Байден, не дожидаясь расследования ЧП на "Северных потоках", обвинил Россию в диверсии

10:34 02.10.2022

Арина Корф



При этом он заявил, что это был преднамеренный акт саботажа

Джозеф Байден, президент страны, которой были наиболее выгодны

) взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" заявил, что ЧП было преднамеренным актом саботажа. При этом официальных итогов расследованиям

в настоящее время нет.



"Это был преднамеренный акт саботажа. Сейчас русские распространяют дезинформацию. Мы будем работать с нашими союзниками, чтобы разобраться в том, что произошло", – заявил он.



Байден отметил, что Вашингтон хочет "работать с союзниками", чтобы разобраться в причинах утечек. И сразу же заявил, что все, о чем говорит российский президент, якобы неправда. Однако известно, что взрывы произошли в зоне, которую контролирует американская разведка, а Польша практически сразу поблагодарила США за ЧП.



Напомним, что в понедельник, 26 сентября, датские сейсмологи зафиксировали

вибрации возле обнаруженных в Балтийском море течей. Приборы на острове Борнхольм зарегистрировали землетрясение дважды, специалисты заявили, что это были именно взрывы. Позже Оператор "Nord Stream AG" заявил,

что на трех нитках морских газопроводов системы "Северного потока" носят беспрецедентный характер, и пока невозможно установить, когда их починят.



27 сентября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что утечки газа на газопроводах могла устроить Россия. Данное высказывание не понравилось сенатору РФ Владимира Джабарову, который в саркастической форме ответил на нападки оппонента.



28 сентября В Еврокомиссии призвали

провести расследование после ЧП на "СП". Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что это саботаж и "преднамеренное нарушение европейской энергетической инфраструктуры".



В свою очередь, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что "США остаются привержены поддержанию энергобезопасности Европы". При этом бывший глава МИД Польши и евродепутат Радослав Сикорский поблагодарил США за взрывы на "Северном потоке".



Председатель комитета ГД заявил, что на ремонт "Северных потоков" может потребоваться год,

однако оператор газопровода рассчитывает устранить

утечки к 3 октября.



Тем временем, глава Пентагона отказался комментировать

ЧП на "Северных потоках".



Ранее Readovka писала о том, что идет поиск

решений по восстановлению работоспособности "Северных потоков".