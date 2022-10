Мэтт Бивенс: Мы правда думаем, что это Россия взорвала свой газопровод, а не США?

12:52 02.10.2022 Substack

США



Прощай, здравый смысл



Америка вот уже 40 лет одержима российскими газопроводами в Европе, пишет автор статьи на платформе Substack. По его мнению, диверсия на "Северных потоках" - безбашенная авантюра США, которая может привести к мировой войне. "Этот бессмысленный марш к гибели можно остановить хоть завтра", сетует он.



Matt Bivens (Мэтт Бивенс)



Мы правда думаем, что это Россия взорвала свой газопровод, а не США?



Сорок лет назад (!) государственной безопасности США вдруг помешал советский газопровод из Сибири в Европу. В итоге ЦРУ распорядилось взорвать его. Взрыв получился таким крупным, что его было видно из космоса, в США сработали сигналы ядерной тревоги, а в Белом доме перепугались сотрудники безопасности, которые и знать не знали о плане.



Это сейчас мы знаем об этом, потому что спустя много лет причастные к взрыву начали козырять этой информацией.



Операция ЦРУ под кодовым названием "Прощальное досье", щедро воспетая в откровенной книге бывшего министра ВВС США Томаса Рида (Thomas Reed), заключалась в том, чтобы снабдить СССР умными компьютерными чипами, настроенными на диверсию. После установки чипы исправно работали несколько месяцев, а потом вдруг выводили газопровод из строя.



В итоге в июне 1982 года произошла авария на газопроводе в далекой Сибири. По словам Рида, это был "самый крупный неядерный взрыв и пожар, который когда-либо наблюдали из космоса".



Но СМИ в то время полностью пропустили это знаковое событие. Если поискать в архивах издания The New York Times в период с июня по август 1982 по словам "Сибирь" и "взрыв", то можно обнаружить только одну статью, в которой, по иронии судьбы, говорилось о том, как США и СССР продолжают угрожать друг другу ядерным уничтожением. Статья завершалась цитатой эксперта, который предупреждал: "Реальная опасность для всех нас - это случайность".



Забавно, что потом тот же самый эксперт сделал акцент на падении метеорита в 1908 году в Сибири и отметил, что необъяснимый взрыв в Сибири мог привести к запуску ядерного оружия, которое покончит с цивилизацией: "В нынешней атмосфере недоверия многие системы могут автоматически активироваться".



Было ли ЦРУ настолько взбалмошным, чтобы организовать крупный взрыв в Сибири, да еще и в условиях необычайной международной напряженности начала 1980-х? Взрыв было видно из космоса, и от него заработала ядерная тревога, и ЦРУ устроило его вот так просто, на пустом месте?



По всей видимости, да. Вот таким безбашенным оно и было.



Не удивляйтесь, если вам никогда не приходилось слышать о "Прощальном досье", о котором спустя более 20 лет поведал в своей книге бывший министр ВВС США Рид. В СМИ оно практически не освещалось. В The New York Times оно упоминалось всего раз, в 2004 году в авторской колонке консервативного обозревателя Уильяма Сафира (William Safire). Запомните, это была атака в террористическом стиле на территории другой страны, от которой по счастливой случайности никто не погиб. Но, как это ни странно, Сафир поет оды этому эпизоду и приводит его в качестве примера американской гениальности. Вот его основная мысль: "Сейчас самое время вспомнить, что иногда наши агенты делают все правильно".



Да, вы все правильно поняли. Операция ЦРУ, которая могла развязать ядерную войну, и взрыв в мирное время сибирского газопровода, от которого могли погибнуть рабочие или же нет, да какая, собственно разница, - это блестящий пример правильной работы.



Молодцы, ребята!



После того как на российском морском газопроводе, ведущем в Европу, произошла диверсия, почти наверняка совершенная в рамках секретной операции правительства США, от слов Сафира становится как-то не по себе. Сафир вспоминает, как в 1980-х он пользовался колонкой в The New York Times, чтобы осудить страны Западной Европы за поддержку ненавистного газопровода из Сибири в Европу. Он говорил, что газопровод нужно остановить, потому что из-за него "контроль над европейскими энергетическими поставками перейдет коммунистам", и, вообще, он спонсирует "советские исследования в разработке компьютеров и спутников".



Спустя 40 лет такие же позиции высказывает сенатор Тед Круз (Ted Cruz). Прошлым летом он отругал администрацию Байдена за "капитуляцию" перед "Северным потоком - 2", потому что президент слишком "мягок по отношению к России". Но такое же мировоззрение и у самой байденовской администрации, которая полностью согласна с Крузом по поводу того, что мы не можем позволить коммунистам спонсировать свои гнусные исследования по разработке компьютеров, а Владимиру Путину - трогать своими грязными руками Европу.



Сам президент Байден ранее повысил ставки, пообещав, что если Россия действительно вторгнется на Украину, то "Северного потока - 2 больше не будет".



