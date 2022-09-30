Обвал курса доллара и евро: причем тут Китай?

00:28 02.10.2022

Обвал курса доллара и евро к рублю, который наблюдался в конце этой недели, связан в том числе с новостями глобального рынка.



Курс доллара онлайн смотрите на графике.



"Народный банк Китая в целях поддержки национальной валюты начал осуществлять сброс долларовой массы из резервов госбанков в Лондоне, Нью-Йорке и Гонконге. Параллельно скупая за доллары юани, Китаю удалось полностью остановить падение национальной валюты и всего за сутки выровнять курс с 0,138 до 0,141 доллара, параллельно снизив индекс доллара с 114,7 до 111,6", - сообщил доцент Департамента анализа данных и машинного обучения Финансового университета при Правительстве РФ Виталий Пелешенко.



Это отразилось и на курсе доллара к рублю, у которого вчера днем произошел крупный обвал. Как сообщалось в новостях, доллар опускался на Мосбирже до 53,23 руб. - впервые с 18 июня 2015 года.



"Вместе с тем удар по газовому сектору России за счет подрывов „Северного потока" 1 и „Северного потока" 2, а также новые санкции ЕС, аннулировавшие экспортную лицензию оператора „Турецкого потока" привели к обвалу акций „Газпрома" более чем на 15 пунктов и стремительному росту фьючерсов на природный газ. Текущая ситуация многократно повысила риски длительной стагфляции в ЕС и подорвала доверие инвесторов к евро ввиду чего курс евро по отношению к рублю просел на 3,76 рубля и проломил границу 52 рубля за евро вернувшись к показателям на уровне 2014 года", - отметил эксперт.