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Прежняя жизнь для рос-элитки закончилась, - Сергей Кургинян
19:49 01.10.2022

Прежняя эпоха окончательно ушла – российский философ предупредил элиту

Анатолий Лапин

Российские элиты должны осознать, что прежняя эпоха для них закончилась, и мобилизоваться.

Об этом в эфире радио "Комсомольская правда" заявил лидер движения "Суть времени", философ и публицист Сергей Кургинян, передает корреспондент "ПолитНавигатора".



По словам Кургиняна, время для обогащения элиты прошло.

"Выход заключается в том, чтобы люди, которые привыкли к мирной жизни, и которые хотят в ней обогащаться, заниматься чуть-чуть всякими другими вещами, – как говорилось в одном старом анекдоте, что у цыгана спросили, чтобы ты сделал, если бы был царем, он сказал: "Украл бы серебряные ложки и сбежал". Это гениальная формулировка. А еврей сказал: "Я бы жил лучше, чем царь, потому что я бы еще немножко шил".

Так вот, тех, кто хочет "немножко шить", надо убрать из этого занятия, потому что шить уже нельзя. Я убежден, что Путин понимает остроту ситуации, ее экзистенциальность, он показал этими действиями, которые будут подписаны в Кремле, что он идет до конца. Все остальные разговоры про то, что мы готовы с вами подписать мир, если Херсонскую и прочие области вы признаете уже нашим, российским государством, все эти разговоры носят иронический характер.

Это все можно признать, если в Киеве будут находиться наши войска и признавать это будет наш ставленник, привезенный для этого признания. В противном случае это признать невозможно. Он это понимает. Теперь главное – осознать следующее: все, та эпоха кончилась", – заключил Кургинян.

Источник - politnavigator.net
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