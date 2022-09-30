 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Будут ли судить Назарбаева? - Марат Асипов
04:20 02.10.2022

МАРАТ АСИПОВ
30 Сен 2022,

Почему стратегия забвения может оказаться лучше тактики мести
Мы находимся в очень интересном периоде – на наших глазах творится живая история страны и мира. Более того, мы оказались вовлечены в глобальные процессы просто по факту нашего соседства со стурбулентившейся с катушек Россией, которая раз за разом создает отвратительные поводы для обсуждения внутри Казахстана.

Но это обстоятельство никак не должно умалять восхитительный процесс изменений внутри страны.

По совково-большевистской традиции, до сих пор сохраняющейся в головах соотечественников, после январских событий мы должны были бы всех раскулачить, потом расстрелять, потом снова выкопать и публично приговорить к повторной казни. При этом не факт, что не нашлись бы люди, посчитавшие эти меры достаточно справедливыми.

Но все пошло совсем не так.

Бывший президент изредка появляется на публике. Но уже переименовали столицу, скоро возбудятся маслихаты и поменяют таблички на улицах городов, какие-нибудь замзавы из отделов культурки в акиматах установят низкую культурную ценность памятников НАЗАРБАЕВУ. И происходить это будет рутинно и скучно, как и голосование в парламенте по поводу имени столицы.

Ряд политических креатур бывшего президента теперь служат ТОКАЕВУ.

Племянника и келин Назарбаева как бы и преследуют, но без фанатизма. На неделе суд одобрил сделку с САТЫБАЛДЫ. Несмотря на весь ее цинизм, Токаеву удалось сделать главное - показать, что племянник елбасы отличался от чуваков на шлагабауме, взимающих плату за въезд в природоохранную зону, только размерами платежа.

Расследуются дела в отношении свата, без большой помпы отжимаются бизнесы и собственность.

Родной брат выставился на публике недееспособным овощем.

Остальные члены семьи тоже практически исчезли из информационной повестки дня.

Многочисленные перечисления их собственности и схем обсасываются журналистами, которые еще год назад не решились бы на это ни при каких обстоятельствах.

Но скоро и это уйдет.

И этот тренд возник задолго до январских событий.

Если кому любопытно, может поднять тексты посланий президента Токаева за три года.

В 2019 году слово "елбасы" в послании прозвучало 10 раз, фамилия "Назарбаев" называлась четыре раза, и еще два раза слово "лидер" в привязке к бывшему президенту.

В 2020 году слово "елбасы" мелькнуло три раза, а фамилия всего один раз.

В 2021 году всего по разу статус и фамилия.

В марте 2022 года – один раз Назарбаев, но уже просто как первый президент без статуса "елбасы".

В сентябре 2022 года Назарбаев не был упомянут НИ РАЗУ. Ни как человек, ни как носитель прижизненно присвоенных ему статусов.

Чтобы было понятно, Токаев лучше многих в мире понимает, что такое протокол и церемонии. По сути, это означает, что его предшественник отправился в страну забвения уже при жизни.

Кому-то это может показаться неправильным, что нужно непременно его осудить, чтобы последующим было неповадно делать.

Но таким образом мы вновь превратим Назарбаева в глобальную для Казахстана фигуру, равную Токаеву по значимости и влиянию. Как оказалось, гораздо эффективнее свести его роль до уровня объекта критики блогерами. Некоторые из них всерьез считают, что подвергаются кибератакам со стороны членов семьи бывшего президента, что еще больше принижает роль Назарбаева в современном Казахстане.

Но вопрос суда или, если угодно, оценки деятельности Назарбаева остается открытым.

Нет у меня уверенности, что именно Токаев будет это делать. При ламинарном течении событий у него не будет необходимости устраивать бывшему президенту публичную порку.

Во-первых, через семь лет ему надо будет уйти, и вряд ли ему хочется, чтобы обструкция бывшим главам государства стала традицией.

Во-вторых, ему точно не нужно, чтобы Назарбаев стал знаменем борьбы с действующим главой государства, поэтому подарков в виде жестких репрессий ему и его окружению Токаев не делает.

А когда внешние церемонии соблюдены, то и страсти потихоньку угасают, и люди смиряются со своей участью сбитых летчиков и радуются, что у них отнимают влияние и бизнес постепенно.

Конечно, если в стране возникнут какие-нибудь эксцессы, такой замечательный спектакль, как расправа с Назарбаевым, непременно случится, но для этого нужно, как минимум, чтобы произошло что-то ужасное. Это как раз тот самый козырь, ради которого стоит держать бывшего президента в относительном покое – вдруг на что и сгодится.

Поэтому, если мы ждем суда истории, то случится он в лучшем случае только после ухода Токаева.

И кстати сказать – передел собственности никогда не бывает справедливым. В том смысле, что народу точно ничего не достанется.

Источник - ratel.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1664673600


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