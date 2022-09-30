Курдистан между двух огней, - А.Шарапов

19:39 01.10.2022

Артемий Шарапов



Курдистан между двух огней



Вооруженные силы Ирана и Турции приступили к одновременному нанесению ударов по территории Иракского Курдистана. Обе страны проводят независимые военные операции, направленные на ликвидацию военизированных курдских организаций. Ситуация привела к тому, что регион оказался меж двух огней, а местные жители вынуждены оставлять свои дома. С другой стороны, конфликт в Курдистане может привести к укреплению отношений между Ираном и Турцией по принципу "враг моего врага – мой друг".



История всегда была несправедлива к народу курдов. Согласно древнему персидскому эпосу "Шахнаме", этот народ произошел из числа персов, вынужденных бежать из городов и потому ставших кочевниками. Отсутствие оседлого образа жизни привело к тому, что в XX веке, когда начали обрисовываться современные очертания границ между государствами Ближнего Востока, курды остались без своей страны.



Фактически места проживания курдов находятся на стыке границ четырех стран: Ирана, Ирака, Сирии и Турции. Или же курды плотно зажаты между турками, арабами и персами. Но, увы, даже такая ситуация не привела к консолидации курдских племен, которые проводят независимую политику по построению национального государства.



Наибольшего успеха достигли иракские курды, сумевшие добиться создания собственной национальной автономии - Иракского Курдистана. На территории региона нашли убежище курдские движения и из соседних стран, в первую очередь - из Ирана и Турции. В Ираке укрылись "Рабочая партия Курдистана", которая считается террористическим движением в Турции, и "Демократическая партия Иранского Курдистана", в свою очередь запрещенная в Иране.



Турция неоднократно проводила военные операции, направленные на ликвидацию "курдской угрозы" у своих границ. Более того, Турция ввела свой военный контингент на территорию Иракского Курдистана и практически ежедневно наносит удары по объектам курдских партизан.



В случае с Ираном ситуация обстоит несколько иначе. Большинство иранских курдов проживают в приграничных провинциях Курдистан, Западный Азербайджан, Элам и Керманшах. Однако до поры вопрос национального самоопределения в регионе стоял не слишком остро. Даже более того - в 1980-е годы курды поддержали Иран в войне против Ирака, что привело к применению химического оружия против Курдистана.



Политический и экономический кризисы в современном Иране привели к тому, что местные курды (не без поддержки из-за рубежа) начали задумываться о создании своей собственной автономии. В числе групп, наиболее активных в Иране, можно назвать "Демократическую партию Иранского Курдистана", офисы которой…. находятся на иракской территории - в городах Эрбиль и Сулеймания.



В последние годы северный участок ирано-иракской границы превратился в маршрут поставок оружия и контрабанды. Иранские спецслужбы и армия регулярно проводят в приграничной зоне военные операции, уничтожая вооруженные группы.



Однако осенью 2022 года ситуация начала постепенно выходить из-под контроля. С начавшимися в Иране акциями протеста активизировалось и местное курдское подполье. В Тегеране не без оснований видят в этом руку иностранных спецслужб и заявляют, что снабжение протестующих идет с территории Иракского Курдистана.



В связи с этим армия Ирана начала проведение военной операции на иракской границе. Артиллерийские удары наносятся по коридорам, которые контрабандисты используют для транспортировки оружия и завоза в Иран боевиков. В среду, 28 сентября, Иран нанес серию ударов по штаб-квартирам курдских партий на иракской территории, заявив, что они используются иностранными разведками.



Сложившаяся ситуация привела к тому, что Иракский Курдистан оказался де-факто меж двух огней: между Ираном и Турцией. Сложившаяся ситуация неожиданно открывает новые пути сотрудничества между Тегераном и Анкарой.



В сущности, ничто не мешает двум странам пойти на "окончательное решение курдского вопроса" - занять территории курдской автономии, защитить свои границы и ликвидировать местные ячейки курдских партий. Что-то подобное уже проводит Турция, так что прецедент создан.



Остается вопрос: что по этому поводу скажет правительство в Багдаде? Однако похоже на то, что арабская часть Ирака в принципе не будет возражать против того, чтобы у курдов начались проблемы. Правда, ситуация чревата тем, что в руки иностранных держав могут попасть нефтеприиски на иракской территории. Но если этот вопрос будет "провентилирован" с Багдадом - курды рискуют остаться меж двух огней в полном одиночестве.