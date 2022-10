Контрольный выстрел в голову Германии, - Вл.Михеев

03:21 02.10.2022 ВЛАДИМИР МИХЕЕВ | 30.09.2022

Подрыв "Северных потоков" как подготовка к фашизации Европы



Единовременное разрушение трех труб системы "Северный поток", согласно заявлению управляющей компании "Нордстрим", является "беспрецедентным событием". Но едва ли неожиданным, учитывая, что после референдумов на освобожденных территориях и частичной мобилизации в России коллективный Запад не мог не поднять ставки.



Хотя результатов расследования придется ждать долго, в этой мутной истории целесообразно исходить из римского принципа cuiprodest при поисках виновного. Кому выгодно?



Доверяю искреннему вскрику души беспримесного русофоба Радослава (Радека) Сикорского, бывшего министра иностранных дел Польши. Тот не удержался высказаться в "Твиттере": "Спасибо, США" (Thank you, USA). Слова благодарности подкреплены логикой. Радек, обычно уходящий от вопроса, убивал ли он советских солдат в Афганистане, порадовался тому, что теперь для доставки углеводорода в Европу у Газпрома есть только два трубопровода – через Украину и Польшу. "Как мы говорим в Польше, мелочь, а приятно", – съязвил он.



Стоит добавить, что повод к радости у польского радикала есть основательный. Сейчас Германия докупает природный газ в Польше, а не наоборот. К тому же 1 октября вводится в строй Baltic Pipe, который будет качать полякам по 10 млрд кубометров из Норвегии.



Правда, реакция на это признательное показание политика с тесными связями в кругах демпартии в США едва ли доставит Сикорскому, а главное заказчикам и исполнителям подрыва трубопровода, удовольствие. Представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание на то, что в твите польского политика содержится "официальное заявление о теракте". А 45-й президент США Дональд Трамп в своем аккаунте соцсети On Truth Social забеспокоился: "Теперь это действительно серьезно!"



Серьезно то, что след преступления ведет в Вашингтон. 7 февраля президент США Джо Байдена объявил во всеуслышание, что если начнется война России и Украины, то ""Северного потока – 2" больше не будет. Мы положим ему конец". На наивный, как теперь выясняется, вопрос журналиста, как такое возможно, коль скоро газопровод находится под контролем Германии, главнокомандующий Байден произнес: "Обещаю, что мы сможем это сделать".



Хромая логика



Попытка разогнать по прессе и соцсетям версию, что подводные взрыв якобы устроила Москва, чтобы "наказать Польшу" за смену ориентации и выбор в пользу норвежского газа, не выдерживает никакой критики.



Во-первых, неоднократно с различных высоких трибун президент Владимир Путин прямым текстом говорил о том, что европейцам достаточно сертифицировать и запустить "Северный поток – 2", и тогда дефицит топлива исчезнет, а энергетический кризис сойдет на нет. Москва готова, как и все последние полвека, снабжать соседей, даже недружественных, природным газом из своих подземных кладовых.



Произошедший теракт, приведший к утечкам, – "это большая проблема для нас", прокомментировал ситуацию Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России. "Этот газ стоит очень много денег, сейчас этот газ улетучивается в воздух".



"Теоретически, – по умозаключению издания RND, – в этом могла бы быть заинтересована Украина, однако у нее сейчас другие проблемы, кроме того, в целом считалось, что до конца войны по этим трубопроводам все равно не потечет газ. Под подозрением и Россия, хоть она бы себя таким образом лишила пространства для маневров, что было бы не очень логично".



Во-вторых, предположение, что тем самым Газпром устраивает возгонку и без того высоким ценам на спотовых площадках, весьма шатко. Действительно, новость о происшествии в балтийских водах заставила газ всего за одну сессию подорожать более чем на 400 долларов – цена тысячи кубов преодолела отметку 2100 долларов. Однако в крупнейшей энергетической компании России также не единожды объясняли, что слишком высокая цена не в ее интересах, поскольку сужает круг потенциальных покупателей.



