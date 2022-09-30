США исключили узбекский хлопок из списка товаров, произведенных при участии детей и подневольных

10:09 02.10.2022

Узбекский хлопок не включен в новый перечень товаров, произведенных с использованием детского или принудительного труда, который ежегодно публикует Бюро по международным трудовым вопросам Министерства труда США. Об этом сообщает "Фергана.ру" со ссылкой на пресс-службу министерства.



Узбекистан впервые с 2011 года по эффективности усилий по искоренению самых злостных форм детского труда отнесен к наилучшей категории - "значительного прогресса".



Ранее США отмечали отсутствие "принятия государством каких-либо значимых усилий по искоренению детского труда", но с 2018 года наблюдался "умеренный прогресс". "Узбекистан действительно становится моделью страны, способной за короткий промежуток времени достичь впечатляющего прогресса", - отметила глава Офиса детского и принудительного труда, а также торговли людьми (ILAB) Министерства труда США Марсиа Еугенио.



Главную роль, считает Минтруда США, в этом прогрессе сыграло правительство Узбекистана. Ранее, в марте текущего года Международная коалиция Cotton Campaign объявила об отмене глобального бойкота узбекского хлопка, однако отмечала факты ограничения деятельности НПО, занимающихся мониторингом данной проблемы.



Противоположный пример по-прежнему демонстрирует Туркменистан, чей хлопок продолжает оставаться в Списке товаров, произведенных с помощью детского или принудительного труда-2022, а правительство, вместо искоренения недостатков, отрицает факты применения этих форм эксплуатации.



В Туркменистане на хлопковых полях в 2021 году продолжал широко применяться принудительный труд сотрудников бюджетных организаций. Об этом говорится в докладе, подготовленном turkmen.news и "Туркменской инициативой по правам человека" и опубликованном Сotton Сampaign.



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