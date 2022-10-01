Всемирный банк все активнее внедряется в Узбекистан. Миссия Бьерде

04:37 02.10.2022

Всемирный банк готов расширить экспертную и финансовую поддержку Узбекистана



Суббота, 01 Окт 2022,



Шавкат Мирзиеев принял делегацию во главе с вице-президентом банка Анной Бьерде, находящуюся в Узбекистане с рабочим визитом



На встрече в пятницу, 30 сентября, обсуждались практические аспекты дальнейшего развития стратегического партнерства Узбекистана и Всемирного банка, в том числе расширение сотрудничества в продвижении программы социально-экономических реформ, идущих в республике, сообщает nuz.uz со ссылкой на пресс-службу главы Узбекистана.



Поздравив Анну БЬЕРДЕ и команду Всемирного банка с 30-летием плодотворного сотрудничества, президент отметил высокую динамику и результативность партнерства в последние годы, за которые портфель совместных проектов увеличился почти в 4 раза и превысил 8 миллиардов долларов.



При этом только за прошедший год Всемирный банк одобрил финансирование 6 приоритетных проектов на 1 миллиард долларов.



Эти средства направляются на развитие сельского хозяйства, энергетики, экологии, финансового сектора. Банк активно поддерживает идущие в республике комплексные преобразования в аграрной, энергетической и транспортной отраслях.



Страновая программа до 2026 года, принятая Всемирным банком, синхронизирована со Стратегией развития Нового Узбекистана.



Вице-президент Анна Бьерде подтвердила приверженность Банка дальнейшему расширению полномасштабного партнерства, а также экспертной и финансовой поддержки для ускорения преобразований по ключевым направлениям.



В их числе названы рост уровня жизни на селе, приватизация государственных предприятий, трансформация сельского хозяйства, повышение энергоэффективности экономики, модернизация образования и здравоохранения, улучшение деловой среды и инвестиционного климата.



В фокусе внимания Всемирного банка - стратегические региональные проекты, ставящие своей целью обеспечение стабильности и устойчивого развития в Центральной Азии.



На встрече достигнута договоренность о принятии обновленной "дорожной карты", которая позволит расширить партнерство Узбекистана и Всемирного банка по ключевым направлениям.