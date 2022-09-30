Подрывы "Северных потоков" стали триггером для Запада, - Валерий Панов

03:27 02.10.2022 Украинский фактор

Подрывы "Северных потоков" стали триггером для Запада

Валерий Панов

30.09.2022



НАТО, в частности, разразилось угрозами "решительных ответов" в адрес неких агрессоров за их любую "преднамеренную атаку против критической инфраструктуры союзников". За безымянными предупреждениями легко угадывается Россия, которая с подачи англосаксов уже названа главным подозреваемым в организации подводных диверсий.



Альянс, заметим, проблему "ответов" рассматривает значительно шире, чем штатные западные пропагандисты, включая в нее объекты и элементы самых разных инфраструктур. Иными словами, в дальнейшем любая диверсия, теракт может быть использована в качестве повода для войны. Ядерной, прежде всего, в которой нападающей стороной будет определена, разумеется, Россия.



Угрозы, подобные этой, со стороны НАТО и ядерных держав, входящих в альянс – США, Британии, Франции звучали и ранее. Особенно в те времена, когда мир был разделен на два полюса и ядерное оружие являлось фактором предотвращения глобальных конфликтов. Тогда противостоящие стороны, недавно вышедшие их страшной мировой бойни, воевать опять не только не хотели, но и боялись. Войны реально никто не хотел.



Сегодня ситуация иная. У власти почти во всех западных странах пребывают неадекваты, которые уверены, что только они имеют право применить ядерное оружие, и ракеты будут лететь исключительно в одну сторону – в сторону России.



Обстановка накалена странами Запада до такого предела, что достаточно одного неосторожного действия, чтобы мир полыхнул атомным огнем. Причем географически эти пределы чуть ли не ежедневно сужаются. Сегодня они сведены до масштабов Украины. Почти синхронно с заявлением НАТО прозвучало подобное "откровение" и со стороны Киева. Там Главное управление разведки (ГУР) МО заявило, что угроза (тоже угроза!) применения Россией тактического ядерного оружия против Украины "очень высокая". Уточнялось, что удары, вероятно, будут нацелены на места вдоль линии фронта, где дислоцируется большое количество личного состава и техники ВСУ, а также по важным командным центрам и критической инфраструктуре. Чтобы их остановить, нам нужны не только зенитные, но и противоракетные системы.



С таким заявлением выступил представитель ГУР Вадим Скибицкий. Его немедленно поддержали поляки. Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау не исключил участия сил НАТО в боевых действиях на Украине, если там применят ядерное оружие, при том что власти РФ неоднократно говорили, что страны НАТО уже де-факто участвуют в конфликте на Украине. "До сих пор никто не рассматривал возможности применения ядерного оружия. В такой ситуации ответ стран НАТО был бы, вероятно, такой, как это представил шеф Национального совета безопасности США Джейк Салливан. Это привело бы к неядерному ответу на территории Украины", - пояснил он. Польский министр уточнил, что не исключает непосредственный ввод сил НАТО на территорию Украины. Имел ли это в виду Джейк Салливан? Этого нельзя исключать.



Ранее советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что США сохраняют возможности для прямых контактов с руководством России и активно ими пользуются, в том числе в последние несколько дней.



Он сказал, что США "напрямую" предупредили российские власти о "катастрофических" для РФ последствиях применения ядерного оружия на Украине, что Соединенные Штаты и их союзники "ответят решительно".



Москва не подтвердила эти контакты. Но суть в другом. Уже очевидно, что "ниточки" от диверсии на европейских газопроводах тянутся в Вашингтон. Точно так же очевидно, что США намерены раздуть пожар ядерной войны в Европе, чтобы окончательно добить ее, так как она будет уничтожена экономически, лишившись российских источников энергетического сырья, включая также и нефть, на поставки которой ЕС под давлением США наложили запреты. Президент РФ Владимир Путин, выступая с обращением к россиянам, заверил, что при угрозе территориальной целостности РФ использует все имеющиеся средства. Он также предупредил тех, кто "пытается шантажировать Россию ядерным оружием", что "роза ветров может развернуться в их сторону".