Более того, Группа "Газпром" и без того чувствует себя финансово обеспеченной. Только что обнародованная статистика показывает: EBITDA за первое полугодие составила 3,052 трлн руб., что более чем в два раза превышает значение I полугодия 2021 года и является новым историческим рекордом. А чистая прибыль достигла 2,514 трлн руб., что больше суммарной прибыли за два предыдущих календарных года.



В-третьих, приводит аргумент читатель газеты "Вельт": "Невозможно, чтобы такая атака была проведена незамеченной во время крупных маневров НАТО в Балтийском море. Все подслушивающие устройства включены". Так что "вполне возможная" (highly likely) версия о том, что и здесь не обошлось без Петрова и Боширова, пахнет тухлятиной.



Стоит ли ожидать ответа в стилистике око за око? Едва ли. Вот и Дэн Саббаг (Dan Sabbagh) из лево-либеральной лондонской "Гардиан" в заметке под рубрикой "Аналитика" приходит к выводу: "В идею о том, что Москва осмелится предпринять действия, нацелившись на западные подводные трубопроводы и кабели в Балтийском море и в других местах, по-прежнему трудно поверить" (the idea that Moscow would dare to step up by targeting western undersea pipelines and cables in the Baltic Sea and elsewhere remains hard to believe).



Тем не менее ставки в гибридной агрессии Соединенных Штатов и Британии подняты. Страны англосаксонской оси начали уничтожать инфраструктурные объекты в энергетической сфере и тем самым перешли еще одну красную линию в войне против России, ЕС и заодно Китая, которому невыгодно обеднение Европы как крупнейшему коллективному покупателю широчайшего ассортимента изделий, сделанных в этой мастерской мира.



В Берлине догадываются или еще нет?



При поиске выгодополучателей и жертв подводного теракта китайский журналист Лю Хун, заместитель главного редактора журнала Global агентства "Синьхуа", отмечает, что основной пострадавшей стороной оказывается Германия, поскольку она явна была заинтересована в возобновлении поставок российского газа "после завершения конфликта на Украине". Теперь же она "больше всего проигрывает от инцидента".



Куда ни кинь, всюду клин. Ноябрьские фьючерсы на природный газ разом скакнули до 2,4 тыс. долл. за тысячу кубометров (одномоментный рост 9%). Для подстраховки устойчивого импорта Европе рассчитывать ни на американский, ни на катарский СПГ не приходится.



Нужно либо восстанавливать транзит газпромовского газа через Польшу, что более чем проблематично на фоне развязно русофобской позиции Варшавы. Либо наращивать прокачку через украинскую ГТС, что также нереалистично, учитывая, что именно в этот момент (какое совпадение!) Киев взялся судиться с Газпромом.



Поле для маневра у Берлина сузилось до размеров карликового курфюрства. Не случайно правительство Германии, объявив о начале специального расследования, отметило, что рассматривает случившееся исключительно как целенаправленную диверсию.



Предварительные прогнозы выглядят мрачно. Устранение повреждений займет не недели, а месяцы, а то и более. Это означает, что рассчитывать на российский природный газ германская экономика и домохозяйства не могут. Энергетический стул и стол, на которых покоилась осуществившаяся германская мечта, стали колченогими.



Германские брендовые, те, что на слуху, корпорации уже голосуют ногами. В американском штате Оклахома за короткое время зарегистрировали прямые инвестиции в размере 300 млн. долларов, которые поступили от более чем ‎60‏ германских ‎компаний. В их числе Lufthansa, ‎Aldi, ‎Fresenius и ‎Siemens.



В марте Mercedes-Benz запустил производство на своем заводе аккумуляторов в штате Алабама. В‏ ‎июне‏ ‎автомобильный гигант Volkswagen создал в штате Теннесси лабораторию по производству батарей. В ближайшие пять лет "народный вагон" намерен вложить в свои производства здесь – под американской юрисдикцией – более 7 млрд. долларов. Не отстают и химики. Фармацевтическая империя Bayer вложила 100 млн долларов в новый биотехнологический центр в штате Массачусетс. А коллега по отрасли концерн BASF и вовсе раскрыл планы инвестировать в США за следующие четыре года 25 млрд. долларов.



