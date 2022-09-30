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КазФемида запуталась. Арестован или нет экс-сенатор Ерлан Нигматулин?
11:15 01.10.2022

Август Макаров

Телеграм-канал Pravda.kz сообщает, что арестован экс-сенатор Ерлан Нигматулин, брат бывшего спикера мажилиса Нурлана Нигматулина. Да и к последнему, по имеющейся информации, имеются вопросы, информирует Bizmedia.kz.

UPD: 28 сентября
Заместитель генпрокурора Казахстана Асет Чиндалиев заявил, что не обладает информацией по поводу возбуждения уголовного дела в отношении Ерлана Нигматулина – родного брата бывшего спикера мажилиса парламента Нурлана Нигматулина. Эта позиция официальная.

Нурлан Нигматулин и его брат фигурируют в уголовном деле. Bizmedia.kz
Арестован экс-сенатор Ерлан Нигматулин
Ерлан Нигматулин арестован, где Нурлан Нигматулин?
Правда, местонахождение Нурлана Нигматулина неизвестно. Видимо, во время "сырга салу" с Аскаром Маминым и Адильбеком Джаксыбековым что-то произошло.

Ответ YDD Corporation появился ближе к обеду
В YDD Corporation опровергли информацию касательно ареста Ерлана Нигматулина.

"Обращаем внимание на то, что распространение заведомо ложной информации, причиняющей существенный вред правам и законным интересам граждан и организаций, влечет уголовную ответственность, предусмотренную статьей 274 Уголовного кодекса Республики Казахстан"

сообщили в пресс-службе карагандинского ферросплавного завода.
Однако информация в телеграм-каналах остается. Ее никто не удаляет. Значит, источники уверены в ней. Официальной информации от государственных органов - не поступало.

В чем дело? Возможная причина ареста
Как сообщает телеграм-канал Чиновник:

Арестован Ерлан Нигматулин. По распространяемой в соцсетях информации, брат экс-спикера мажилиса парламента Нурлана Нигматулина подозревается в мошенничестве, уклонении от уплаты налогов и таможенных платежей, а также легализации преступных доходов.

По некоторым данным, Е. Нигматулин взят под стражу. Кроме того, орган преследования имеет вопросы к Нурлану Нигматулину, местонахождение которого не установлено. По последним данным, 7 сентября он отправился в ОАЭ.

Ранее о том, что бывший спикер мажилиса Нурлан Нигматулин и его брат-близнец Ерлан стали фигурантами уголовного дела о рейдерстве, сообщал адвокат коллегии адвокатов столицы Маулен Алимбаев.

В августе, на пресс-конференции он пояснил, что фабулой уголовного дела являются взаимоотношения между двумя крупными предпринимателями Куатом Султанбековым и Ерланом Нигматулиным. Дело расследуется Антикором и было начато в апреле текущего года. Ерлан Нигматулин рейдерским путем захватил зону отдыха, которая принадлежала Султанбекову.

После конфликта с Е. Нигматулиным в 2012 году предприниматель из Балхаша Куат Султанбеков попал в тюрьму и был приговорен в общей сложности к 21 году лишения свободы из которых отсидел 10.

Что сообщалось ранее
Бывший спикер мажилиса Нурлан Нигматулин и его брат-близнец Ерлан являются фигурантами уголовного дела о рейдерстве.

"По поводу Балхашских событий, по поводу взаимоотношений между двумя крупными предпринимателями (Куатом Султанбековым и Ерланом Нигматулиным – КазТАГ) – это сейчас является фабулой уголовного дела, которое расследуется центральным аппаратом антикоррупционной службы в столице.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - Bizmedia.kz
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