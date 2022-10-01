Прощание с иллюзиями. Горбачев и Ельцин не доросли до геополитического понимания роли СССР и России, - Леонтий Шевцов

12:54 02.10.2022 Прощание с иллюзиями

Горбачев и Ельцин не доросли до геополитического понимания роли СССР и России



Леонтий Шевцов



Победа США в "холодной войне" и установление однополярного мирового порядка вскружили голову коллективному западу настолько, что там заговорили о "конце истории" (Ф. Фукуяма). Вседозволенность и безнаказанность, игнорирование международных законов и договоров привели к развязыванию более 30 конфликтов и войн, разрушивших целые государства. Некоторые политики от захлестнувшей их эйфории просто лишились здравого смысла, заявляя о расчленении нашей страны. Какие выводы из происходящего должна сделать для себя Российская Федерация и о чем говорит предварительный анализ итогов 2022 года?



Наследие Горбачева-Ельцина



Несмотря на все "старания" М. Горбачева и Б. Ельцина встроиться в фарватер национальной политики США, стало очевидным, что Россия устраивает Запад только в виде сырьевого придатка, спасительницы старого мироустройства. То есть поставщика дешевых энергоносителей и рабочей силы. Даже с этим ельцинская власть готова была мириться. Но аппетиты на западе росли все больше. НАТО бесцеремонно расширялось на восток. Вокруг России возникли новые военные базы, биологические лаборатории, вводятся все более удушающие санкции… Напрямую встал вопрос о существовании самой РФ, как самостоятельного государства, а народа - как этноса, основы славянского мира и центра православной цивилизации.



Президент России Владимир Путин попытался дипломатическим путем изменить ситуацию. 10 февраля 2007 года в Мюнхене на международном форуме по безопасности он изложил свое видение места и роли России в мире, сказал об ущербности модели однополярного мира. "Нужен баланс интересов в области безопасности", - подчеркнул он. Но его не услышали или не захотели слышать.



Повторю: многие руководители Запада не восприняли это выступление должным образом, посчитав, что Россия – это колосс на глиняных ногах. А зря, наша Родина сумела в значительной степени восстановить свой, в первую очередь, ядерный компонент и Вооруженные силы в целом, нарастить экономический потенциал. Почти похороненная Западом, она подтвердила статус великой державы в 2008 году в операции по принуждению Грузии к миру, разгромила международный терроризм в Сирийской Арабской Республике (САР) в 2015 году. Особое впечатление произвели там армия, ВКС, наличие и эффективность новых систем высокоточного вооружения. Россия дала понять, что не позволит в дальнейшем обращаться с собой, как с побежденной страной и колонией, что наступает эпоха многополярного мирового устройства. Подтверждением этому послужило также возвращение Крыма в родную гавань, провал США в Афганистане и постыдное бегство.



Еще одна особенность 2022 года - это смерть Горбачева, много сделавшего для подыгрывания американским гегемонистским амбициям. Его уход – это, в какой-то степени, символ завершения столь любезного ему и западным манипуляторам однополярного мира. "Перестройка и новое мышление" встречены были Западом с восторгом, поскольку предназначались только для Советского Союза, разрушения всей социалистической системы. Эта цель была достигнута Западом без войн, людских и финансовых потерь. Исключительный случай в мировой истории: великая ядерная держава, созданная тысячелетним трудом сотен миллионов своих граждан, победительница во Второй Мировой войне, была разрушена вырождающимся поколением своих руководителей. Из этого следует один вывод: время руководства Горбачевым великой страной - позорная страница в истории России и трагедия народа. Никаким романтизмом это не оправдать.



О роли первого лица и элит



В России первому лицу недостаточно быть только хорошим политиком. В стране, занимающей 1/8 часть земной поверхности, обладающей мощнейшим ядерным потенциалом, руководитель обязан и просто обречен быть провидцем, мудрым геополитиком. Иначе "не по Сеньке шапка". Горбачев, окружавшие его подпевалы, а впоследствии и Ельцин не доросли до геополитического понимания роли и места СССР и России, мирового устройства в целом. Вся их геополитика заключалась в стремлении к личной власти, путем ослабления и даже разрушения государства, обнищания миллионов его граждан.



