Выборы в Италии: истеблишмент с коричневым оттенком, - Сергей Кожемякин

19:31 01.10.2022 Выборы в Италии: истеблишмент с коричневым оттенком



Победа крайне правых сил в Италии стала следствием углубляющегося кризиса. В условиях слабости левого лагеря буржуазия использует реакцию для обмана и раздробления трудящихся. Схожие процессы происходят в Испании.



Невыученные уроки



Называя историю "наставницей жизни", древнеримский философ и политик Цицерон добавлял, что не знающий ее человек навсегда остается ребенком. Эти слова подтверждаются на каждом шагу. Не изучив уроков прошлого, люди вновь и вновь становятся жертвами обмана господствующих кругов.



Иногда история словно насмехается над нерадивыми учениками, преподнося им практически точную копию невыученной темы. Сто лет назад погруженная в глубокий кризис Италия переживала революционный подъем. Рабочие занимали предприятия и создавали отряды Красной гвардии, левые стали крупнейшей силой в парламенте. Напуганный капитал увидел спасение в фашизме. Благодаря финансовой помощи буржуазии и изощренной демагогии Бенито Муссолини и его сторонники превратились из маргинальной кучки в грозную силу. Решающие события произошли осенью 1922 года. В результате "похода на Рим" была установлена фашистская диктатура. Этому способствовала нерешительная позиция руководителей Социалистической партии, испугавшихся рабочего движения.



Столетие спустя ситуация повторяется. Пандемия коронавируса и конфликт на Украине обострили кризис капитализма, сильнее всего ударивший по слабым звеньям системы. В Италии в бедности живут около 6 млн человек, или почти 10 процентов населения. Официальный уровень безработицы - 8,4 процента - на два пункта выше, чем в среднем по Евросоюзу. Среди молодежи работы нет у каждого четвертого. Более половины из заключенных в прошлом году трудовых контрактов были временными, в таких условиях работают 3,2 млн человек - максимум с 1977 года. Италия - единственная европейская страна, где реальная зарплата ниже, чем тридцать лет назад.



Высшие слои живут в другой реальности. Число долларовых миллиардеров за два последних года выросло с 37 до 50, их совокупное богатство увеличилось на 56 процентов - почти до 200 млрд долл. Если доля 1 процента "избранных" в национальном богатстве подскочила с 1990-х годов с 16 до 22 процентов, тот же показатель для бедной половины населения рухнул с 11,7 до 3,5 процента.



Это отражает неолиберальный поворот, совершенный после 1991 года. Роспуск Итальянской компартии и ослабление профсоюзов дали простор рыночным реформам. Несмотря на частую смену правительств, курс менялся в пределах "статистической погрешности". Не стало исключением "правительство единства" Марио Драги, сформированное в прошлом году восемью партиями - от левоцентристской Демократической до правых "Лиги" и "Вперед, Италия".



Кабинет Драги не только не вышел из либеральной колеи, но и углубил ее. После начала украинского конфликта власти пошли на рост военного бюджета за счет социальных расходов, предложенная налоговая реформа защищает интересы бизнеса. Вместо запланированных 1,6 процента инфляция уже разогналась до 8,4 процента. Следствием стал рост протестов. В сентябре прошли забастовки железнодорожников и авиаперсонала. Ранее на демонстрации выходили работники почты, текстильных предприятий, докеры. Ряд выступлений проходил под антивоенными лозунгами. В Генуе и Пизе рабочие отказывались грузить оружие для Украины.



Растущее недовольство обострило разногласия в правящей коалиции. Движение "5 звезд" выступило против курса кабинета Драги. Его косвенно поддержали "Лига" и "Вперед, Италия", отказавшиеся голосовать за доверие премьеру. Это привело к роспуску правительства и назначению новых выборов. В результате прошедшего 25 сентября голосования абсолютную победу одержала коалиция правых партий. Она получила 237 из 400 мест в нижней палате и 115 из 200 мест в сенате. Главным триумфатором при этом стала партия "Братья Италии", завоевавшая соответственно 119 и 65 мандатов.



