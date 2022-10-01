Арал – aqua incognita мировой географии: как открывали то, чего нет, - А.Михайлов

12:45 02.10.2022 Арал – aqua incognita мировой географии: как открывали то, чего нет



АНДРЕЙ МИХАЙЛОВ



Занимательная история Казахстана от Андрея Михайлова



Открытие Аральского моря – чарующая страница из истории мировой географии. Ведь этот колоссальный географический объект (Арал среди озер Земного шара уступал по площади лишь Каспию, Верхнему и Виктории) долго таился от пытливых исследователей в самом чреве Евразии, сокрытый от любопытных глаз ее необозримыми просторами.



"Oxia lacus" греков и Бэй-хай китайцев



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Как известно, история проистекает из географии. Но в данном случае мы имеем дело с атипичным и аномальным ходом процесса. Так часто случается с природой, когда ее естественные движения наталкиваются на волюнтаристские амбиции человечества. Природа обреченно отступает под нашим нахрапистым натиском, однако и нам это не всегда приносит ожидаемые выгоды. Вместо "жизненного пространства", сплошь и рядом мы получаем мертвые пустыни и безжизненные пустоши. Судьба Аральского моря – пример типичный.



Но – по порядку.



Несмотря на известность Арала в прошлом, его истинное географическое место много столетий было покрыто мраком. Знаменитые античные географы, если чего-то и слышали о нем, то привычно смешивали его с Каспием. Хотя, любопытный факт – древние греки знали оба потока, впадающие в Арал. Окс (Амударью) и Яксарт (Сырдарью). Правда, Окс у них неизменно впадал в Каспийское море, а Яксарт, который вообще умудрялись смешивать с Танаисом (Доном), вообще стремился к Меотидскому озеру (Азовскому морю).



Даже походы знаменитого Александра Македонского, благодаря которым стали прояснятся истинные размеры лежащих к востоку от Греции земель, не внесли ничего кардинально нового. И только во II веке, с выходом знаменитой и знаковой карты Клавдия Птолемея, начали обнаруживаться какие-то неопределенные контуры Oxia lacus – Оксийского озера, в котором некоторые исследователи (не все!) усматривают "аральский след".



Любопытно (и симптоматично), что примерно в то же время до этих неисследованных глубин Азии добралась китайская география. Двигавшаяся с диаметрально противоположного края земли. Арал появился в китайских источниках в виде привычного Бэй-хая - Северного моря. Если учесть, что таких "Северных морей" в тяготеющей к схематизму китайской географии была чертова уйма, то можно с иронией оценить интерпретационную ценность таких источников!



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Правда, в отличие от Двурогого Искандера, китайский полководец Бань-чао вроде бы омыл свои сапоги в водах Аральского моря. Случилось это однако лишь в 97 году новой эры.



Арабское (на)пришествие. "Оно самое большое во всем свете?"



Куда как приятнее и поучительней черпать сведения об Арале из вразумительных и литературно выверенных трудов арабских географов. Исследователи, проникшие в глубины Азии вослед за воинами Пророка, оставили первые настоящие описания нашего моря-озера. Хотя для них, однозначно, оно было все же озером.



Вот, что писал живший в X веке энциклопедист Масиди:



"В этих местах нет озера больше этого; говорят даже, что оно самое большое во всем свете, потому что имеет более 30 дневных переходов в длину и ширину… На озере лежит тюркский город Новый город, в котором много мечетей. Тюрки в этих местах по большей части принадлежат к племени гузов и ведут частью оседлый, частью кочевой образ жизни". ("Новый город" - это Жанкент, развалины которого лежат ныне на берегу Сырдарьи, чуть ниже Казалинска).



Впрочем, и во времена арабов география все также обильно подпитывалась слухами и сдабривалась домыслами. От того-то она и была столь интересной для современников и продолжает так живо волновать нас доселе. Так, современник Масиди - Истахри, еще один известный компилятор своего времени, сообщает следующее:



"Окружность этого озера, как мне говорили, 100 фарсахов. Вода его соленая… Бог лучше знает, существует ли между ним и Хазарским морем подземный проход, по которому соединяется вода обоих. Между обоими морями около 20 дней пути в прямом направлении". (Хазарское море – это наш Каспий.)



На приведенной здесь арабской карте Ибн-Хаукаля изображены часть Аральского моря (черный кружок в правом нижнем углу) и впадающие в него реки Аму и Сырдарья (карта ориентирована на юг). В те же времена, опираясь на арабские сведения и схемы, впервые Арал нанесли на свои карты и европейские картографы.



Карпини, Марко Поло, Батута. То оно есть, то его нет



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Но затем на несколько веков загадочное море-озеро вновь исчезает из поля зрения! Так что знаменитые средневековые странствователи, пересекавшие Глубинную Азию с Запада – КАРПИНИ, РУБРУК, армянский царь Гетум и Марко ПОЛО, прошествовавшие через земли Центральной Азии уже во времена монголов, про Аральское море вообще не упоминают.



Его нет и на знаменитой Каталонской карте (где показан даже Иссык-Куль!). Про него ни словом не обмолвился великий Ибн-Батута, самолично прошествовавший из Сарая в Куня-Ургенч через Устюрт в непосредственной близости. Все это могло говорить либо о том, что с деградацией оседлой цивилизации после монгольского нашествия в регионе сместились географические приоритеты, либо о том, что в это время … сильно сместилась сама география Арала!



Ремезов, Левшин, Бутаков – Арал меняет статус



Новая эпоха в исследовании Арала наступает с той поры, когда Великая Степь попала в "зону влияния" Российской империи. Особенно усилилась тяга к изучению этих мест во времена Петра Великого. Начиная с известной карты РЕМЕЗОВА 1697 года, Аральское море под своим нынешним именем уже не сходит с карт в течение почти трех столетий.



Но до самой середины XIX века изображения Арала на бумаге были весьма схематичными. И это неудивительно, так как в основе карт лежали в основном "распросные" данные, полученные из всех мыслимых источников. И если берега моря-озера еще выдерживали критику, то внутренние области водной поверхности были совершеннейшей terra incognita (а вернее не terra, а aqua). Даже на дотошно исполненной карте ЛЕВШИНА центр озера занимает один единственный остров Барсакельмес, о котором знали ходившие туда по льду казахи.



Так было до 1848 года. До 25 июля 1848 года, когда из укрепления Раим (на Сырдарье) вышла привезенная из Оренбурга шхуна "Константин", под командованием капитана Алексея БУТАКОВА, молодого выпускника морского кадетского корпуса, за спиной которого было однако уже кругосветное плавание на транспорте "Або". Основной задачей экспедиции Бутакова (кроме "Константина", в нее входила вторая шхуна – "Николай") была "систематическая опись Аральского моря". То есть – описание и картирование загадочного водоема. А это уже совершенно иное качество географии, нежели все существовавшее ранее.



Андрей Михайлов - писатель, автор серии книг "Как мы жили в СССР". Источник - ratel.kz

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