Используя эти слова Владимира Путина как повод к ядерному шантажу Европы, Вашингтон всеми своими пропагандистскими голосами завопил о ядерной угрозе со стороны России, натовские военные стали подсчитывать количество российских ядерных тактических боеприпасов и стенать, что у России ракет больше в 10 раз. Казалось бы, в таком случае следует поостеречься, а не провоцировать Москву. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев даже написал в своем Telegram-канале, что если Россия будет вынуждена применить самое грозное оружие против Киева, то НАТО не станет прямо вмешиваться в конфликт, поскольку, по его словам, погибать в ядерном апокалипсисе заокеанские и европейские демагоги не собираются.



Тем не менее эти демагоги действительно думают, что развязанная на Украине ядерная война их не коснется. Западные политики не очень хорошо осознают все последствия применения ядерного оружия. Поэтому могут тайно передать ядерное оружие киевскому режиму. Об этом сообщил директор музея войск ПВО, военный эксперт Юрий Кнутов, писала Pravda.Ru. По мнению Кнутова, с которым нельзя не согласиться, были угрозы и со стороны руководства США, и от различных американских конгрессменов, "которые призывали нанести ядерный удар по Крыму, по Севастополю, по территории России". Однако самое тревожное то, что Запад не просто так говорит о ядерном оружии, поскольку существует реальная возможность тайной передачи ядерного оружия киевской власти. Это могут сделать и американцы, и британцы. Причем они сделают это по-тихому, так, что никто и знать не будет. И эта версия находит подтверждение.



Источники в офисе президента Украины Зеленского сообщили ТК "Резидент", что он собирал ставку, где присутствовали все силовые ведомства и "была дана команда готовиться к ядерным ударам".



"ВСУ при любых раскладах должно продолжить контрнаступление, для демонстрации намерений Западу вести войну до конца. Офис президента ждет от военных нового удачного контрнаступления, на одном из трех направлений, для этого от Залужного потребовали взять Лиман в ближайшие дни, невзирая на потери", - отмечает источник.



Телеграм-канал "ЗеРада" тоже пишет: "Вчера Зеленский продолжил провоцировать Путина, сказав что Россию необходимо лишить ядерного оружия". Согласно источнику, "до этого, согласованные с Энтони Блинкеном условия мирного урегулирования, также предполагали унижение РФ в виде допуска специалистов НАТО на все военные и научные объекты РФ... "Зеленский так же вел себя перед 24.02. То хотел в НАТО, то ядерную бомбу. Короче, провоцировал и своего добился". Тогда, якобы, "у США максимальный набор ответных вариантов: от ядерных ударов в ответ до мирного соглашения для деэскалации". По мнению военных аналитиков, в сложившихся условиях, когда западные СМИ и политики сваливают вину на Россию даже за диверсию на газопроводах "Северный поток", не исключено, что ядерный удар по Украине нанесут сами же американцы, а затем мгновенно распространят информацию о том, что это сделала Москва.



Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил уже, что у американской администрации есть план на случай возможного применения Россией ядерного оружия. Он отказался обсуждать конкретные шаги, сказав, что "не станет углубляться в вопрос о том, какими будут последствия". По его словам, "любое использование ядерного оружия имело бы катастрофические последствия, конечно же, для страны, которая его использовала, но также и для многих других". Похожей риторики придерживается помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Заметим, эти чиновники имеют право говорить от имени государства.



Западные союзники Украины, указывает Financial Times, разработали планы ответа на гипотетическую возможность применения Россией ядерного оружия, однако они вряд ли будут зеркальными. "Два западных официальных лица заявили, что ядерный удар по Украине вряд ли приведет к аналогичным шагам. Вместо этого он вызовет ответные действия западных государств с использованием обычных вооружений, чтобы наказать Россию", – говорится в публикации.



Одновременно США готовят украинцев к тому, что Россия нанесет по ним "малый ядерный удар". Сайт американского телеканала CNN рассказал своим читателям о российском ядерном оружии тактического назначения.



