ООН встала на сторону Киева - и развалится как Лига наций. Ее заменит ШОС? - И.Никулин

09:57 01.10.2022 Скурвившуюся международную организацию могут заменить ШОС и другие форматы.

Сергей Аксенов

ООН встала на сторону Киева - и развалится как Лига наций



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Игорь Никулин Михаил Александров



Руководство ООН перестало быть нейтральным и приняло сторону одной из противостоящих на планете групп - коллективного Запада. С таким упреком к генсеку ООН Антониу Гутерришу обратились российские дипломаты.



"Генеральный секретарь и секретариат ООН „должны воздерживаться от любых действий, которые могли бы отразиться на их положении как международных должностных лиц, ответственных только перед организацией", иными словами, они всегда должны действовать беспристрастно", - говорится в сообщении постпредства РФ.



Гутерриш проявил двойные стандарты, посягнув на основополагающее право на самоопределение жителей республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, считают в Москве.



Ранее Гутерриш заявил, что вхождение ДНР и ЛНР, а также подконтрольных российским войскам территорий Херсонской и Запорожской областей в состав России не будет иметь юридической силы и "заслуживает осуждения".



По словам генсека, Россия как один из пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН "несет особую ответственность за соблюдение устава" этой организации. "Любая аннексия территории государства другим государством в результате угрозы силой или применения силы является нарушением принципов Устава ООН и международного права", - сказал Гутерриш.



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Российский дипломат, бывший советник генсека ООН Кофи Аннана Игорь Никулин не исключает исхода из ООН большинства стран-участниц.



- Россия действует точно в соответствии с уставом ООН, который Гутерриш, похоже, не читал. А там есть конкретные статьи, в которых говорится, что страны-победительницы во Второй мировой войне - Россия, США, Британия и Китай - в случае угрозы возрождения нацизма имеют право принять любые меры, в том числе военные. При этом они не обязаны получать согласие у всех стран-членов Совбеза ООН, они обязаны их только проинформировать, что есть угроза возрождения нацизма. Этого достаточно для начала военных действий.



Россия в последнее время неоднократно предупреждала своих партнеров по Совбезу, что такая угроза существует. Значит Москва поступила в соответствие с уставом ООН. Они не отреагировали. Поэтому все придирки к нашей стране не серьезны и не справедливы.



"СП": - Заметно, что президент России старается придерживаться международного права, постоянно ссылается на устав ООН. Насколько, по-вашему, это целесообразно?



- Пока нам это напрямую не мешают, можно придерживаться. Если будет мешать, значит будет по другому. Американцы, вон, не придерживаются никаких правил, они только других призывают к этому. Поэтому Россия имеет право в случае необходимости сделать точно также. Мы это право завоевали, положив более 25 млн жизней на борьбу с нацизмом. А теперь нацизм возрождается и более того поддерживается нашими "западными партнерами".



"СП": - Может Путин хочет несмотря ни на что сохранить нынешнее мироустройство, а для этого старается не нарушать устав ООН, чтобы другие страны видели и понимали кто прав?



- Семьдесят процентов стран мира и три четверти мирового населения не поддержали санкции против России. По сути, санкции против нас ввел только коллективный Запад, больше никто. Напомню, что в марте, когда впервые голосовали по резолюции, осуждающей Россию за СВО на Украине, против нас проголосовали 141 страна. А уже в августе аналогичную резолюцию ООН поддержали всего 54 страны. Втрое меньше!



Так что поддержка Москвы растет. Многие страны мира смотрят на Россию с надеждой. России уже давно пора возглавить движение неприсоединения. Осталось только победить на поле боя. Мы боремся против нового мирового порядка, который навязывается всему миру коллективным западом и мы не можем в этой борьбе проиграть.



"СП": - Пристрастная позиция Гутерриша по Украине озвучена на фоне попыток некоторых западных стран вытеснить Россию из ООН…



- Это в принципе невозможно, поскольку у России есть право вето при голосовании. Но если они все-таки каким-то образом смогут это сделать, то ООН, уверен, просуществует недолго. Напомню, после того, как СССР исключили из Лиги наций (предшественница ООН - авт.) в 1939 году, очень скоро - в 1941-м, она прекратила свое существование, самораспустилась.



"СП": - Кажется, все к этому идет. Отказ США выдать вовремя визу Сергею Лаврову для участия в Генассамблее ООН - ни что иное как попытка "законными" средствами изолировать Россию…



- Если в ближайшие несколько лет ООН не поменяет штаб-квартиру, не переедет из США в какую-нибудь нейтральную страну, например, в Австрию или другую, то она также рискует прекратить свое существование. Потому что сейчас ООН полностью "легла" под США, которые не выполняют принятые на себя обязанности принимающей стороны, оказывая давление на другие страны. Глядя на это три четверти стран однажды могут покинуть ООН. Останется клуб богатых стран - этакий междусобойчик. А Россия может помочь этому процессу.



Все идет к полному банкротству ООН. Рецепты, которые там предлагают всему миру, не работают. Свою функцию ООН не выполняет уже лет 20. Не только не предотвращает конфликты, но и усугубляет их, потому что служит лишь одному хозяину.



Эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор политических наук Михаил Александров предлагает впредь решать международные вопросы в обход ООН.



- ООН вполне может постичь судьба Лиги наций. Международные организации, созданные по инициативе Запада, а ООН - американская идея, утрачивают свое значение. Они и так никогда не были беспристрастны. Мы помним войну в Корее, куда даже умудрились послать войска ООН.



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Во времена Брежнева, когда сложился стратегический паритет с Западом, влияние Советского Союза в мире очень сильно расширилось и это создало иллюзию того, что ООН можно использовать как площадку для урегулирования споров. Но практика показала, что это нереально.



После распада СССР американцы обрадовались и ООН стала прикрытием агрессивных действий США, в частности, в Ираке, в Югославии, в Ливии, где Медведев дал команду воздержаться при голосовании. А сейчас ООН превратилась в место для пикировки, для обмена дипломатическими ударами.



При этом наш министр иностранных дел продолжает говорить о "центральной роли ООН". То есть фактически сам нас подталкивает к тому, чтобы мы были в подчиненной позиции к Западу. Сейчас Гутерриш раскритиковал референдумы, и мы должны с ним соглашаться?



Зацикленность на ООН родилась еще во времена Шеварнадзе. В этом смысле наши дипломаты вышли из его шинели. Верят, например, в МАГАТЭ. Как будто МАГАТЭ - беспристрастная организация. А она предлагает санкции против неугодных Западу стран.



"СП": - Так может России покинуть эти никчемые и враждебные нам структуры?



- Инициативно выходить из них может и не нужно, но рассчитывать на них тоже не следует. Надо их обходить. Создавать временные коалиции. Хороший формат - астанинский по Сирии. ШОС надо придать роль регулятора споров в Евразии без участия ООН. Она здесь вообще не нужна.



А по Гутерришу надо официально заявить, что Россия рассматривает его как человека, нарушившего основные принципы ООН и не будет больше воспринимать как генсека ООН и не будет иметь с ним дело. И зерновую сделку по Украине, которую он пробивал, но не исполнил обещанного, расторгнуть.



1.10.22 Источник - svpressa.ru

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