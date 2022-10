Европе и Америке предрекли экономический коллапс: "золотой миллиард" по уши в кризисе, - А.Яшлавский

03:04 02.10.2022 Многим европейцам приходится выбирать между едой и теплом



На фоне проблем с поставками энергоресурсов, усугубленных диверсиями на газопроводах в Балтике, на фоне нарушенных глобальных торговых цепочек в странах "Большой семерки" нарастает кризис стоимости жизни. Опросы показывают, что жители богатейших экономик мира ожидают социальных волнений и общественных протестов в ближайшем будущем. Что пытаются власти относящихся к "золотому миллиарду" стран сделать для спасения своих граждан от кризиса?



Великобритания: тепло и кров в библиотеках



Пытаясь отыскать выход из кризиса стоимости жизни правительство Лиз Трасс готовится обнародовать огромный пакет налоговых льгот, наряду с ограничениями цен на энергоносители для британских домохозяйств и предприятий на сумму около 150 млрд фунтов стерлингов.



А пока политики и чиновники разрабатывают свои программы, британские библиотеки откликнулись на ухудшение условий жизни не только отменой штрафов за просроченные книжки (чтобы побудить людей больше пользоваться их услугами и облегчить финансовое давление), но и предложением тепла и крова уязвимым людям – в качестве еще одного способа помочь во время кризиса стоимости жизни. При этом только 4% руководителей библиотек рассчитывают получить какое-либо дополнительное финансирование для этой деятельности.



Происходящее в Великобритании падение курса фунта, похоже, вызовет второй кризис стоимости жизни для британцев, предупредил на днях ритейлер одежды Next (NXT.L), сократив свои прогнозы продаж и прибыли.



"Похоже, что у нас могут быть два кризиса стоимости жизни: в этом году из-за сокращения предложения, а в следующем году из-за повышения цен, связанного с курсом валюты, поскольку девальвация вступит в силу", - прогнозирует генеральный директор Next Саймон Вольфсон. Как отмечает Reuters, Компания Next, которая торгует примерно в 500 магазинах и в Интернете, часто считается индикатором того, как живут британские потребители. По словам Вольфсона, еще слишком рано говорить о том, какое влияние окажет государственная помощь, но глядя на 2023-2024 годы, он сказал, что если слабость фунта продолжится, это, вероятно, приведет к росту отпускных цен, особенно во втором полугодии.



Ну, а пока проведенное в Британии исследование показало, что родители, сталкивающиеся с растущими счетами за электроэнергию, сокращают количество продуктов, которые они покупают, и едят холодные блюда, чтобы сэкономить на электроэнергии, пишет The Guardian. Четверть британцев, у которых есть хотя бы один ребенок в возрасте до 18 лет, сократили количество продуктов, которые они покупают, чтобы убедиться, что они могут позволить себе другие предметы первой необходимости, включая растущие счета за газ и электричество.



Опрос YouGov, проведенный по заказу благотворительных организаций National Energy Action и Food Foundation, показал, что 28% родителей также снизили качество продуктов, которые они покупают. Опрос 4280 взрослых показал, что более одного из 10 родителей ели холодные блюда или блюда, которые не требовали приготовления, чтобы сэкономить деньги на энергии.



Несмотря на политику Лиз Трасс по замораживанию типичного счета за электроэнергию для домохозяйства на уровне 2500 фунтов стерлингов, что может стоить правительству более 100 миллиардов фунтов стерлингов для финансирования, многие домохозяйства по-прежнему будут бороться за то, чтобы позволить себе новые тарифы, поскольку они почти вдвое превышают средний счет в 1271 фунт стерлингов, какой был год назад.



Это увеличение эквивалентно почти трети суммы, которую семья с очень низким доходом, состоящая из двух взрослых и двух детей, тратит на продукты питания в течение года. По данным National Energy Action, рост затрат означал, что количество британских домохозяйств, испытывающих топливную бедность, увеличилось бы с 4,5 млн в октябре прошлого года до 6,7 млн ​​в настоящее время. А 67% родителей обеспокоены тем, что рост цен на энергоносители приведет к тому, что у них будет меньше денег на покупку еды. Более половины обеспокоены перспективами этой зимы и влиянием на здоровье их семьи.



Адам Скорер, исполнительный директор организации National Energy Action, говорит: "Людям приходилось выбирать между отоплением и едой. Этой зимой у миллионов не будет даже такого выбора. Наиболее уязвимые, в том числе дети, будут голодать и мерзнуть по мере стремительного роста цен на энергоносители, несмотря на государственную поддержку".



Доминик Уоттерс, отец-одиночка, живущий в муниципальном поместье в Кенте, рассказал о своем беспокойстве: "Когда отключают электричество, я живу в чрезвычайном положении, не зная, смогу ли я приготовить еду, вскипятить чайник, постирать форму моей дочери или даже принять душ".



Уоттерс говорит, что "боится", когда ночью отключают электричество из-за того, что продукты в морозильной камере портятся. "Это довольно суровый образ жизни, - сказал он.



