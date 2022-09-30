Иран: восставшие штурмуют полицейские участки, 19 погибших в Захедане

|23:31 "Теперь государственная граница России проходит через мой окоп": Как бойцы ДНР слушали выступление Путина на передовой
23:21 Фактор газа: история конфликтов вокруг российских энергоносителей, - М.Шаипова
21:16 Рамзан Кадыров честно и прямо назвал виновных в последних неудачах Росармии
19:49 Прежняя жизнь для рос-элитки закончилась, - Сергей Кургинян
19:46 Что мотивирует демократов в США разрушать американскую энергетику? - Дж.Тернер
19:44 Полгода тандемократии в Туркменистане
19:39 Курдистан между двух огней, - А.Шарапов
19:33 В крайней степи: как Казахстан справляется с миграцией из России, - Е.Чукалина
19:31 Выборы в Италии: истеблишмент с коричневым оттенком, - Сергей Кожемякин
12:50 Росгазу остался единственный путь в Европу - Турция, - Осман Сагырлы
11:59 В Астане секретно и сурово осужден иностранный киллер, "готовивший покушение на Токаева"
11:15 КазФемида запуталась. Арестован или нет экс-сенатор Ерлан Нигматулин?
11:09 Объединенные социал-демократы Казахстана (якобы "оппозиция") двинули в президенты экономиста Ауесбаева
10:23 Россия наложила вето на резолюцию в СБ ООН с осуждением референдумов. Китай и Бразилия - воздержались
09:57 ООН встала на сторону Киева - и развалится как Лига наций. Ее заменит ШОС? - И.Никулин
08:43 Новый глава "Таджик Эйр" (Шодмонзода) и другие кадровые подвижки в Таджикистане
08:14 Крах США неизбежен? Россия может превратиться во всемирного Робин Гуда, - Андрей Школьников
07:49 В Буркина-Фасо очередной военный переворот: капитан Ибрагим Траоре сверг подполковника Дамиба
07:37 Именно Китай поставит точку в войне с ковидом. Ученые Поднебесной создали новые лекарства, - Константин Ольшанский
07:27 Украины больше нет: "В самое ближайшее время развалится", - СП
01:35 Сердар Бердымухамедов уволил президента Академии туркм-наук Сапардурды Тойлыева
01:34 Следствие вскрыло гигантскую пирамиду афер и хищений в "КазМунайГазе". В растыр ушли миллиарды тенге
01:21 Apple вывезла своих российских сотрудников в Кыргызстан
00:46 "Северный поток-2": как утечка на газопроводе скажется на Казахстане
00:42 Красотку-бездельницу Асел Жанасову согнали с кресла вице-министра торговли и интеграции Казахстана по цифровизации
00:16 Путин раскрыл не все карты: главные сюрпризы Кремля впереди, - М.Ростовский
00:13 Переименование набережной Назарбаева одобрил маслихат Кокшетау
00:09 Кидалово по-американски. Как США извлекают выгоду из энергетического кризиса в Европе, - Н.Петров
00:07 Польша в кризисе. Когда и хворосту рады…, - Виталий Лекомцев
00:03 Министр нацбезопаснсти Туркмении получил орден, а глава МВД – звание полковника
00:01 Детектив с подрывом газопроводов может получить продолжение, - Д.Седов
00:00 В Кабуле взорван "образовательный центр Taj" - погибли 19 человек, еще 27 получили ранения
|Иран: восставшие штурмуют полицейские участки, 19 погибших в Захедане
00:23 02.10.2022
В Иране убиты гвардейцы: обстановка накаляется
В результате нападения вооруженных сепаратистов на полицейский участок на юго-востоке Ирана погибли 19 человек, в том числе трое членов элитной иранской гвардии Исламской революции. Об этом сообщило 1 октября иранское государственное информационное агентство IRNA.
Согласно сообщению, нападавшие затерялись среди верующих возле мечети в городе Захедан и напали на близлежащий полицейский участок. Официальный источник со ссылкой на губернатора провинции Хоссейна Модареси сообщил, что 19 человек погибли.
По данным издания, в ходе столкновений также были ранены 32 гвардейца, в том числе добровольцы из отряда Басидж.
Провинция Систан и Белуджистан граничит с Афганистаном и Пакистаном, и в ней уже происходили нападения на силы безопасности со стороны белуджских сепаратистов. Tasnim и другие связанные с властями иранские новостные агентства сообщили, что глава разведывательного управления гвардии Сейед Али Мусави был ранен во время нападения и позже скончался.