Потомки Муссолини



Организация является прямой наследницей Итальянского социального движения - неофашистской партии, созданной Джорджо Альмиранте и другими соратниками Муссолини. Лидер "Братьев Италии" Джорджа Мелони не скрывает симпатий к темному прошлому. В одном из интервью она заявила: все, что делал Муссолини, "он делал для Италии", и посетовала, что в Италии больше не было политиков такого уровня.



Поднимаясь по карьерной лестнице, Мелони смягчила риторику. Во время последней избирательной кампании она выпустила обращение на нескольких языках, заявив, что "итальянские правые отдали фашизм истории", и назвав идеологию "Братьев" близкой к американским республиканцам, британским консерваторам и израильскому "Ликуду". В искренность этих слов верится с трудом. На партийных митингах можно увидеть "римский салют" - итальянский аналог немецко-фашистского приветствия. Внучка диктатора Ракеле Муссолини избрана от "Братьев Италии" в столичный совет, а его правнук Кайо Муссолини баллотировался от этой же партии в Европарламент.



Вольготное существование подобных идей облегчается тем, что Италия не знала полноценной денацификации. Десятки тысяч человек ежегодно посещают могилу Муссолини в его родной деревне Предаппио. В книге соболезнований можно прочесть такие записи, как "Вернись!" и "Мы возродимся!", траурные ленты содержат посвящения "отцу страны". По соседству продаются сувениры с фашистской символикой. Тревожным сигналом стал опрос, согласно которому 66 процентов молодых жителей считают, что диктатура Муссолини принесла стране немало пользы. Подобная атмосфера позволила Мелони выдвинуться вперед. В возрасте 31 года она стала министром в кабинете Сильвио Берлускони, а теперь с огромной долей вероятности возглавит правительство.



В программе "Братьев Италии" и правого альянса переплетены популистские и откровенно неолиберальные лозунги. С одной стороны, они обещают поддержку молодым семьям, включая налоговые льготы, жилищные программы и бесплатные детсады. С другой - говорят о снижении корпоративных налогов и стимулировании крупного бизнеса, призывают к отмене введенного в 2019 году безусловного базового дохода для малоимущих и заявляют, что профсоюзы вредят экономическому развитию. Будучи депутатом, Мелони старательно поддерживала все меры жесткой экономии, а в манифесте "Лиги" указано, что "страна должна быть либеральной в экономике и мудро консервативной в ценностях".



Отвлекая трудящихся от сути кризиса, правый лагерь винит во всем наплыв мигрантов. Это из-за последних "коренные итальянцы" якобы сидят без работы, растут преступность и наркоторговля. Правая коалиция предлагает усилить охрану границ, наделить силовиков дополнительными полномочиями и создать в Африке центры регистрации беженцев под управлением ЕС. В отдельных выступлениях Мелони даже призывала ввести морскую блокаду Ливии. Своей задачей правые называют "защиту иудео-христианских корней и исторической идентичности Европы". Главный слоган кампании - "Бог, отечество, семья" - совпадает с девизами ряда ультраправых сил, в том числе режима Салазара в Португалии (1933-1974 годы). Правда, многие прежние лозунги, включая запрет абортов и отказ расширять права сексуальных меньшинств, альянс в преддверии выборов снял.



Пример Италии показывает, сколь ошибочен взгляд на правых как "надежных союзников России". Самый первый пункт программы коалиции без обиняков указывает, что Италия - полноправный член ЕС, НАТО и западного мира. Единственное, чего требуют правые, - это большее внимание национальным интересам внутри Евросоюза. "Больше Италии в Европе! Больше Европы в мире!" - гласит один из лозунгов.



Отдельно значится пункт о поддержке Украины. Фракция "Братьев Италии" с самого начала поддержала поставки оружия, Мелони называет происходящие там события судьбоносными для западного мира. "Конфликт - верхушка айсберга в перестройке мирового порядка. Если Запад проиграет, победителями станут путинская Россия и Китай Си Цзиньпина, и самую высокую цену придется платить европейцам", - заявляла она.