Франция: "самые щедрые в Европе"



По данным опубликованного в начале сентября опроса YouGov, во Франции только каждый 20-й респондент говорит, что нормально справляется с растущими ценами, по сравнению с каждым пятым в Великобритании и Германии. При этом, согласно опросу, каждый пятый житель Франции использует свои сбережения для оплаты счетов, а каждый десятый пропускает приемы пищи.



Зато французские министры утверждают, что Франция стала самой щедрой страной в Европе, помогая домохозяйствам справиться с кризисом стоимости жизни, а именно путем ограничения роста цен на газ и электроэнергию, отмечает The Guardian. До конца этого года цены на газ останутся замороженными, а рост цен на электроэнергию будет ограничен 4%. В начале следующего года рост цен на электроэнергию и газ для населения будет ограничен 15%.



В августе французский парламент одобрил ряд новых мер для домохозяйств, поскольку растущая инфляция снижает заработную плату. К ним относятся повышение заработной платы в государственном секторе, увеличение пенсий и некоторых социальных выплат на 4%, ограничение повышения арендной платы на уровне 3,5% для существующих арендаторов на материковой части Франции и увеличение студенческих грантов с проверкой нуждаемости.



Правительство также субсидировало скидки на бензин и дизельное топливо.



Французским компаниям рекомендуется предлагать сотрудникам ежегодный необлагаемый налогом бонус в размере до 6000 евро, увеличенный с предыдущего лимита в 1000 евро. Работники, охваченные 35-часовой рабочей неделей, смогут конвертировать сверхурочные дни в дополнительные деньги.



Правительство также отменило плату за телевизионную лицензию (138 евро в год на материковой части Франции).



В декабре прошлого года французские власти выделили разовые выплаты в размере 100 евро, чтобы помочь семьям с низким доходом справиться с растущими ценами на топливо. В сентябре правительство выделило "исключительную" помощь в размере 100 евро - плюс 50 евро на каждого ребенка - малообеспеченным семьям, получающим социальные пособия.



С осени 2021 года ограничение цен на газ и энергию, включая скидки на топливо, обошлось французскому правительству в 24 миллиарда евро. Франция также должна полностью ренационализировать своего электроэнергетического гиганта EDF в ответ на энергетический кризис.



Италия: "потратили больше всего"



Итальянское правительство с сентября прошлого года выделило 59,2 млрд евро для защиты домохозяйств и предприятий от резкого роста цен на энергоносители, причем последний транш в размере 14 млрд евро был объявлен премьер-министром Марио Драги на днях.



По словам Драги, этот пакет помощи ставит Италию "в число стран Европы, которые потратили больше всего" на решение этой проблемы. Меры включают увеличение и продление до ноября налоговых льгот для энергоемких фирм, облегчение положения малого и среднего бизнеса и увеличение финансовой поддержки малообеспеченных семей.



Схема также предусматривает единовременное пособие в размере 150 евро для 22 миллионов работающих и пенсионеров с годовым доходом менее 20 тысяч евро. При этом снижение акциза на бензин будет действовать до конца ноября. Драги сказал, что правительство "помогает семьям и фирмам, не подвергая риску государственные финансы и не вызывая напряженности на рынках".



Тем не менее, новое правительство, которое будет руководить Италией после победы на недавних выборах правой коалиции, будет нести ответственность за реализацию мер, решая проблемы стоимости жизни в предстоящую зиму после выборов в воскресенье. Прогнозируется, что победившая коалиция, состоящая из ультраправых "Братьев Италии", "Лиги" и партии Сильвио Берлускони "Forza Italia" возобновит по крайней мере некоторые меры, чтобы Италия могла пережить зиму.



Германия: пакет за пакетом



В общей сложности правительство Германии объявило о трех пакетах помощи, чтобы помочь потребителям и компаниям справиться с инфляцией, которая в августе составила 7,9%.



Эти меры на общую сумму более 95 миллиардов евро, разделенные между федеральным правительством, 16 федеральными землями и муниципалитетами, включают единовременную единовременную выплату в размере 300 евро для пенсионеров и сентябрьскую налоговую скидку на такую ​​же сумму для людей, имеющих постоянную работу. Также, как пишет The Guardian, сюда относятся единовременная выплата в размере 200 евро для студентов университетов, увеличение субсидий на аренду жилья для покрытия растущих расходов на отопление, увеличение социальных выплат на 500 евро, единовременная выплата в размере 100 евро на ребенка и постоянная ежемесячная надбавка на 18 евро на ребенка детские пособия.



Германия также меняет план подоходного налога, чтобы предотвратить увеличение налоговых обязательств, расширяет возможности государственного кредитования, чтобы помочь в остальном здоровым компаниям, и расширяет схему сильно субсидируемых билетов на общественный транспорт (ее, отмечает The Guardian, еще предстоит разработать).



Комплекс мер также включает в себя поддержку усилий ЕС по ограничению прибыли энергетических компаний, а также меры по сдерживанию огромных темпов роста счетов за электроэнергию и отсрочку реализации запланированного повышения цен на выбросы углерода в 2024 году.



