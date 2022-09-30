Россия наложила вето на резолюцию в СБ ООН с осуждением референдумов. Китай и Бразилия - воздержались

10:23 01.10.2022

Россия заблокировала в СБ ООН резолюцию, не признающую референдумы в четырех регионах



30 сентября 2022,

Россия использовала право вето в отношении проекта резолюции США и Албании по референдумам на освобожденных территориях. Голосование членов Совета Безопасности ООН по данному вопросу состоялось в пятницу, 30 сентября.



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Резолюция указывала на якобы незаконность организации Россией референдумов "в регионах Украины, в рамках признанных границ международным сообществом". Также подчеркивалось, что результаты голосования не могут считаться основанием для изменения геополитического статуса Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.



Авторы резолюции выступили против признания вышеупомянутых регионов частью РФ, а также призвали Москву немедленно вывести Вооруженные силы с Украины.



Представители 10 государств одобрили содержание документа, еще четыре, в том числе КНР и Бразилия, воздержались от голосования.



В пятницу президент РФ Владимир Путин подписал договоры о включении в состав Российской Федерации ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Глава государства заверил, что Россия никогда не предаст жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и будет помогать восстанавливать инфраструктуру в регионах. Путин заявил также, что Россия не будет жить по правилам Запада.



С 23 по 27 сентября жители республик Донбасса и освобожденных территорий голосовали на референдумах по вопросу присоединения к России. В ДНР поддержали такой вариант 99,23% граждан, В ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, а в Запорожской области - 93,11%.



Часть западных стран отказалась признать итоги голосования на прошедших референдумах. Так, в G7 пообещали никогда не признавать вхождение освобожденных территорий в РФ.



Президент Финляндии Саули Ниинисте указал на то, что страна не признает референдумы. Также 26 сентября глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что страна не признает итоги референдумов о вхождении в состав РФ. Он отмечал, что Турция уже выражала свое беспокойство и позицию по этому поводу.



До этого, 23 сентября, президент США Джо Байден отверг возможность признания вхождения в состав РФ освобожденных территорий по итогам референдумов. По его словам, референдумы на освобожденных территориях являются "фикцией".



Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.