Недалеко ушли и союзники "Братьев". "Друг Кремля" Берлускони призывает искать альтернативные источники топлива для отказа от российского газа, а глава "Лиги" Маттео Сальвини предлагает "наказывать агрессора", при этом защищая итальянский бизнес и итальянских рабочих. Окончательно точки над i были расставлены после объявления итогов выборов. "Вы можете рассчитывать на нашу верную поддержку дела свободы украинского народа", - написала Мелони Владимиру Зеленскому.



Не менее реакционным является обещание признать Иерусалим столицей Израиля и перенести туда итальянское посольство. Другими словами, правые целиком встроились в империалистический курс. На это же указывает благожелательное отношение со стороны капитала и европейского истеблишмента. В поддержку блока, например, выступил председатель Европейской народной партии Манфред Вебер. По его словам, программа правых "не противоречит европейским ценностям".



Успеху "коричневой волны" способствуют слабость и раздробленность левых сил. Потеряв связь с рабочим движением, сосредоточив внимание на экологии и защите прав меньшинств, они ожидаемо проиграли выборы. Три компартии вместе с союзниками получили в сумме менее 3 процентов голосов, а условно-левый "Левозеленый альянс" - 3,6 процента. Впереди у итальянских трудящихся - тяжелые времена, и рассчитывать им можно только на самоорганизацию.



Слуги империализма



Похожая ситуация складывается в Испании, выборы в которой пройдут в следующем году. Хотя правительство страны сформировано социалистами и левым альянсом "Унидас Подемос" с участием компартии, в своей службе империалистическим интересам оно не уступает правым кабинетам.



По итогам прошедшего в Мадриде саммита НАТО премьер-министр Педро Санчес заявил, что Испания достигла своих национальных целей. Что это не просто оборот речи, доказали сопутствующие события. По итогам переговоров с Джо Байденом достигнута договоренность об увеличении американского присутствия на базе ВМС Рота. Количество эсминцев там вырастет с четырех до шести, а численность военнослужащих - на 600 человек. Ранее Мадрид и Вашингтон заключили сделку по продаже восьми палубных вертолетов MH-60R. За четыре года это пятый крупный контракт. За это время Испания купила у США оружия на 3,5 млрд долл.



В июле правительство распорядилось дополнительно ассигновать армии 1 млрд евро "для покрытия чрезвычайных расходов". Каковы эти расходы, можно судить по передаче Киеву 20 бронетранспортеров M113 и батареи ЗРК Shorad Aspide, а также по обучению украинских военных и их лечению в Испании. Мало того, Санчес взял обязательства довести военные расходы с 1 до 2 процентов ВВП. "Унидас Подемос" формально критикует эти решения, но остается в правящей коалиции.



Столь же сомнителен социально-экономический курс. Идя на скромные реформы вроде введения 1,2-процентного налога на прибыль крупных энергокомпаний, в целом власти следуют заданному Брюсселем неолиберальному курсу. Как итог, инфляция превысила 10 процентов, безработица возобновила рост после более чем годового снижения и составляет, по официальным данным, 13 процентов. Риску бедности подвержен 21 процент испанцев. По рейтингу властей бьют и такие решения, как закупка для депутатов новейших айфонов и другой техники на сумму более 1,2 млн евро.



Этим пользуется правая оппозиция. В опросах с большим отрывом лидирует Народная партия. Вместе с праворадикальной партией "Вокс" она может получить уверенное большинство для формирования правительства. На региональном уровне соответствующий опыт уже отработан. Недавно "Вокс" впервые с момента своего основания вошла в региональное правительство. В области Кастилия и Леон она получила пост вице-президента и три министерства. Один из новых чиновников уже заявил, что его целью является "война с вирусом коммунизма".



Баталии относительно экономики не мешают власти и оппозиции придерживаться общего внешнеполитического курса. Лидер "Вокс" Сантьяго Абаскаль, мечущий громы и молнии против иммигрантов с Востока, призывает давать убежище украинцам. Это показывает близость крайне правых и псевдолевых сил, вместе служащих капиталу. Оставаясь в плену их театрального соперничества, трудящиеся никогда не сбросят своих цепей.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

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