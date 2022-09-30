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Фактор газа: история конфликтов вокруг российских энергоносителей, - М.Шаипова
23:21 01.10.2022

Фактор газа: история конфликтов вокруг российских энергоносителей
Опыт противостояния с РФ в газовой сфере не заставил Европу одуматься

Мария Шаипова

История непростых газовых отношений Москвы и Киева насчитывает тридцать лет и не менее десяти кризисных ситуаций, которые в миру окрестили "газовыми войнами". Россия трижды ограничивала поставки газа для Украины и еще столько же - полностью перекрывала вентиль. Украина систематически отбирала газ, предназначенный для Европы, и добивалась ареста активов "Газпрома". "Известия" изучили историю "газовых войн" России и Украины и вспомнили, с кем еще из соседей возникали споры.

Как все начиналось

Став независимой в 1991 году, Украина получила в наследство все советские ГТС, по которым газ из России поставлялся европейским потребителям. В обмен на гарантии транзита по фиксированным ставкам Киев получил большую скидку на газ для собственных нужд, а часть топлива поставлялась "бесплатно" - в счет оплаты транзита.

Если для европейского потребителя первоначально цена составляла $68 за 1 тыс. кубометров и к 2005 году выросла до $200, то Украина с 1992 по 2005 год платила только $50 за тыс. кубометров.

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Первые кризисы 1993–1995

Тем не менее трудности в газовых расчетах между Москвой и Киевом начались практически сразу: украинские производства не платили казне за полученное топливо, и уже к февралю 1993 года долг Киева перед "Газпромом" превысил 138 млрд рублей (около $300 млн на тот момент). Россия объявила об ограничении поставок на Украину, Киев в ответ пригрозил перекрыть транзитные газопроводы. Ограничения длились один день. В итоге $48,2 млн долга было погашено и поставки возобновились.

Однако проблема осталась, долги росли, и уже в марте 1994 года история повторилась. К этому моменту Украина не заплатила России более 1 трлн рублей, или $600 млн, и "Газпром" на три дня ограничивал поставки топлива. Тогда сторонам удалось договориться о реструктуризации долга гособлигациями с рассрочкой на 12 лет.

Вместе с тем нужные выводы в России сделали: с этого времени начинается строительство газопровода "Ямал – Европа". По нему с 1999 года газ пошел в обход Украины - по территории Белоруссии и Польши.

Вторая газовая

В январе 2006 года Россия впервые на три дня полностью прекратила поставки газа Украине на фоне споров о стоимости транзита и цене на топливо. Киев настаивал, чтобы Москва платила за транзит деньгами, а не топливом, в ответ Россия решила повысить стоимость газа для Украины.

В результате после трех дней без российского топлива Украина подписала контракт на пять лет, по которому возрастали как ставка транзита, так и цена газа для страны, а в расчетах между компаниями появился посредник - "РосУкрЭнерго". Теперь тысяча кубометров газа обходилась Украине в $230.

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Холодный январь – 2009

После временного затишья в марте 2008 года поставки вновь ограничивали на 50% за долги, а "Нафтогаз" открыто угрожал сократить транзит в Европу. Долги Украины перед Россией к этому моменту достигли $2,4 млрд, и Москва выставила ультиматум - погашение долга или неподписание договора о поставках на 2009 год.

Под Новый год накануне переговоров украинскую делегацию отозвали из Москвы, и 1 января поставки газа в страну прекратились полностью, а 7 января пришлось прервать и поставки в Европу, так как Украина перекрыла транзитные газопроводы. 19 дней замерзающая Европа нервно следила за исходом "газовой войны".

В результате 19 января "Нафтогаз" и "Газпром" подписали контракт на десять лет. Цена российского газа для Украины начала определяться по формуле с привязкой к мировым ценам на нефть.

Незаконный отбор топлива

Еще с середины 90-х российская сторона все громче говорила о том, что Киев вопреки договоренностям отбирает для себя газ сверх установленных объемов. Очевидно это стало во время прекращения прокачки в 2006 году, когда дефицит топлива в Австрии составил 18%, а в Венгрии - 40% от необходимого странам объема.

В 2009 году по этой причине Россия была вынуждена остановить поставки не только на Украину, но и в страны ЕС. Низкая договороспособность соседей заставила Россию ускорить постройку "Северного потока". Газопровод, по которому топливо шло в Германию напрямую, минуя соседей, был запущен спустя три года.

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В ответе за Крым

Настоящее противостояние началось в 2014 году. В апреле президент России направил письмо лидерам европейских стран, указав, что Россия за счет занижения цен на газ субсидировала Украину на $35,4 млрд. В июне на фоне резкого ухудшения отношений из-за отказа Украины платить долги Россия сначала подняла цену на газ, а потом и вовсе на полгода прекратила поставки.

Они ненадолго возобновились лишь в декабре, когда Киев все-таки оплатил часть долга, а "Газпром" согласился снизить цену почти вдвое. С 2015 года Украина практически прекратила потреблять топливо напрямую, заменив его реверсным российским газом из Европы - по европейской цене.

Одновременно Украина задействовала политические механизмы, когда компании подали взаимные иски в Стокгольмский арбитраж. Дальнейшие прения продолжились в суде.

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Минские вариации

Попытки сбить цену за газ вслед за Украиной предпринимала и Белоруссия, по территории которой проходит часть ГТС "Ямал – Европа". Первый конфликт начался в декабре 2006 года, когда Белоруссию не устроила цена на топливо ($105 за тысячу кубометров). Вслед за Киевом Минск угрожал остановить транзит в Европу, а в ЕС опасались повторения прошлогоднего российско-украинского конфликта. Мировое соглашение подписали 31 декабря за пять минут до Нового года.

В 2016 году Минск несколько месяцев добивался для себя большой скидки и в одностороннем порядке стал платить за газ вместо $132 только $107 за тыс. кубометров. Конфликт перерос в нефтегазовый и был урегулирован только год спустя.

А на днях стало известно, что страны договорились объединить нефтегазовый и энергетический рынок к 2023 году в рамках Союзного государства.

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Молдавские мотивы

С советских времен и до октября 2021 года Молдавия получала газ только из России транзитом через Украину. В 2006 году договоренности скрепил пятилетний договор, который стороны ежегодно продлевали. Однако из-за долгов Кишинева ($709 млн с учетом пени) и смены политического курса "Газпром" в 2021 году договор не продлил. Молдавия впервые занялась поиском других поставщиков и нашла немного дорогого польского газа. Кроме того, месяц, с 30 сентября по 30 октября, страна платила "Газпрому" рыночную цену втрое больше обычной, но в итоге стороны подписали новый контракт.

В августе и сентябре 2022 года в Молдавии продолжаются стихийные митинги из-за возросших тарифов на европейское топливо. Жители требуют, что страна начала переговоры "Газпромом" о продолжении поставок, но власти эти требования не слышат. Тем временем "Газпром" поставки топлива в октябре все еще не подтвердил.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1664655660


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