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Новый глава "Таджик Эйр" (Шодмонзода) и другие кадровые подвижки в Таджикистане
08:43 01.10.2022

Эмомали Рахмон уволил ряд руководителей крупных ведомств в Таджикистане
Кадровые перестановки произошли в ходе заседания кабинета министров.

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон 29 сентября в ходе заседания правительства снял с должности сразу двух крупных руководителей в стране, сообщает пресс-служба главы Таджикистана.

Постов лишились глава авиакомпании "Таджик Эйр" Дилшод Исматуллозода и начальник Госслужбы по надзору в области транспорта республики Шерали Ганджалзода.

Известно, что они были уволены со старых должностей с формулировкой "в связи с переходом на другую работу".

Куда именно будут назначены экс-руководители, пока не уточняется.

На место главы авиакомпании "Таджик Эйр" был назначен Парвиз Шодмонзода.

Новый руководитель авиаперевозчика, до нового назначения, был заместителем директора Международного аэропорта "Бохтар".

Кроме того, Парвиз Шодмонзода раньше работал в компании "Таджик Эйр", и знает хорошо ситуацию изнутри.

Ранее стало известно, что в стране также снят с поста глава Агентства по экспорту Шавкат Бобозода. О причинах освобождения Бобозода от должности в постановлении не сообщается.

Однако, в начале этой недели СМИ сообщили об аресте Шавката Бобозода. Сообщалось, что высокопоставленный чиновник подозревается в мошенничестве в особо крупном размере.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - centralasia.news
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