Горбачев со своей перестройкой фактически обманул, заболтал советский народ, умело скрывал свою прозападную ориентацию. Ельцин так и не поднялся в мировоззрении выше секретаря обкома КПСС, откровенно просил божьего благословения для Америки, а о своей стране и ее народе думать был не в состоянии. Поэтому формирование элиты, достойной великого прошлого России, способной в полной мере реализовать ее мощнейший потенциал, должно стать одной из главных задач нынешних руководителей нашей страны.



В России такими правителями, имеющими стратегическое чутье, государеву волю, были Петр I и, конечно, И. Сталин. Как бы его не ругали, Сталин обладал искусством масштабного анализа национальной и мировой истории, мощнейшим геополитическим интеллектом, что дается далеко не всем руководителям. Ведь чем больше государство, тем сильнее страдает оно от резких неподготовленных перемен, спонтанных реформ. Хотя любая реформа ничего не должна ухудшать, а только улучшать. Иначе это не реформа, а преступление, за которое надлежит карать самой высокой мерой, не ограничиваясь снятием или переводом на другую должность.



Факт, не требующий доказательств: Сталин руководил страной в постоянной перманентно существовавшей кризисной ситуации. Первый этап - разруха в стране после катаклизмов от Первой мировой войны до начала Великой Отечественной. Второй - мобилизация страны на войну с захватчиками, эвакуация и создание новой промышленной базы на востоке, повседневное руководство на фронтах, политико-дипломатические контакты с союзниками, Победа, восстановление страны, ликвидация атомной монополии США.



На каждом из этапов выдающимся был вклад Сталина, в результате чего, по признанию самого Запада, Советский Союз совершил воистину чудеса. Вот высказывание бывшего министра обороны США Уильяма Перри: "Я не считаю себя лучшим знатоком советской истории, я просто всю научную жизнь этим занимаюсь, но у меня черные дыры в вашей истории Мне непонятен период с 1921 по 1941 год. Ваша страна совершила такой рывок, как ни один народ в истории человечества".



Действительно рывок немыслимый по масштабам и глубине экономических преобразований. Главное в том, что Сталин сумел пробудить и возглавить энтузиазм советского народа, особенно в период индустриализации, коллективизации, провести подготовку государства к войне.



Еще одно чудо – восстановление разрушенного войной народного хозяйства, которое не осознали в полной мере не только американцы, но и наши прозападники, восхищающиеся Европой, которой была оказана помощь в огромных размерах в соответствии с Планом Маршалла. Вот что, к примеру, написала дважды лично встречающаяся с Иосифом Сталиным легендарная американская журналистка Анна Стронг в книге "Эра Сталина": "Когда Сталин начинал свое дело, Россия была крестьянской, неграмотной страной, когда он закончил, Россия стала второй индустриальной державой мира. Сталину пришлось дважды решать задачу построения новой экономики: первый раз еще до гитлеровского нашествия и во второй раз – после войны, в результате которой страна покрылась руинами. Сталин был организатором всей этой работы, вот почему он заслужил вечную славу".



Так не пора ли окончательно очистить это имя от грязи и клеветы, что сделали Хрущев и его недалекие последователи.



О военной защите России



Военные конфликты и войны против России - неотъемлемая часть 1000-летней истории существования нашего государства. Страна с такой географией и геополитическими интересами обречена быть сильной военной державой. Для России готовность к обороне и ее существование - почти слова синонимы. История много раз подтверждала это. В самые тяжелые, переломные для страны года, независимо от политической системы в России, война становилась общенародной и объявлялась Отечественной.



Вспомним, как спасали Россию наши предки в 1242 году, в 1380, 1612 и особенно 1812 и 1941-1945-м, когда войны стали Отечественными и мы спасали уже не только себя, но и мир от диктаторов и фашизма. В настоящее время человеческая цивилизация находится, повторим, на пороге смены старого мирового устройства. Весь исторический опыт говорит о долговечности цивилизаций в 1000, максимально 1200 лет. Римская цивилизация просуществовала 1129 лет, Византия – 1128 лет. Судьба других гораздо короче. Мне могут возразить и заговорить о Китае, но его справедливо рассматривать как отдельный мир (вместе с Японией), стоящий в стороне от других народов.