Немецкое правительство пообещало "сделать все возможное, чтобы обеспечить бесперебойное энергоснабжение". Это включает в себя принятое на днях решение национализировать энергопоставщика Uniper стоимостью 29 млрд евро.



Япония: хлеб и лапша дорожают



Рейтинги одобрения премьер-министра Японии Фумио Кисиды резко упали из-за роста цен и разоблачений о связях его партии с "Церковью Объединения" после убийства экс-главы правительства Синдзо Абэ.



После десятилетий дефляции домохозяйства в третьей по величине экономике мира пострадали от роста счетов за электроэнергию, и к следующему месяцу они будут платить больше за дополнительные 6500 продуктов питания, включая такие основные продукты питания, как хлеб и лапша. Хотя рост инфляции оказался довольно скромным по сравнению со многими другими странами, потребительская инфляция превысила целевой показатель Банка Японии в 2% в течение пяти месяцев подряд.



Пытаясь смягчить удар, Кисида заявил, что его правительство будет стремиться поддерживать цены на импортируемую пшеницу на текущем уровне и рассмотрит вопрос о сохранении субсидий оптовикам нефти для стабилизации цен на бензин и керосин. Он призвал к перезапуску ядерных реакторов, которые прошли тесты на безопасность после аварии на Фукусиме, чтобы удовлетворить ожидаемый всплеск спроса на электроэнергию этой зимой.



Решение Банка Японии сохранить сверхнизкие процентные ставки помогло снизить курс иены до 24-летнего минимума по отношению к доллару США, подстегнув рост стоимости импортного топлива и продуктов питания.



В ответ правительство впервые с 1998 года вмешалось в валютные рынки и, вероятно, в ближайшие недели представит дополнительный бюджет, который может включать не менее 105 миллиардов долларов новых расходов, предназначенных для испытывающих трудности розничных торговцев и домохозяйств.



Канада: не могут справиться с ростом стоимости жизни



Согласно опубликованному еще в конце февраля опросу Института Ангуса Рейда, более половины канадцев признали, что не могут справиться с ростом стоимости жизни.



Премьер-министр Канады Джастин Трюдо недавно объявил о новых мерах по борьбе с резким ростом стоимости жизни по всей стране, включающим самый сильный скачок цен на продукты за четыре десятилетия. Его правительство все чаще сталкивается с политическим давлением, чтобы помочь наиболее пострадавшим гражданам.



Трюдо ожидает, что парламент примет новые меры в ближайшие недели, включая единовременное пособие в размере 500 канадских долларов для арендаторов с низким доходом. Ожидается, что шестимесячное удвоение скидки на налог с продаж для лиц с низким доходом затронет как минимум 11 миллионов канадцев. Будет развернута новая программа стоматологической помощи для детей из малообеспеченных семей, в рамках которой семьям будет выплачиваться 1300 канадских долларов на ребенка в течение двух лет. Вмешательство государства обойдется в 4,5 миллиарда канадских долларов.



Большинство мер было протолкнуто левой Новой демократической партией, которая согласилась сохранить Трюдо у власти до 2025 года в обмен на социальную программу, которая приносит пользу уязвимым и малообеспеченным слоям населения.



Уровень инфляции в Канаде снизился до 7% с 7,6% месяцем ранее, поскольку цены на горючее снизились, но цены на продукты питания остались высокими. "Хотя мы движемся в правильном направлении, это все еще слишком много", - сказал в недавней речи заместитель управляющего Банка Канады Поль Бодри.



Соединенные Штаты: невиданная инфляция



Пока Джо Байден борется за то, чтобы демократам удержаться в Конгрессе на ноябрьских промежуточных выборах, одна проблема занимает первое место в сознании избирателей США: кризис стоимости жизни, пишет The Guardian.



Инфляция в Соединенных Штатах сейчас достигает невиданных с 1980-х годов темпов, увеличивая стоимость всего – от продуктов питания и жилья до автомобилей и медицинского обслуживания.



Федеральная резервная система возглавила борьбу за снижение цен, объявив о серии необычно больших повышений процентных ставок в надежде вернуть инфляцию к целевому уровню 2% с текущего уровня 8,3%.



Но у администрации Байдена есть ряд собственных планов, многие из которых были вдохновлены проблемами цепочки поставок, возникшими во время пандемии коронавируса, и они направлены на то, чтобы сделать США более устойчивыми к внезапным колебаниям цен.



В планы входит Закон о снижении инфляции, который, как ожидается, будет стоить 437 миллиардов долларов в течение 10 лет.



Планируемые Белым домом меры призваны снизить расходы на отпускаемые по рецепту лекарства и медицинские услуги, а также увеличит расходы на экологически чистые энергетические технологии. План также включает в себя выделение 52 миллиардов долларов на увеличение внутреннего производства полупроводников. Дефицит полупроводников привел к росту цен на все, от автомобилей до мобильных телефонов, во время пандемии.



Байден также одобрил высвобождение 1 млн баррелей нефти в день из Стратегического нефтяного резерва - огромного подземного запаса нефти в США - для снижения цен на топливо.



