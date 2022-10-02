Как освободить Левобережную Украину? - В.Прохватилов

10:43 02.10.2022 ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ | 02.10.2022



Фантазии диванного стратега



Несколько месяцев тому назад отставной офицер американской разведки Скотт Риттер отметил самое очевидное преимущество ВСУ перед российскими ВС: стратегическая глубина от линии соприкосновения с противником до Восточной Европы.



Стратегическая глубина – это расстояние от линии фронта до расположения основных военно-промышленных объектов.



После того как США и их союзники предоставили возможность украинским военным обучать свой личный и офицерский состав за пределами Украины в странах НАТО, а Восточная Европа обеспечивает ремонт боевой техники ВСУ, киевский режим получил неуязвимую для ВС РФ военно-промышленную и учебную базу на стратегической глубине.



Если это преимущество ВСУ не будет ликвидировано, успешный исход СВО может быть поставлен под угрозу.



Между тем есть реальная возможность свести стратегическую глубину противостоящих нам группировок ВСУ на нет: уничтожить мосты через Днепр, изолировав ТВД на Левобережной Украине и отрезав группировки ВСУ на Левобережье от снабжения.



Здесь необходимо использовать высокоточное оружие большой дальности для полного разрушения всех транспортных сооружений через Днепр, кроме тех, что находятся под контролем ВС РФ. На украинской территории имеется 29 (двадцать девять!) транспортных сооружений через Днепр, из которых по тринадцати проложены железнодорожные пути.



Вывести их из строя непросто, о чем говорят длительные попытки ВС РФ разрушить мост через Днестровский лиман. Однако сделать это необходимо.



Для вывода из строя Антоновского моста противнику понадобилось около сотни ракет. То есть для вывода из строя, пусть даже временно, двадцати мостов через Днепр понадобится ориентировочно пара тысяч российских ракет, сравнимых с "Хаймарсами" в точности и мощности. Если наши аналоги "не тянут" по дальности, не прикупить ли дальнобойных пушек и ракет у КНДР, как прикупили беспилотники у Ирана?



"Искандеры" же и "Калибры", не говоря уж о "Кинжалах", успешно решили бы задачу изоляции левобережного ТВД количеством на порядок меньшим.



Очень пригодились бы в данном случае межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) с уменьшенной дальностью и мощной конвенциональной боевой частью, то есть обычной взрывчаткой эквивалентом в несколько тонн тротила.



Возможно ли организовать такой сокрушительный удар? Если есть политическая воля, – да!



Мосты через Днепр – единственные цели, на которые недешевое высокоточное оружие большой дальности стоит использовать. Если этого не сделать, мы вечно будем бомбить склады, на которые с Запада привезут новые партии оружия и иностранных наемников. Только "вечности" у нас в запасе нет: фактор времени стал стратегическим.



Однако шесть транспортных путепроводов через Днепр проложены по плотинам Днепровского каскада ГЭС; их полное уничтожение приведет к прорыву больших масс воды вниз по течению.



Как быть?



А вот как: разрушать простые мосты до основания, а путепроводы ГЭС выводить из строя постоянными ударами тактических ракет, как ВСУ вывели из строя Антоновский мост. Автомобильные и железнодорожные дороги идут по верхнему торцу дамбы, а над шлюзами проложены мостовые переходы. Уничтожение мостовых переходов, а также дорожного полотна в нескольких местах не представляется сложным. Днепрогэс был взорван в 1941 году без всякого ядерного оружия, взорвали не земляную плотину, а плотину ГЭС.



Напомним, что одна из днепровских ГЭС (Каховская) находится под контролем ВС РФ, но путепровод через дамбу Каховской ГЭС был выведен из строя ВСУ, и передвижение по нему стало невозможным.



Уничтожение транспортных путей через Днепр отрежет от Правобережья всю группировку ВСУ на левом берегу, что приведет к ее быстрому разгрому в кратчайшие сроки: ее практически невозможно будет поддержать ни техникой, ни боеприпасами, ни живой силой. Никакими паромами и понтонными переправами нормальное снабжение левобережной группировки ВСУ не обеспечить. Даже попытки переброски ресурсов украинской транспортной авиацией погоды не сделают. Да и российская ПВО не даст.



После уничтожения мостов через Днепр агония ВСУ на Левобережной Украине продлится недолго. Вскоре останутся только одиночные ДРГ. Вся уцелевшая боевая техника перейдет в руки российской армии.



Левобережная Украина – это более трети населения бывшей Украины. Ее полное освобождение радикально снизит украинские мобилизационные ресурсы. А население Восточной Украины получит потерянную после "перегруппировки" ВС РФ в Харьковской области уверенность в своей безопасности. Прекратятся обстрелы приграничных российских областей и населенных пунктов ДНР и ЛНР.



От линии Днепра артиллерия и "Хаймарсы" едва ли достанут до российских регионов. Даже если у Украины появятся более дальнобойные системы, интенсивность обстрелов снизится на порядки.



Левобережная Украина – это почти половина всей экономики довоенной Украины. Освобождение Левобережья до минимума снизит военно-промышленный потенциал противника.



Конечно, ВСУ ответят ударами высокоточного оружия большой дальности, но такого оружия у них немного, а с потерей Левобережья будет еще меньше.



ВСУ могут попытаться атаковать нас через территорию Белоруссии, но тогда они сами создадут себе второй фронт, втянувшись в военный конфликт еще и с Минском.



У ВСУ останется единственный вариант спасти ситуацию – выбить российскую армию с плацдарма на правом берегу, захватив Херсон.



Надо думать, что в российском Генштабе это понимают и позаботятся о том, чтобы обеспечить Херсон средствами ПВО и контрбатарейной борьбы, а также всем необходимым, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение оставшихся транспортных путей через Днепр в районе Херсона.



Снижение интенсивности боевых действий на территории Левобережной Украины станет ощутимым в достаточно короткий срок после разрушения транспортных путей через Днепр, позволит высвободить и сконцентрировать на херсонском направлении значительные силы.



И даже в худшем случае потеря плацдарма на правом берегу станет выгодным для нас разменом за полный контроль над Левобережной Украиной. После этого появится возможность сформировать группировку, которая ударит по Киеву, ликвидируя расположенные там центры принятия решений.



Значительно вырастет интенсивность ударов в глубину территории противника. Будут уничтожаться мосты, железные дороги, электросети, электростанции и электроподстанции, хранилища ГСМ и прочая военная инфраструктура. Это позволит достичь всех целей начатой в феврале специальной военной операции.



Возможно ли уничтожить транспортные коммуникации Украины с Восточной Европой? Успешные наступления ВСУ обеспечиваются за счет поставок вооружений и боеприпасов для ВСУ из-за рубежа. Нужно если не полностью остановить, то хотя бы затруднить эти поставки. Для этого потребуется разрушить транспортные артерии связывающие Украину с Европой. На Западной Украине нет крупных рек, а по мелким мостам бить ракетами слишком накладно. Зато уничтожение даже одного Бескидского тоннеля на Львовской железной дороге в Карпатах затруднит поставки с Запада. Восстановить его будет очень трудно. Именно по этом маршруту перевозятся грузы из Европы в направлении западной границы Украины.



Если российские вооруженные силы в короткий срок не изолируют ТВД на Левобережье Днепра, продвижение ВСУ на территорию РФ может обрести фатальные черты. Источник - фонд стратегической культуры

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