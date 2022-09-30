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|Объединенные социал-демократы Казахстана двинули в президенты экономиста Ауесбаева
11:09 01.10.2022
Нурлан Ауесбаев выдвинут кандидатом в президенты от ОСДП
Астана. 1 октября. - Нурлан Ауесбаев выдвинут кандидатом в президенты от Общенациональной социал-демократической партии (ОСДП), сообщает пресс-служба партии.
Партия ОСДП на внеочередном XIX съезде выдвинула своего кандидата в президенты Казахстана – Нурлана Ауесбаева.
Ауесбаев – председатель столичного филиала ОСДП с 2021 года. Родился 17 мая 1957 года в Южно-Казахстанской области. Имеет два высших образования - экономическое и юридическое.