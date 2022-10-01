Рамзан Кадыров честно и прямо назвал виновных в последних неудачах Росармии

21:16 01.10.2022

Впервые: Кадыров назвал генералов, виновных в потере Лимана

01.10.2022 Москва



Михаил Рябов.



Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров выступил с беспрецедентным заявлением о падении Красного Лимана, открыто назвав виновных, по его мнению, в успешном наступлении ВСУ.



"ПолитНавигатор" приводит текст заявления Кадырова полностью:



Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров выступил с беспрецедентным заявлением о падении Красного Лимана, открыто...

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"Я всегда говорил: нет ничего лучше озвученной правды, пусть горькой, обидной, но правды. Только так можно двигаться вперед. Поэтому я не могу молчать о том, что произошло в Красном Лимане.



Обороной этого участка руководил командующий Центральным военным округом генерал-полковник Александр Лапин. Тот самый Лапин, который получил звезду Героя России за взятие Лисичанска, хотя де-факто его там и рядом не было. Лапину отдали в подчинение и войска Западного военного округа.



Генерал-полковник выставил на всех рубежах Лиманского направления мобилизованных бойцов с ЛНР и прочие подразделения, но не обеспечил их необходимой связью, взаимодействием и подвозом боеприпасов. Еще две недели назад о том, что наши бойцы могут стать легкой мишенью, мне лично докладывал генерал-майор командир спецназа "Ахмат", мой дорогой БРАТ Апты Алаудинов. В свою очередь я поставил в известность об опасности начальника ГШ ВС РФ Валерия Герасимова. Но генерал заверил меня, что не сомневается в полководческом таланте Лапина и не считает, что в Красном Лимане и его окрестностях возможно отступление.



Спустя неделю Лапин переносит свой штаб в Старобельск, за сотню километров от своих подчиненных, а сам отсиживается в Луганске. Как можно оперативно управлять подразделениями, находясь в 150 км от них? Из-за отсутствия элементарной военной логистики сегодня мы оставили несколько населенных пунктов и большой участок территории.



Обидно не то, что Лапин бездарь. А то, что его покрывают наверху руководители в Генштабе. Будь моя воля, я бы разжаловал Лапина до рядового, лишил бы наград и с автоматом в руках отправил бы на передовую смывать кровью свой позор.



Армейский непотизм не доведет до хорошего. В армии нужно назначать командирами людей твердого характера, смелых, принципиальных, которые переживают за своих бойцов, которые зубами рвут за своего солдата, которые знают, что подчиненного нельзя оставлять без помощи и поддержки. В армии нет места кумовству, особенно в сложное время.



Нам не хватило Изюма? Еще тогда я говорил: стреляйте по военному скоплению противника в захваченном фашистами Изюме, тем более что наша артиллерия на тот момент имела такую возможность. Разом покончили бы с главными сатанистами и фашистами. Мы должны проводить СВО в полном смысле слова, а не заигрываться. Использовать любую возможность и любое оружие для защиты НАШЕЙ территории. До сих пор обстреливается Донецк. Жители присоединившихся 4-х территорий хотят быть защищенными.



Я не знаю, что докладывает МО РФ Верховному Главнокомандующему, но по моему личному мнению, надо принимать более кардинальные меры, вплоть до объявления военного положения на приграничных территориях и использования маломощного ядерного вооружения. Не нужно каждое решение принимать с оглядкой на западно-американское сообщество – оно и так сказало и сделало многое против нас.



Вчера парад в Изюме, сегодня флаг в Лимане, а завтра что?



Все было бы хорошо, если бы не так плохо",- заключил Кадыров.