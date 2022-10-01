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Росгазу остался единственный путь в Европу - Турция, - Осман Сагырлы
12:50 01.10.2022

Türkiye
Турция
ИноСМИ, 1920, 01.10.2022

После диверсии на "Северных потоках" сотрудничество с Турцией для Европы особенно важно, пишет Türkiye. Поставлять СПГ из США намного дороже, чем трубопроводный газ. ЕС не остается ничего, кроме как получать голубое топливо по Трансанатолийскому газопроводу.

Для Европы, потрясенной утечками на газопроводах "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2" и ищущей альтернативы для выхода из газового кризиса, лучший шанс - это Турция...
Заполняемость хранилищ природного газа в Европе общей мощностью около 110 миллиардов кубометров уменьшается день ото дня на фоне российско-украинского военного конфликта. По данным Gas Infrastucture Europe и Еврокомиссии, Европа потребляет около 400 миллиардов кубометров природного газа в год и около 40% голубого топлива импортирует из России. В силу того, что поток природного газа приостановился из-за конфликта между Россией и Украиной, Европа ищет альтернативные решения, при этом вследствие взрывов на трубопроводах "Северный поток" подача газа полностью прекратилась.

Пятерка ЕС в трудном положении

26 июля текущего года ЕС достиг согласия о добровольном сокращении спроса на природный газ на 15% этой зимой в целях повышения безопасности энергоснабжения. При этом ожидается, что государства-члены сократят потребности в голубом топливе до 31 марта 2023 года. У 18 стран - членов Евросоюза есть газохранилища. Запасы газа, которые с каждым днем уменьшаются, не внушают Европе оптимизма. Одной из стран, наиболее пострадавших от кризиса, является Германия, которая ежегодно потребляет 92 миллиарда кубометров природного газа. Далее следуют Италия (71 миллиард кубометров), Нидерланды (44 миллиарда кубометров), Франция (40 миллиардов кубометров), Польша (22 миллиарда кубометров).

СПГ - дорого

Лишившись российского природного газа, Европа сталкивается с энергетическим кризисом. Перебои в работе "Северного потока" означают сокращение поставок российского энергоресурса на 89% по сравнению с предыдущим годом. Из Украины в Словакию, а также по трубопроводу, проходящему через Черное море в Турцию и далее в Болгарию, входящую в ЕС, в Европу до сих пор поступает определенное количество российского голубого топлива. У Европы есть такие варианты, как поставки сжиженного природного газа (СПГ) из США морским транспортом, а также поставки газа по большему количеству трубопроводов из Норвегии и Азербайджана. Однако СПГ обходится намного дороже, чем трубный газ. По этой причине ожидается, что расходы ЕС станут еще больше.

Европа ищет альтернативы

Для Европы, пребывающей в поисках альтернатив с тем, чтобы преодолеть газовый кризис и пережить зиму без ущерба, лучшим шансом является Турция. Европейские правительства, работающие над избавлением от энергетической зависимости от России, нашли искомое решение в расширении Южного газового коридора, по которому каспийский газ поступает в Европу через Турцию. В июле 2022 года Еврокомиссия подготовила проект документа по этому поводу. Стоимость проекта по созданию маршрутов поставок природного газа из Каспийского региона и Ближнего Востока в Европу, стартовавшего в 2008 году, составляет 45 миллиардов долларов. Маршрут между Азербайджаном и Европой пролегает через Южно-Кавказский трубопровод (Баку - Тбилиси - Эрзурум), Трансанатолийский трубопровод (TANAP) и Трансадриатический трубопровод (TAP, через Турцию, Грецию и Албанию к Адриатическому морю, затем к югу Италии и в Европу).

Ключевая линия - TANAP

В рамках Трансанатолийского газопровода (TANAP), транспортирующего газ Азербайджана, в чьи двери стучится ЕС в целях выхода из кризиса, Турция является страной-мостом. Европа планирует разрешить энергетический кризис с помощью TANAP, по которому каспийский газ доставляется в Европу через Турцию. ЕС и Азербайджан договорились об увеличении поставок природного газа с нынешних восьми миллиардов кубометров в год до 20 миллиардов к 2027 году. Обращение Евросоюза к TANAP в очередной раз доказало ключевую роль Турции как основного маршрута с развитой инфраструктурой в обеспечении безопасности энергоснабжения.

60% экспорта США в Европу

США получают огромные прибыли, продавая свой природный газ в Европу. США значительно увеличили количество СПГ, поставляемого в ЕС, по сравнению с прошлым годом. По имеющимся данным, 60% всего американского экспорта СПГ приходится на Европу. Европейские аналитики отмечают, что судно с СПГ выходит в море при стоимости 60 миллионов долларов и находит покупателей в Европе при стоимости 275 миллионов долларов. Это расценивается как безумие, при котором расходы значительно увеличиваются. В недавнем докладе о европейском рынке природного газа подчеркивается, что американский СПГ поможет укрепить энергетическую безопасность Европы.

Автор: Осман Сагырлы (Osman Sağırlı)

Источник - inosmi.ru
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