В Турции задержан беглый казахстанский вайнер Саидбаев. По делу "пирамиды" Mudarabah Capital

00:25 02.10.2022

Азимжан Саидбаев по делу Mudarabah Capital задержан в Турции



Август Макаров



Накануне в Турции был задержан вайнер Азимжан Саидбаев, находящийся в международном розыске и подозреваемый в организации финансовой пирамиды. Эта финпирамида, получившая название Mudarabah Capital, похищала деньги вкладчиков. Об этом сообщает Bizmedia.kz - новости бизнеса.



Сообщается, что ему могут предъявить обвинение в участии в организованной преступной группе. Это в дополнение к обвинениям, предъявленным его коллегам Мейржану Туребаеву и Мейрхану Шерниязову.



Адвокат Алматинской городской коллегии адвокатов Жанна Уразбахова, которая представляет интересы Мейржана Туребаева в суде, сказала, что они будут озвучивать ход следствия.



В конце августа адвокат завила, что следствие их не слушает, поэтому нужно переходить в информационное поле. Она отметила, что будет публиковать важную переписку и аудиозаписи, которые докажут, что Мейржан Туребаев не виновен в том, в чем его обвиняют, и что он сам является жертвой, как и все вкладчики.



По ее словам, эксперты, проводившие судебно-экономическую экспертизу, пришли к выводу, что "Мудараба" и "Астех.кз" задолжали Мейржану 2 000 000 тенге.



Также Жанна Уразбахова добавила, что якобы следователи очень расстроились, когда поняли, что Мейржан не получил назад даже свой депозит в 10 миллионов, не говоря уже о деньгах из финансовой пирамиды.



По ее словам, они придумали новый план, предложив главному бухгалтеру уйти от ответственности, если она даст показания против Мейржана.



Такие же сделки предлагались всем участникам и даже директору ТОО "Мудараба" Бурканову, который ранее уже жаловался на это в Департамент внутренней безопасности.



А на прошлой неделе она рассказала еще детали дела.



Сейчас идет ознакомление с материалами уголовного дела в отношении Меиржана Туребаева. Адвокат утверждает, что в деле много нарушений. Она опубликовала аудиосообщения в переписке между Туребаевым и Русланом Буркановым (директором Mudarabah).



По данным следствия, Мейржан подозревается в создании финансовой пирамиды в составе организованной преступной группы. Однако, как сообщает адвокат, пирамида существовала в течение года до прихода туда Мейржана, (Astex была создана в 2019 году, Mudarabah в мае 2020 года) люди вносили деньги, и компания росла. В октябре 2020 года уполномоченный орган в лице АРРФР (Агентство по регулированию и развитию финансового рынка) уже признал Mudaraba и Astex финансовой пирамидой.



Отметим, что мы публикуем информацию от адвоката, так как она единственный на данный момент источник информации. Органы или другие лица в деле никакие данные не предоставляют.