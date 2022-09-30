 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Что мотивирует демократов в США разрушать американскую энергетику? - Дж.Тернер
19:46 01.10.2022

Джозеф Тернер

Что мотивирует демократов в США разрушать американскую энергетику?

Обзор мнений американских интернет-пользователей.

Намеренно ли администрация президента США Джо Байдена уничтожает надежную энергетику США? Нет никаких сомнений в том, что это в значительной степени преднамеренное мероприятие, пишет колумнист The Dossier Джордан Счачтел.

Это, безусловно, контролируемое разрушение, которое наносит беспрецедентный ущерб американской экономической производительности и процветанию. Однако остается неясным, что именно побуждает нынешнюю администрацию проводить политику "зеленого перехода".

Солнечная и ветряная афера

Нельзя управлять государством только за счет солнечной и ветровой энергии. Однако люди, в распоряжении которых находятся власть и деньги, делают вид, что это не так.

Возникшее движение ESG (экологическое, социальное и корпоративное управление) превратилось в идеальный инструмент для картелизации правящего класса, поскольку оно мешает независимым игрокам бросить вызов установившемся режиму, связанному с Уолл-стрит и Вашингтоном.

Напомним, что ESG - это набор стандартов деятельности компании, которые "социально ответственные инвесторы" должны использовать для проверки потенциальных инвестиций.

"Зеленый переход" - вот излюбленный девиз американской мафии ESG, прикрываясь которым она продолжает захватывать власть, фактически лишив возможности частных лиц, не соответствующих стандартам ESG, эффективно вкладывать свой капитал.

Такие чрезвычайно влиятельные учреждения, как Blackrock и Vanguard, общая сумма активов которых составляет $18 триллионов, поддерживают легенду о вреде углеродного следа, потому что под видом "спасения Земли" она принуждает малых игроков соблюдать установленные правила.

Никто в этих учреждениях или в правительстве на самом деле не верит в климатическую мистификацию, но они с удовольствием используют ее в качестве средства защиты правящего класса.

Борцы за экологическую справедливость

Демократическая партия имеет значительный процент сторонников, искренне убежденных в том, что из-за "изменения климата" вскоре мир перестанет существовать. И хотя нет никаких реальных доказательств, подтверждающих этот аргумент, теория "зеленого перехода" очень хорошо работает с такой растущей группой населения, вдохновляя их приходить на выборы.

Эти избиратели говорят нам, что мы обязаны устранить наш "углеродный след", и если это означает, что цены на энергию превысят цену золта, то так тому и быть.

Такие НПО, как Всемирный экономический форум (ВЭФ) - распространитель идей правящего класса, рекламируют себя в качестве борцов за экологическую справедливость, хотя в реальности используют это движение, чтобы удержаться на вершине глобальной иерархии власти.

Ведущие политики, стоящие за движением "зеленого перехода", на самом деле нисколько не заботятся об окружающей среде и используют идейных избирателей только в качестве средства для достижения своих политических интересов.

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией.

"Самое коварное зло - это обманывать людей, внушая, что они будут жить в утопии. Такая ложь раскрывает намерение нашего правительства доминировать. Это предвестник большого насилия, как в случае с юным психопатом, который мучает кошек", - пишет RAD.

"Зачем кому-то понадобилось избавляться от углекислого газа, если он является строительным материалом для жизни растений?" - спрашивает Raptor.

"Разве вы не слышали, что думать запрещено? Все аргументы о выращивании растений - это российская дезинформация…" - отвечает David Lamb.

"Мне кажется, что с такими темпами каждому из нас придется вступить в племя или создать его в какой-то момент…" - шутит grrlrocks.

"Эта мантра эковоинов "Нищета для тебя, но не для меня" бесит больше всего. Они живут в огромных домах, водят огромные автомобили, владеют частными самолетами и ведут роскошный образ жизни. Отличная статья, Джордан, и я ценю, что вы еще раз подчеркнули лицемерие тех, кто "служит" в нашем правительстве. Надеюсь, что во время выборов произойдет полная смена караула, что приведет к лучшей политике, которая действительно служит американскому народу", - подчеркивает Steve R.

"Развалить весь частный бизнес, а затем ввести карточки питания. Это и есть утопия, к которой они стремятся", - считает Ki.

"Зарядка электромобилей во время отключения электричества будет интересной историей. На что только не пойдут люди ради всемогущего доллара..... большинство из нас видит вашу жадность!" - восклицает Trixylarue.

"Они считают, что земля принадлежит им, а все остальные - просто рабы", - отвечает Kelly Em.

"Уже этим летом не хватало электроэнергии для использования, тем более для зарядки автомобилей с аккумуляторными батареями. И в Германии, и во Франции были большие проблемы с автобусами на аккумуляторах. Просто поищите в интернете, если не верите мне", - советует George.

"Да, ваше правительство и правительство моей Канады намеренно уничтожают нефть и газ. Я не думаю, что их действительно заботит сопутствующий ущерб, то есть голод, нищета, болезни и ак далее. Возможно, они довольны сопутствующим ущербом", - рассуждает Vanda Salvini.

"Речь идет исключительно о контроле, власти, деньгах. Вот и все. Они хотят владеть/контролировать КАЖДЫЙ ЧЕРТОВ ПРИРОДНЫЙ РЕСУРС, особенно людей. И чем больше мы страдаем, тем лучше - я думаю, они получают удовольствие от того, что мы страдаем", - предполагает grrlrocks.

Источник - REGNUM
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