Шулерская игра в западном казино, - Д.Седов

03:20 02.10.2022

ДМИТРИЙ СЕДОВ | 01.10.2022 |



В игре всегда бывают неожиданности



Каждый тайм игры в подкидного дурака в англо-американском казино ведется долгие годы. После того как хозяева казино собрали урожай от развала СССР, на очередь встал вопрос о новом кандидате на роль простака для потрошения карманов.



Нет ничего удивительного в том, что объектом геополитического карточного разбоя стала Германия, поверившая в ценности западной демократии и в честность ее англоязычных представителей. Хотя еще Бернард Шоу предупреждал сторонников этого лукавого изобретения: "Демократия – это красивый воздушный шар, но когда вы любуетесь им, вам чистят карманы".



Пришло время подвести к ломберному столу трудолюбивую и благополучную Германию, которая превратилась в потенциальную угрозу для всего западного казино. Не потому, что плохая, а потому, что у нее стали появляться собственные интересы. Тем более что в Германии, как это часто бывает в других странах, по мере роста благополучия стали вырождаться руководители. Наверное, последним канцлером, который читал немецкого геополитика Фридриха Наумана, был Герхард Шредер. Науман утверждал, что безопасное будущее Германии заключается в союзе с Россией. Шредер следовал этому завету, но он давно не у дел, а его последователи геополитикой никогда не интересовались. Зато интересовались темные люди в Лондоне и Вашингтоне, которые решили на деле опровергнуть утверждения Наумана. И посадили Германию за стол играть в дурака против России.



Немцы игру начали, но как-то вяло, без огонька. Видно, поражение во Второй мировой войне сидит в подсознании. Зато рост их силы и влияния в Европе вызывали опасения у карточных шулеров. Не ровен час, вырастет из немецкой нации новый европейский вождь. Короче говоря, таких сильных и своенравных соседей нужно ослаблять. Этим мошенники и занялись, тем более что в их колодах карта возможного союза Германии и России не исчезла. А они всегда этого боялись.



Сегодня мы видим финальную стадию разгрома немецкой экономики, после которой ей предстоит долгий период борьбы за выживание и суровые условия жизни для немецкого народа в обстановке свалившегося на него кризиса. Праздничным салютом победы для ненавистников Германии и России стал подрыв в Балтийском море трех веток российского газопровода, а по итогам этого ликования поляки вскоре закроют наземную ветку Ямал – Европа. Почему бы и нет: ведь накануне подрыва им подключили аналогичную по мощности трубу из Норвегии.



Относительно украинской трубы остаются вопросы, потому что киевские шулеры склонны шантажировать немцев поставками оружия: нет танков, не будет газа.



Шулерская партия разыгрывается идеально. Тем более что крапленых карт у мошенников предостаточно. Но все-таки в темном казино существуют свои неожиданности. Не всегда жертвы оказываются беспомощными терпилами, порой удача поворачивается к ним лицом.



На геополитическом поле просматривается лишь выпадение на стол одной удачной для Германии карты: Россия освободит территорию Украины, по которой идет газопровод в Европу, завернет на этот маршрут из Белоруссии "польскую" трубу и начнет прокачку газа по двум магистралям. Если же немецкий народ по результатам зимних потрясений скинет со своей шеи неописуемое по кретинизму правительство и "зеленых уродцев", если включит резервные мощности остановленных АЭС и закрытые ТЭЦ, то сеанс в подкидного дурака пойдет не по плану.



Больше того, игра есть игра, в ней всегда бывают неожиданности. Если участвующие в ней невидимые силы захотят повысить ставки, то труба из Норвегии в Польшу разломится от "сейсмической активности" морского дна и Польша окажется на месте сегодняшней Германии с непредсказуемыми последствиями. Будут ли англосаксы брать ее на поруки, неизвестно. Будут ли американцы задаром поставлять ей СПГ (выплаты Польше субсидий Евросоюза прекращаются), также не известно. Немцы точно помогать не будут. Насмотрелись на польские выкрутасы. А чехи потеряют голос, оказавшись зажатыми между Россией и Германией, и не будут протестовать против прокачки газа западным соседям. Тем более что Чехия экономически тесно привязана к Германии.



Игру придется сворачивать досрочно, а чтобы вся эта шулерская кампания поняла, что играть краплеными картами нехорошо, Россия предложит Германии вступить в новые отношения, которых так боится Лондон. Берлин окажется перед стратегическим выбором, но это уже другая история.