В Буркина-Фасо сожгли посольство Франции

10:35 02.10.2022

Арина Корф

Новые власти хотят сотрудничества с Россией в сфере борьбы с терроризмом

В Буркина-Фасо после госпереворота начались беспорядки: местные жители сожгли посольство Франции, в Париже уже осудили происшествие. Путчисты, впрочем, не хотят иметь с европейской страной больше ничего общего: они считают, что в сфере борьбы с терроризмом нужно сотрудничать с другими странами, в частности, с Россией.



Провальная борьба с терроризмом стала одной из причин свержения предыдущего правительства - с февраля по август из-за нападения боевиков погибли более 274 мирных жителей и военных. Сейчас предыдущий правитель страны полковник Сандаого Дамбия Поль Анри, который был у власти с февраля, по данным новых путчистов, прячется на территории военного объекта Франции в Буркина-Фасо. Там эти данные опровергают.