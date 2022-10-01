Место силы: каким потенциалом обладают четыре новых региона России, - А.Хабибуллина

12:49 02.10.2022 Место силы: каким потенциалом обладают четыре новых региона России

В состав РФ вошли крупные промышленные и аграрные территории



Айгуль Хабибуллина



30 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о вхождении в состав России четырех новых регионов - Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. С 23 по 27 сентября в них прошли референдумы, на которых абсолютное большинство жителей поддержали решение о вступлении в состав Российской Федерации. Хотя эти территории и пострадали во время вооруженного конфликта, они обладают огромными ресурсами. Что нужно знать о новых субъектах РФ - в материале "Известий".



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Донецкая Народная Республика



По данным украинской статистики, на февраль 2022 года в границах ДНР проживало 4 млн человек. Ее площадь - 26,5 тыс. кв. км, что сопоставимо, к примеру, с Белгородской или Тульской областями в России. На 26 сентября от украинских боевиков освобождено около половины территории республики.



Исторически основные отрасли экономики ДНР - добыча угля и металлургия. На февраль 2022-го в Донбассе работало 115 угольных шахт, в которых добывалось около 70 млн т сырья в год. После начала гражданского конфликта в 2014 году Украина лишилась около 10% своего ВВП: ей пришлось закупать уголь для электростанций в ДНР, ЛНР, России и даже в США и Колумбии.



В Донецком бассейне добывают коксующийся и энергетический уголь, а также более дорогой антрацит. Первые два вида ископаемых используются в металлургии и производстве электроэнергии, последний часто нужен в химической промышленности. ДНР планирует наращивать добычу, в том числе за счет крупного российского бизнеса.



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Власти ДНР подчеркивают экспортную ориентированность республики, причем основной упор сейчас делается на металлургию. Предприятия региона поставляют партнерам в других странах чугун, катанку, сортовой прокат, кокс, трубы, кабели и проволоки. Несмотря на то что многие заводы были вынуждены законсервировать или закрыть цеха, республика продолжала укреплять отношения с партнерами и наращивать производство.



Помимо этого, в регионе развиты машиностроительная и химическая отрасли, производство стройматериалов. Предприятия поставляют холодильники, оборудование для авиадвигателей, цемент, шифер, антисептики, бытовую химию и другое.



"Продукция ДНР пользуется стабильно растущим спросом. Наши товары конкурентоспособны на рынке Российской Федерации. О росте объемов экспорта говорят следующие данные. Если в 2018 году Торгово-промышленной палатой республики был выдан 3661 сертификат о происхождении товара, то в 2021 году - 6525 штук", - сообщила "Известиям" председатель Торгово-промышленной палаты ДНР Валерия Григорьева.



На территории Донецкой области находятся восемь мощных электростанций. Углегорская ТЭС в Светлодарске - одна из крупнейших в Европе. Город был освобожден российскими военными и силами ДНР в мае 2022 года.



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Луганская Народная Республика



Полностью освобожденная Луганская Народная Республика занимает почти такую же площадь, что и ДНР, - 26,7 тыс. кв. км, но ее население в два раза меньше - 2,1 млн человек. Экономика промышленного региона, во многом схожая с соседним, серьезно пострадала от атак украинских националистов.



ЛНР тоже опирается на угледобычу и металлургию, однако 15 сентября глава республики Леонид Пасечник заявил о необходимости переориентировать экономику, например выпускать автомобили и электронику. Кроме того, по его словам, "сильной стороной ЛНР является аграрный сектор, так как у нее много пахотных земель, и голодной республика не останется".



О том же говорил 27 сентября председатель правительства республики Сергей Козлов. "Мы понимаем, что те бюджетообразующие секторы - это металлургия и угольная отрасль - сейчас находятся не в самом лучшем состоянии. На это есть особые причины и факторы, которые повлияли, поэтому с приобретением сельскохозяйственных земель, освободив северную территорию, мы получили более 1 млн га сельскохозяйственных земель. Мы видим развитие нашей экономики именно в этом направлении", - пояснил он.



