Крутое пике Таджикской авиации, - Cайфиддин Караев

12:56 02.10.2022

Кто он, новый глава угасающей "Таджик Эйр"?



Cайфиддин Караев, Asia-Plus



Парвиз Шодмонзода возглавил национальную авиакомпанию, которая уже много лет не выходит их кризиса



Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 29 сентября снял с должности руководителя авиакомпании "Таджик Эйр" Дилшода Исматуллозода, который возглавлял ее с января 2019 года: "в связи с переходом на другую работу". На его место был назначен Парвиз Шодмонзода.



Данных о новом руководителе национального авиаперевозчика немного.



Шодмонзода, до нового назначения, был заместителем директора Международного аэропорта "Бохтар".



Кроме того, по словам источников, близких к новому руководителю, Парвиз Шодмонзода раньше работал в компании "Таджик Эйр", и "знает очень хорошо ситуацию изнутри", более того "является одним из лучших специалистов Таджикистана в авиационной отрасли".



Парвиз Шодмонзода сравнительно молодой специалист - ему под 40.



Именно на него, вероятно, возложена миссия вытащить компанию из тяжелой ситуации, в которой она оказалась.



Вся в долгах



Авиакомпания "Таджик Эйр" уже несколько лет испытывает трудности.



16:44 25 июля

Высший экономический суд: "Таджик Эйр" на грани банкротства



С целью улучшения финансового состояния компании правительство Таджикистана летом 2018 года создало специальный Наблюдательный совет.



Итогом его работы стала специальная программа поддержки авиакомпании, которая в числе прочего обязала соответствующие государственные органы привлечь иностранные и отечественные инвестиции путем приватизации пакета акций компаний.



С 2015 года правительство Таджикистана списало долги "Таджик Эйр" на сумму более чем 2,6 миллиона долларов. Однако эти меры не помогли компании улучшить финансовое состояние.



Ее долги перед налоговыми органами, различными банками, аэропортами и поставщиками услуг, по данным некоторых источников, составляют до 40 миллионов долларов.



Из них $20 млн "Таджик Эйр" должна выплатить литовской компании Skyroad Leasing.



Ранее Служба исполнения при правительстве страны сообщила об аресте банковских счетов "Таджик Эйра" из-за "дела Skyroad Leasing".



Причиной спора между таджикской авиакомпанией и Skyroad Leasing стал ежемесячный платеж в размере $149 тыс. за аренду двух самолетов Boeing и штрафы на общую сумму $20 млн.



В начале года Высший экономический суд Таджикистана признал, что национальная авиакомпания "Таджик Эйр" находится на грани банкротства: у нее нет денег, чтобы покрыть долги.



Из истории "Таджик Эйр"



С 2010 по 2016 год компанию возглавлял Рустам Халиков, до 2019 года - Хайрулло Рахимов, деятельность обоих в свое время была подвергнута резкой критике со стороны президента Эмомали Рахмона.



История авиакомпании "Таджик Эйр" берет свое начало с 1930 года.



В 1940 году было создано Таджикское управление Гражданского воздушного флота, которое в последующем пережило ряд реорганизаций: Таджикское управление гражданской авиации, Государственная авиакомпания "Точикистон", ГУАП "Точикистон", ГУАП "Таджик Эйр".



С 30 декабря 2009 года Постановлением Правительства РТ за № 707 авиакомпания была преобразована в ОАО "Таджик Эйр".