Объединенные социал-демократы Казахстана двинули в президенты экономиста Ауесбаева

11:09 01.10.2022

Нурлан Ауесбаев выдвинут кандидатом в президенты от ОСДП



Астана. 1 октября. - Нурлан Ауесбаев выдвинут кандидатом в президенты от Общенациональной социал-демократической партии (ОСДП), сообщает пресс-служба партии.



Партия ОСДП на внеочередном XIX съезде выдвинула своего кандидата в президенты Казахстана – Нурлана Ауесбаева.



Ауесбаев – председатель столичного филиала ОСДП с 2021 года. Родился 17 мая 1957 года в Южно-Казахстанской области. Имеет два высших образования - экономическое и юридическое.