.



Если уйдет Байден и придет Камала Харрис, то адекватности у текущей американской политики точно не прибавится. Она провалила все поручения, которые у нее были: расширение Верховного суда, мигрантский вопрос… Она завалила все!



"ЗАВТРА". Но задачи эти действительно довольно тяжелые.



Андрей ШКОЛЬНИКОВ. Так она даже не начала действовать! Хотя бы направила вопросы на рассмотрение, инициировала какие-то обсуждения, слушания… Это все потонуло в самом позорном бюрократическом болоте.



Иное дело - республиканцы. Не только 44-летний губернатор Флориды Рон Десантис, но и целый ряд крепких, целеустремленных трампистов возрастом от 30 до 40 лет. Они очистили партию, убрали "проходимок" типа Лиз Чейни и прочих, которые предали Трампа. Все это - Америка отцов-основателей, культурные васпы (White Anglo-Saxon Protestant, сокращенно WASP).



Им противостоит "коллективная Камала Харрис". Но леволибералы не умеют работать аппаратно, они не чиновники. Эта "чудесная" разноцветная компания стала с приходом Байдена что-то делать от имени США, изгонять нормальных людей из администрации. Хоть как-то ограничить их беспредел может только контроль республиканцев над обеими палатами Конгресса и Верховным судом.



С одной стороны, приход к власти и реализация политики Камалы Харрис – прямая дорога к гражданской войне в 2024–2025 годах. Несмотря на то, что в 2020 году нужный поворот проскочили, шестой уклад откроется в 2035–2040 годах, как и для конкурентов, – это все еще благоприятный сценарий. С другой – ресурсы США еще очень значительны, даже при оппозиции двух палат и Верховного суда натворить дел можно знатно. Ладно бы речь шла только о более быстром запуске гражданской войны и росте шансов на ее затяжной характер, так ведь нет, с этих пакостников станется, погрузят мир в перманентные войны – разделяй и властвуй, уничтожая США и давая шанс на усиление Китаю.



Таким образом, оптимальный для России вариант развития событий – победа республиканцев на промежуточных выборах и сохранение Джо Байдена у власти до 2024 года, в ином случае шансы США на возрождение снижаются, что хорошо, но растет вероятность обострения войн всех типов, а после – усиление Китая в полученном международном вакууме.



Не будем забывать, что мы находимся в многоуровневом конфликте с Западом: экономическом, военном, психоисторическом (ментальном). Поэтому не надо нам такого счастья, чтобы рулила "коллективная Камала". Поэтому пожелаем Байдену здоровья!



Пусть произойдет у демократов еще больший раскол между правыми и левыми либералами. Пусть они проиграют партийные выборы. Пусть даже вспыхнет в Америке подобие гражданской войны в этот период… Потому что сейчас Америка еще сильна: ее пока не накрыл крах "долины пирамид", еще не все американские рынки упали. Хотя слова секретаря российского Совбеза Николая Патрушева об обрушении долгового рынка США очень знаковые, поскольку этот человек говорит редко, но метко. Где-то раз в полгода он пишет большие статьи, в которых дается много действительно ценной информации.



А в плане американских либералов - пора уже закрывать это шапито.



"ЗАВТРА". Очень хотелось бы увидеть президентом Штатов, например, Хантера Байдена.



Андрей ШКОЛЬНИКОВ. Знаете, два дебила - это сила. А если дебил с "чемоданчиком" и "кнопкой", то необходимы мощные ограничения. Когда внутренних ограничений нет, нужны внешние.



Что бывает, когда на высший пост ставится человек, который не может принимать адекватных решений, мы знаем на примере Михаила Горбачева. Сейчас Штаты уничтожают экономически Европу, убивая ее "об нас", а в Европе американцам помогают местные Горбачевы. Но и сама Америка медленно соскальзывает в пропасть.



Беседовал Илья ТИТОВ



* Запрещенная в России экстремистская интернет-платформа Источник - завтра

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