 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пятница, 30.09.2022
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Объединенные социал-демократы Казахстана двинули в президенты экономиста Ауесбаева
11:09 01.10.2022

Нурлан Ауесбаев выдвинут кандидатом в президенты от ОСДП

Астана. 1 октября. - Нурлан Ауесбаев выдвинут кандидатом в президенты от Общенациональной социал-демократической партии (ОСДП), сообщает пресс-служба партии.

Партия ОСДП на внеочередном XIX съезде выдвинула своего кандидата в президенты Казахстана – Нурлана Ауесбаева.

Ауесбаев – председатель столичного филиала ОСДП с 2021 года. Родился 17 мая 1957 года в Южно-Казахстанской области. Имеет два высших образования - экономическое и юридическое.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - КазТАГ
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