Федерация американских ученых, в частности, утверждает, что всего у России 4 477 развернутых и резервных ядерных боеголовок. Около 1 900 из них являются "нестратегическими" – также известными как тактическое ядерное оружие. Такие боеголовки с мощностью от 10 до 100 килотонн также называют "малой мощностью". США сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки в Японии эквивалентные примерно 15 и 21 килотоннам, то есть в пределах тактического ядерного оружия России. При этом моделирование таких ударов показывает, что они мгновенно выводят любой военный конфликт на уровень хаоса, дезорганизуют противника. Глава МИД России Сергей Лавров обращал внимание на "весьма существенные" риски ядерной войны и при этом подчеркивал, что принципиальная позиция Москвы заключается в недопустимости применения такого оружия. Вопрос: с какой целью США раздувают в Европе ядерный психоз?



Украина давно превратилась в полигон для испытания западных систем вооружений, военных технологий, тактики. С момента американского вторжения в Ирак в 2003-м ни одной стране НАТО не доводилось участвовать в масштабных общевойсковых операциях. Боевые действия ограничивались борьбой с более слабым противником, не обладающим полноценной современной армией и крупными соединениями. Высокотехнологичное оружие, разработанное на Западе, в таких операциях не требуется: просто нет достойных целей. Однако Украина - совсем другое дело. Сегодня это – идеальный "стенд" для испытаний ядерного оружия "малой мощности" в условиях высокой урбанизации, когда одним "ядерным махом" можно решить множество политико-экономических проблем.



К тому же украинцы не раз официально просили Запад превратить их страну в полигон. Еще в июле министр обороны Алексей Резников пригласил производителей западных вооружений протестировать новую продукцию на поле боя. В свою очередь, помощник генсека НАТО Дэвид ван Вил сообщил, что альянс использует конфликт для определения возможностей внедрения высоких технологий в оборонной сфере. Неизвестно, о каком "хай-теке" идет речь.



По мнению экспертов, за последние полгода мир стал намного ближе к третьей мировой войне, но произошло это вопреки воле России. США и их союзники полагают, что можно не решать стоящие перед ними проблемы, а возложить всю ответственность на Москву. Западные СМИ запугивают людей ядерной войной с Россией. Одни советуют молиться, другие требуют увеличить оборонный бюджет, третьи – больше помогать Украине. Газета Daily Mail передала слова уорент-офицера британской армии Пола Карни, который посоветовал сослуживцам прощаться с семьями, так как скоро их отправят на фронт. Великобритания готова противостоять "любой агрессии", говорит Карни. Если посмотреть на структуру стратегических ядерных сил США и России, легко заметить, что американцы делают ставку на первый разоружающий удар, подчеркивает замглавы института стран СНГ Владимир Евсеев.



Из всех проблем экономический кризис стал для западных стран самым обидным: до недавнего времени считалось, что на Россию приходится всего два процента мировой экономики и ее можно попросту "отменить". "Последствия санкций развеяли эту иллюзию. Взамен появилась новая сказка о том, что Москва угрожает всему миру. Но, если Вашингтон и Брюссель продолжат двигаться в этом направлении, есть риск, что ядерная война перестанет быть страшилкой", – указывает известный политолог Алексей Мухин.



Нет никаких сомнений в том, что Вашингтон – после недолгих раздумий – применил бы ядерное оружие. В целях устрашения и деморализации противника и последующей победы в войне.



И вот это и есть главная причина того, что США начинают сами верить в то, будто Россия готова к ядерному удару по Украине – потому что они судят по себе. Тем более, что организованные ими же диверсии уже неоднократно были использованы как повод к войне. Сегодня речь идет о терактах на европейских газопроводах как катализаторе международной напряженности. Осталось дать ядерное оружие укронацистам – и тотальная война в Европе обеспечена. Киевским властям сегодня терять уже нечего. А Европе? Источник - stoletie.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1664670420





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Принят Закон по формированию кадрового состава ЕЭК

- Алихан Смаилов и Вагит Алекперов обсудили вопросы реализации совместных нефтегазовых проектов

- О ситуации на финансовом рынке в августе 2022 года

- Вопросы укрепления материально-технического и кадрового потенциала водной отрасли обсудили в Правительстве

- Сентябрьские ожидания

- Государственный советник Республики Казахстан провел заседание Комиссии по вопросам противодействия коррупции

- Кадровые перестановки

- Депутаты инициировали законопроект, регулирующий криптомайнинг

- Перспективы усиления сотрудничества в сфере торговли между Казахстаном и Пакистаном обсудили главы двух министерств

