В крайней степи: как Казахстан справляется с миграцией из России, - Е.Чукалина

19:33 01.10.2022 В крайней степи: как Казахстан справляется с миграцией из России

И с какими проблемами пришлось столкнуться республике



Евгения Чукалина



Казахстан введет ограничения в отношении россиян, если среди прибывающих "вдруг увеличится криминальный элемент", а также если они начнут угрожать стабильности, конституционному строю или территориальной целостности страны. Об этом сообщил "Известиям" депутат мажилиса Азат Перуашев. На фоне объявления частичной мобилизации тысячи граждан РФ устремились на границу с соседней республикой, образовав у КПП многокилометровые пробки. В стране уже взлетели цены на аренду жилья, из-за очередей стало сложнее получать госуслуги, а некоторые жители опасаются, что россияне займут их рабочие места. Однако в большинстве своем в Казахстане с пониманием относятся к ситуации, а власти стараются принимать оперативные меры.



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Пограничные потоки



Казахстан в качестве места релокации стал одним из самых популярных направлений - на российско-казахстанской границе много пунктов пропуска, а въехать можно по внутреннему паспорту.



По последним данным МВД Казахстана, с 21 сентября на территорию республики прибыло около сотни тысяч россиян. Однако далеко не все они задерживаются здесь, используя страну в качестве некой транзитной зоны. Как рассказал первый замминистра внутренних дел республики Марат Кожаев, порядка 65% уже покинули Казахстан. Однако из-за большого потока желающих попасть в республику у основных КПП в итоге образовались многокилометровые очереди.



- Пробки на границе образовались ввиду того, насколько я понимаю, что именно с российской стороны есть определенные замедления процедур. С казахстанской стороны все действует нормально. В рамках ЕАЭС у нас свободное передвижение граждан, так что с нашей стороны особых препятствий не чинится, - рассказал "Известиям" депутат мажилиса (нижней палаты парламента Казахстана) Азат Перуашев.



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Вместе с тем он подчеркнул, что сложившаяся ситуация создает проблемы и для казахстанских граждан, которые просто не могут попасть в страну. По его словам, машины занимают и встречные полосы, фактически блокируя движение в обе стороны. Чтобы решить проблему, правительство Казахстана в настоящее время ведет переговоры о создании системы "зеленых коридоров" для проезда граждан республики и товаров.



На обстановку могут повлиять и планы РФ развернуть на границе мобильные пункты военного комиссариата. Один такой уже открылся в Озинском районе Саратовской области, в ближайшие дни временный пункт будет развернут и в Астраханской области на границе с Казахстаном.



Ранее высказывались опасения, что власти страны смогут возвращать в Россию уехавших на фоне частичной мобилизации уклонистов, однако в МВД республики пояснили, что это произойдет лишь в том случае, если на того или иного россиянина заведут уголовное дело и объявят в розыск.



В связи со сложившейся ситуацией начала появляться информация и о возможном закрытии госграницы, однако в Казахстане опровергли и ее.



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"В социальных сетях и мессенджерах распространяется информация о якобы закрытии пунктов пропуска на казахстано-российской границе. Сообщаем, что все казахстанские пункты пропуска функционируют в штатном режиме. Официальной информации о закрытии пунктов пропуска от российской стороны не поступало", - сообщили в погранслужбе комитета национальной безопасности.



Казахстанский депутат отметил, что сегодня для любого государства на первом месте должны стоять национальные интересы.



- Если среди прибывающих к нам россиян вдруг увеличится криминальный элемент либо мы увидим, что прибывающие начинают угрожать нашей стабильности, конституционному строю или территориальной целостности, мы, конечно, такое терпеть не будем. Однозначно будет стоять вопрос о том, чтобы в рамках защиты национальных интересов вводить ограничения. Но я надеюсь, до этого не дойдет, - сказал Азат Перуашев, добавив, что пока ни одного подобного случая зафиксировано не было и все россияне уважительно относятся к Казахстану.



Издержки и возможности



В отличие от европейских стран (преимущественно Прибалтики, практически закрывшей въезд для россиян) власти Казахстана призвали оказывать помощь приезжающим. "Мы должны проявить заботу о них и обеспечить им безопасность. Это политический и гуманитарный вопрос. Я поручил правительству принять необходимые меры", - заявил глава республики Касым-Жомарт Токаев.



Вместе с тем, как отметил в беседе с "Известиями" директор Исследовательского института международного и регионального сотрудничества (Алма-Ата) Булат Султанов, многие приезжающие рассматривают Казахстан как "транзитный регион". Однако в стране все равно был создан специальный штаб в связи с наплывом россиян.



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- Отношение, конечно, не у всех благожелательное - у нас есть так называемые национально озабоченные граждане, они считают, что приток такого количества людей привел к росту цен на жилье в приграничных областях, областных центрах и может сказаться на рынке труда, - рассказал эксперт, добавив, что страна большая, места хватит всем, а лишние руки в работе никогда не помешают.



Схожего мнения придерживается и Азат Перуашев. Депутат отметил, что подобных заявлений мало, и казахстанцы в большинстве своем относятся к гражданам РФ с пониманием и сопереживанием, пытаясь оказать любую помощь. Также парламентарий добавил, что в последнее время в республике наметился дефицит инженерных и технических работников.



- Многие промышленные предприятия, у которых сейчас дефицит, к примеру, во фрезеровщиках, слесарях, конструкторах, механиках, уже принимают к себе на работу таких людей (приехавших россиян. - "Известия"). Медицинские учреждения также принимают врачей, а частные вузы - педагогов, - поделился он. - Мы видим, что Казахстан в этой ситуации может не только получить издержки, но и расширить возможности для своей экономики.



Азат Перуашев допустил, что в условиях перестройки российской экономики может смягчиться конкуренция и освободиться ниша для казахстанских производителей.



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На сегодняшний день в Казахстане не работают банковские карты, выпущенные в РФ. До сентября банки республики принимали карты платежной системы "Мир", однако сейчас расплатиться ими уже невозможно. В связи с этим в местные центры обслуживания населения (ЦОН) выстроились очереди из россиян, желающих получить индивидуальный идентификационный номер (ИИН).



- Сегодня это очереди, которые в том числе парализуют работу. Уже неделю они не разгружаются. Но надеемся, что все придет в порядок. Будут открываться дополнительные пункты оформления, - сообщил депутат мажилиса.



29 сентября власти Казахстана приняли решение упростить выдачу ИИН россиянам. По словам министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдата Мусина, после подачи документов номер будут высылать по SMS и второй раз посещать ЦОН не придется.



Как объяснил "Известиям" казахстанский политолог Булат Султанов, ИИН необходим для оформления банковской карты, открытия счетов, осуществления переводов, а также для того, чтобы беспрепятственно обращаться в госорганы Казахстана.



Граждане РФ могут находиться в республике до 90 дней - первый месяц без регистрации, далее необходимо обращаться в подразделение комитета миграционной службы. Чтобы остаться в стране на более длительный срок, необходимо получать вид на жительство или оформлять временную регистрацию на основании трудового договора. Источник - Известия

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