В Астане секретно и сурово осужден иностранный киллер, "готовивший покушение на Токаева"

11:59 01.10.2022

По делу о подготовке покушения на Токаева вынесли приговор в Астане



Астана. 30 сентября. – По делу о подготовке покушения на президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева вынесли приговор в Астане, передает корреспондент агентства.



"28 сентября специализированный межрайонный суд по уголовным делам города Астаны вынес обвинительный приговор в отношении А.", - сообщили в пятницу в пресс-службе столичного суда.



Уголовное дело рассмотрено в закрытом судебном заседании.



А. признан виновным и ему назначено:



- за государственную измену 11 лет лишения свободы;



- за перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза помимо или с сокрытием от таможенного контроля огнестрельного оружия, группой лиц по предварительному сговору девять лет лишения свободы;



- за незаконные приобретение, хранение, перевозку огнестрельного оружия, взрывчатых веществ, группой лиц по предварительному сговору семь лет лишения свободы;



- за приготовление к незаконному изготовлению боеприпасов, взрывчатых веществ, совершенные группой лиц по предварительному сговору четыре года лишения свободы;



- за приготовление к посягательству на жизнь Президента Республики Казахстан в целях прекращения его государственной деятельности, а также из мести за такую деятельность 10 лет лишения свободы;



- за приготовление к акту терроризма 10 лет лишения свободы;



- за приготовление к посягательству на жизнь сотрудников правоохранительных, специальных государственных органов и военнослужащих 10 лет лишения свободы;



- за незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств в небольшом и особо крупном размерах пять лет лишения свободы;



"В силу части 4 статьи 58 УК путем частичного сложения наказаний окончательно к отбытию назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в учреждениях уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности", - уточнили в суде.



Напомним, 3 апреля комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана сообщил, что 25 марта в Нур-Султане контрразведкой КНБ задержан агент иностранной разведки гражданин РК "А", планировавший покушение на президента и ряд высокопоставленных государственных служащих. Также отмечалось, что задержанный занимался антироссийской пропагандой. 4 апреля стало известно, что задержанный мог работать адвокатом в Астане.