Таким образом, начиная с администрации Рональда Рейгана и заканчивая Байденом, мы видим, как обе американские партии вот уже 40 лет одержимы российскими газопроводами в Европе: их всегда нужно остановить, любой ценой, даже когда все хорошо! В этом году прозвучала прямая угроза от президента США. Он заявил, что, если Россия пересечет нашу красную линию, США "расправится" с трубой.



То есть ее "больше не будет".



Теперь эта самая труба повреждена из-за подводных взрывов, что привело к масштабной экологической катастрофе. Вырывающийся из моря метан похож на ураган войны, надвигающийся на нашу планету. Не хватает только стаи украинских голубей мира, охваченных дымом, которые будут падать с неба и плавать мертвыми или без сознания в воде.



Тем временем НАТО радостно объявляет в твиттере - в день взрывов на газопроводе (!) - о том, как их подводные морские учения, которые проходят прямо сейчас, "открывают возможности для испытания новых непилотируемых систем на море".



Россия требует созвать Совет безопасности ООН, чтобы обсудить атаку на газопровод. Лидеры ЕС просыпаются и тоже требуют провести расследование очевидного случая диверсии. Даже Белый дом соглашается с тем, что без диверсии не обошлось!



Но диверсии с чьей стороны? Просто поразительно, как американские СМИ и комментаторы, поддерживающие официальную точку зрения, продолжают придерживаться теории о том, что Россия, вероятно, сама и взорвала свой газопровод. Вот вам вчерашний заголовок в The New York Times: "Загадочная диверсия на газопроводе. Кто это сделал? (Может, Россия?)".



В статье, в которой The New York Times анализирует крупное мировое событие, можно увидеть вот такой перл: "На первый взгляд кажется нелогичным, чтобы Кремль нанес ущерб собственным многомиллиардным активам".



Копайте глубже! Россияне-то, наверное, такие подлые! Они, конечно, могут открывать и закрывать кран, когда захотят, но им больше по нраву взрывать газопроводы, чтобы вселить в нас ужас! А скоро они, наверное, и Кремль подожгут, чтобы напугать нас до чертиков.



А вот и такой же тупейший подход от вечно ошибающегося Андерса Ослунда (Anders Åslund):



"Два взрыва на Северном потоке - 1 и 2 произошли за пределами территориальных вод Дании и Швеции, то есть в международных водах. Произошли крупные взрывы, которые были мастерски организованы. Я поговорил с экспертами в Стокгольме, и все они в один голос говорят: Россия".



Но пока мое самое любимое вот это: журналист из пула Белого дома спросил пресс-секретаря президента Карин Жан-Пьер, является ли взрыв Россией своего собственного трубопровода и утечка нефти и газа вблизи европейского побережья "атакой на союзника НАТО, заслуживающей возмездия". Дайте-ка догадаюсь, из-за загрязнения? Она ответила, мол, ха-ха, зачем забегать так далеко.



Давайте не тратить время на такие абсурдные сказки.



Вместо этого давайте лучше воспринимать сложившуюся ситуацию такой, какая она есть: страшный большой скачок к мировой войне.



Своими плохими решениями, усиливающими напряженность, мы ускоряем наступление прямого конфликта между США и Россией. Такая война была бы полностью искусственно созданной. Она не соответствовала бы ничьим интересам. Она бы легко привела к использованию ядерного оружия, которое уничтожило бы цивилизацию и многих людей на нашей планете. И этот бессмысленный марш зомби навстречу гибели можно было бы отменить хоть завтра, если бы только администрация Байдена поддержала мирный процесс между Украиной и Россией и отказалась от агрессивного расширения НАТО.



Но вместо того чтобы пойти на примирение Госдеп США только что объявил, что всем американским гражданам, которые сейчас находятся, проживают или работают в России, следует "немедленно" покинуть страну, и зловеще добавил, что "пока сохраняются ограниченные возможности для коммерческих поездок":



"Возможности для коммерческих перелетов (из России) сейчас крайне ограничены и могут стать недоступными в ближайшее время (говорит Госдеп). Сухопутные маршруты для автомобилей и автобусов пока открыты. (…) Американским гражданам не следует посещать Россию, а тем, кто сейчас проживает или путешествует по России, следует немедленно покинуть страну, пока есть ограниченные возможности для коммерческих перелетов".



И это само по себе является важным темным новым событием. Но это не такая уж и новость, учитывая, что мир с ужасающей скоростью движется в неправильном направлении. Источник - ИноСМИ

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1664704320





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Принят Закон по формированию кадрового состава ЕЭК

- Алихан Смаилов и Вагит Алекперов обсудили вопросы реализации совместных нефтегазовых проектов

- О ситуации на финансовом рынке в августе 2022 года

- Вопросы укрепления материально-технического и кадрового потенциала водной отрасли обсудили в Правительстве

- Сентябрьские ожидания

- Государственный советник Республики Казахстан провел заседание Комиссии по вопросам противодействия коррупции

- Кадровые перестановки

- Депутаты инициировали законопроект, регулирующий криптомайнинг

- Перспективы усиления сотрудничества в сфере торговли между Казахстаном и Пакистаном обсудили главы двух министерств