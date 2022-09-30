Иран: восставшие штурмуют полицейские участки, 19 погибших в Захедане

00:23 02.10.2022

В Иране убиты гвардейцы: обстановка накаляется



В результате нападения вооруженных сепаратистов на полицейский участок на юго-востоке Ирана погибли 19 человек, в том числе трое членов элитной иранской гвардии Исламской революции. Об этом сообщило 1 октября иранское государственное информационное агентство IRNA.



Согласно сообщению, нападавшие затерялись среди верующих возле мечети в городе Захедан и напали на близлежащий полицейский участок. Официальный источник со ссылкой на губернатора провинции Хоссейна Модареси сообщил, что 19 человек погибли.



По данным издания, в ходе столкновений также были ранены 32 гвардейца, в том числе добровольцы из отряда Басидж.



Провинция Систан и Белуджистан граничит с Афганистаном и Пакистаном, и в ней уже происходили нападения на силы безопасности со стороны белуджских сепаратистов. Tasnim и другие связанные с властями иранские новостные агентства сообщили, что глава разведывательного управления гвардии Сейед Али Мусави был ранен во время нападения и позже скончался.