Европейская цивилизация образовалась в IX и Х веках и прошла триединый классический путь своего развития и существования. Зарождение и становление в IX-XIV веках, расцвет в XV-XVIII. В XIX веке она переступила за роковые 1000 лет своей цивилизованной жизни и находится в состоянии деградации и вырождения. Образно говоря, европейская цивилизация прихватила уже почти 200 лет будущей цивилизации со своим извращенным однополярным мировым порядком и ЛГБТ культурой. Спасением от окончательного вырождения капитализма стал XX век с двумя мировыми войнами и разрушением Советского Союза.



В настоящее время все силы США, ЕС сосредоточены на ведении антироссийской прокси-войны на Украине, подготовке их в других государствах на границах Российской Федерации, в регионах ее геополитических интересов с целью сдерживания развития нашей страны и ее последующего уничтожения, на сохранении существующего миропорядка в условиях агонии капитализма и навязывания западных "ценностей" всему миру.



Наступил очередной переломный момент в истории российского государства и будущего мирового устройства, которое должно покончить с американской, в целом западной безнаказанностью и вседозволенностью, что составляет сущность формируемого многополярного мира. Россия, как не раз бывало в истории, оказалась на острие противоборства, действуя не только ради своего будущего, но и дальнейшего процесса развития абсолютного большинства человечества.



Формулировка Карла Клаузевица, что война есть продолжение политики насильственными средствами, получила, таким образом, новое, более емкое подтверждение на бездарном финише существующей мировой системы. Речь, повторим, идет о формировании уже нового мирового устройства, а не очередного ограбления побежденного государства и возврата территорий, утраченных в предыдущих войнах и конфликтах.



Это в полной мере относится и к Специальной военной операции. Ее оперативные задачи уточняются в связи с противодействием западных стран, которые соревнуются в поставках летальных видов оружия киевской преступной клике. А мирное население в соответствии с американской практикой используется националистами в качестве живого щита. Такие методы боевых действий не характерны для традиционных войн прошлого, что, конечно, усложняет работу наших войск, требует гораздо большего времени и, к сожалению, жертв. Тем не менее, мы должны ужесточить удары по инфраструктуре Украины, объектам ее оперативного оборудования, коммуникациям, по которым идут потоки смертоносного вооружения.



В Великой Отечественной войне каждая операция готовилась месяцами, велось обучение личного состава и особенно боевого и тылового обеспечения, резервов. Это основы оперативного и военного искусства. Пренебрежение ими стали причиной поражения и армий Тухачевского в советско-польской войне 1920 года: удаленность тылов, отсутствие боеприпасов, проблемы со связью и шифрованием, накопившаяся усталость от беспрерывных тяжелых боев и как итог тяжелейшее поражение, десятки тысяч пленных, замученных в Польше, утрата Западной Украины и Западной Белоруссии.



Не будем требовать блицкрига от нашей армии, ибо она воюет с объединенной Европой в лице НАТО, наемниками из США и других стран, использующих самый современный военно-промышленный потенциал. Запад сам рассчитывал на блицкриг, истощение нашей экономики, финансов и не рассчитывал на 80- процентную поддержку СВО нашим народом. Но время, с учетом обстановки в Европе и китайского фактора, работает на Россию.



Военнослужащие ВС РФ, в первую очередь солдаты, сержанты и офицеры тактического звена, воюют так, как мы их подготовили к боевым действиям. Армия или воюет, или готовится к войне. Это аксиома. Необходимо каждому готовиться к вооруженной защите государства, овладевать военно-учетной специальностью, а стране и всем ведомствам создать для этого условия. СВО по своим последствиям можно прировнять к мировой войне, ибо она может привести к изменению мирового устройства, как это было в результате двух мировых войн. Поэтому ее нужно приравнять к новой Отечественной войне, требующей мобилизации. Так что, полагаю, очень своевременно вышел Указ президента Российской Федерации об объявлении частичной мобилизации.



И последнее. Не может держава, имеющая Силы ядерного сдерживания, проиграть противоборство с врагом при любом развитии стратегической и геополитической обстановки. Мир без России и российского народа нам не нужен. Источник - Завтра

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