Если где-то убыло, то в другом месте прибудет. Бизнес, как и вода, дырочку найдет. Понимает ли это внук генерала СС канцлер Олаф Шольц, его сотоварищи по правящей партии и фундаменталисты-экологисты из союзной партии зеленых?



Германию опрокинут в коричневое прошлое



Соединенные Штаты, перекрыв санкционными барьерами, введенными против России, стабильную подпитку германской экономики недорогим (в сравнении с нынешними ценами на энергетических биржах) сибирским природным газом, запустили процесс деиндустриализации этого признанного локомотива интеграционного процесса в Евросоюзе.



Попутно американцы выманивают в свою юрисдикцию местных чемпионов металлургической, химической, автомобиле- и станкостроительной и других технологических отраслей, на которых покоилось не только экономическое могущество, но и материально-финансовое благополучие более чем 80 миллионов немцев.



Благополучие, в свою очередь, конвертировалось в психологический комфорт, своего рода "чувство уверенности в завтрашнем дне". Это гарантировало политическую стабильность в стране, которая на протяжении полутора сотни лет и наголодалась, и навоевалась, породила уродливое явление фашизма, оказалась на скамье подсудимых за акты геноцида и человеконенавистническую идеологию, а затем присягнула, по крайней мере формально, девизу "никогда больше".



Сегодня возникают обоснованные опасения: а не заставят ли немцев поверить в то, что они должны и "могут повторить"?..



Причина в том, что американская и транснациональная неолиберальная олигархия преследуют на европейском театре военных действий сразу несколько стратегических целей. Помимо желания максимально ослабить и, если удастся, расчленить Россию, что не удалось в начале 90-х, есть и вторая цель, которая уже перестала быть большим секретом. Стоит задача превращения конкурента, как Германии, так и Евросоюза в целом, во второсортного вассала.



Задача эта будет реализована, похоже, уже в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Но это лишь верхняя часть айсберга.



В Германии, которая лишится значительной доли своего промышленного потенциала, образуется критическая масса безработных. А сократившая налогооблагаемая база не сможет содержать постоянно увеличивающуюся надстройку, в которую вливаются иждивенцы, – выходящие на пенсию граждане, имеющие способность прожить дольше, чем их далекие предки.



Уменьшение государственного пирога на раздачу и распределение усугубится недовольством нетрудоустроенных мигрантов иной, чем у коренных, культурной и конфессиональной ориентации. А бунтующие смуглолицые гастарбайтеры могут стать тем тараном, который сметет и растопчет благостное самоуспокоение сытого общества.



Что тогда? В поисках защиты от множащихся напастей бюргеры кинутся к политикам-популистам, предлагающим простые способы разрешить все проблемы. И наиболее востребованными, как не раз бывало в прошлом, окажутся не правые, а ультраправые. У последних в условиях паники и помутнения умов вполне может взыграть то, что один австрийский психолог называл "памятью рода".



Если к этому моменту зависимость остаточной экономики прежде ведущей державы Старого Света будет находиться в крепостной зависимости от поставок американского сланцевого газа и нефти, если вашингтонский обком – в качестве "жеста доброй воли" – запустит новой План Маршалла для скупки оставшихся лакомых кусочков промышленности и сферы услуг, то Германия окончательно утратит свой суверенитет.



Соответственно, возможности США манипулировать политическим классом Германии, подрастерявшим доверие рядовых граждан, и даже напрямую руководить высшими должностными лицами, не говоря уже о своих агентах влияния, несоразмеримо возрастут.



В этом случае история может, к несчастью, повториться. Не как фарс, а как абсолютная трагедия. Потому что вслед за Польшей, которую сегодня азартят и науськивают, как бойцовскую дворнягу, чтобы она была готова сменить Украину на фронте, на войну против России отправят терзаемую внутренними противоречиями, погрязшую в умиротворении пауперизированного пролетариата и малосговорчивых чужеземных мигрантов Германию.



Этот многоступенчатый сценарий может показаться утопичным. Однако по прошествии времени многие конспирологические теории (взять хотя бы британский след в убийстве императора Павла I и Григория Распутина) оказывались на поверку, увы, правдивыми. Источник - фонд стратегической культуры