Потенциал действительно немалый. Сейчас ЛНР ориентируется преимущественно на выращивание зерна. Сбор и урожайность зерновых и зернобобовых культур постепенно увеличиваются.



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Однако совсем отказываться от угля и металла власти не собираются. В утвержденной в начале сентября программе социально-экономического развития ЛНР на 2023 год говорится, что одна из основных задач региона - полное восстановление экономической инфраструктуры, промышленности и наращивание угледобычи. Тем более есть что добывать: богатый Донецкий угольный бассейн занимает примерно треть территории республики.



Запорожская область



В Запорожской области на площади 27,2 тыс. кв. км проживают 1,6 млн человек. С выходом региона из состава Украины Киев потерял одного из крупнейших поставщиков электроэнергии. Согласно украинской статистике, в 2019–2020 годах Запорожская область производила около 40 млрд кВт·ч электроэнергии в год - это примерно 25–27% от всей энергетики Украины. Здесь находятся две мощные станции - Запорожская АЭС и Запорожская ТЭС в Энергодаре.



Как и в соседней ДНР, в области хорошо развиты металлургия и машиностроение. Ее северная часть пока находится под контролем украинских националистов. Там работает Запорожский автомобилестроительный завод. Предприятие полного цикла позволяет выпускать 150 тыс. легковых автомобилей в год. Моторы для них делают в уже освобожденном российскими войсками Мелитополе.



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Запорожская область - один из крупных сельскохозяйственных регионов. Общая площадь посевных земель - 17 тыс. кв. км, примерно как в Самарской области. Здесь выращивают пшеницу, ячмень, горох, подсолнечник, горчицу, рапс и другие культуры.



Немалую роль в экономике играют река Днепр, Каховское водохранилище и Азовское море. По словам члена главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимира Рогова, у региона большой потенциал для промышленного разведения рыбы.



"Есть масса заповедников, в привязке к ним можно выращивать и пресноводную рыбу, и, конечно, на побережье Азовского моря можно заниматься промышленным разведением морской рыбы. По тому потенциалу, по оценкам экспертов, область может если не всю Россию кормить, то несколько федеральных округов точно. Бычок, плотва, лещ, прочие десятки видов промысловых рыб, которые у нас водятся", - отметил он.



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Рогов добавил, что в последние 30 лет в регионе процветало браконьерство и власти этому не препятствовали - напротив, получали от нарушителей деньги. "Сейчас это вопрос природоохранной деятельности, вопрос сохранения биобаланса и развития не просто рыболовства, а сохранения популяции рыбы", - подчеркнул член ВГА области.



Херсонская область



Херсонская область - самая большая по площади и самая меньшая по населению среди присоединенных территорий (28,5 тыс. кв. км и 1 млн человек соответственно). Основу ее экономики составляет сельское хозяйство. На территории региона почти 20 тыс. кв. км пахотных земель - больше, чем в любой другой области Украины. Здесь выращивают не только зерновые и подсолнечник, но и почти все виды овощей: помидоры, капусту, лук, сладкий перец, баклажаны и другое. Местные арбузы стали визитной карточкой региона.



"Земля у нас очень плодородная. За один сезон фермеры снимают по два, а бывает, и по три урожая", - рассказал "Известиям" руководитель администрации города Херсон Александр Кобец.



Кроме того, фермеры давно и успешно занимаются животноводством: разводят коров, свиней, овец, домашнюю птицу, производят молоко и яйца. Еще одна традиционная отрасль - виноделие.



Несмотря на мощный агропромышленный комплекс, регион в составе Украины нельзя было назвать богатым и благополучным, в основном из-за недостаточного финансирования из центра. В конце июля здесь приняли декларацию о развитии уже в качестве субъекта РФ. Документом предусмотрено, что в ближайшем будущем область ждет развитие сельского хозяйства, промышленности, науки, культуры, обновление транспортной инфраструктуры и портового хозяйства, социальной и строительной сферы.



На территории региона планируется разместить и курортно-туристический кластер. Географическое положение это позволяет: Херсонская область имеет выход как к Азовскому, так и к Черному морям. Сам Херсон - крупный морской порт, который при Екатерине II стал первой базой Черноморского флота России. Источник - Известия

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