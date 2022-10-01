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Экономический кризис добрался уже и до Израиля, - Нати Тукер
12:58 02.10.2022

The Marker
Израиль

Дилемма Банка Израиля: реагировать на ожидаемую рецессию в Европе или бороться с дороговизной жизни

Хотя энергетические проблемы Европы напрямую не затронули Израиль, глобальный экономический кризис будет ощущаться и в этой стране, пишет The Marker. Темпы роста цен на продукты питания и жилье остаются высокими, а эксперты прогнозируют ускорение инфляции.

Нати Тукер (נתי טוקר)

Ожидается, что в понедельник 3 октября Банк Израиля повысит ключевую процентную ставку в пятый раз подряд – до 2,5-2,75%. Предполагается, что ястребиная политика центробанка в отношении процентных ставок будет продолжена, поскольку, несмотря на то что в августе инфляция снизилась с 5,2 до 4,6%, темпы роста цен на продукты питания и жилье остаются высокими.

Между тем глобальные экономические прогнозы становятся все более пессимистичными. На прошлой неделе, например, Deutsche Bank снова снизил прогноз роста Еврозоны, оценив, что ВВП блока в 2023 году сократится на 2,2%. При этом ВВП Германии уменьшится на 3,5%.

Прогноз сделан на фоне энергетического кризиса и резкого роста цен после начала российско-украинского конфликта. Европейской экономике угрожает зависимость от российских энергоносителей, поступление которых с началом конфликта замедлилось. В то же время в Европе обеспокоены стремительной инфляцией и повышением процентных ставок, призванным ее замедлить.

Хотя Израиль напрямую не затронут энергетическим кризисом в Европе, глобальный экономический кризис будет ощущаться и здесь. Кроме того, экономическому росту в Израиле может помешать повышение ключевой ставки – политика, которую израильский центробанк, по-видимому, намерен продолжать, чтобы охладить спрос в экономике.

Если соответствующее решение действительно будет принято 3 октября, то это будет уже пятое подряд повышение ставки с апреля. Два наиболее вероятных варианта – повышение ставки на 0,75 процентного пункта (с 2 до 2,75%) или на 0,5 процентного пункта (до 2,5%).

Ключевая ставка в Израиле уже повысилась на 0,75 процентного пункта в августе. Таковы же темпы повышения ставки в США. Банк Израиля, как правило, придерживается темпов повышения процентных ставок в США, потому что изменение разрыва в процентных ставках между Израилем и США может вызвать нежелательные изменения обменного курса шекеля и доходности государственных облигаций.

С другой стороны, не исключено, что израильский центробанк сбавит темпы и повысит ставку только на 0,5 процентного пункта на фоне замедления темпов инфляции и растущих опасений относительно рецессии в мировой экономике.

Одним из факторов, подкрепляющих гипотезу о том, что Банк Израиля продолжит агрессивную монетарную политику, являются составляющие изменения цен, приведшие в августе к падению инфляции. Резкое снижение в основном было вызвано скидкой на топливо в сочетании с повышением курса шекеля, что нивелировало рост цен на импортную продукцию. При этом, однако, темпы роста цен на продукты питания и услуги, как и темпы повышения арендной платы за жилье не замедлились. По словам главного экономиста инвестиционной компании IBIРафи Гозлана, все это продолжило дорожать и в августе.

Гозлан прогнозирует на ближайшие кварталы высокую инфляцию, на уровне 4,5%-5% и считает, что Банк Израиля продолжит повышать ключевую ставку, пока она не достигнет 3,75-4% в первой половине 2023 года. Однако он не исключает и сценарий, при котором рост процентных ставок в Израиле и за рубежом будет остановлен. Это произойдет, если повышение ставок приведет к быстрому ухудшению состояния финансовых рынков и мировой экономики.

Пока прогнозы относительно экономического роста в Израиле остались без изменений. В марте Международный валютный фонд опубликовал относительно оптимистичный прогноз, согласно которому ВВП Израиля в 2022 году увеличится на 5%, а в 2023 году – на 3,6%. Последние прогнозы официальных органов Израиля с тех пор тоже существенно не изменились, несмотря на серию повышений ключевой ставки. Исследовательский отдел Банка Израиля заявил в апреле, что рост ВВП в этом году составит 5,5%, а в следующем году – 4%. В июле эти прогнозы были снижены, соответственно, до 5% и 3,5%. Таков же и последний прогноз МВФ. В начале октября одновременно с публикацией ключевой ставки будет опубликован и новый прогноз Банка Израиля.

Между тем начинают возникать опасения по поводу замедления экономической активности в третьем квартале. По предварительным данным, рост в третьем квартале не будет столь же высоким, как во втором, когда он достиг 6,8% в годовом исчислении.

Опасения связаны, среди прочего, с комбинированным индексом состояния экономики, опубликованным Банком Израиля на прошлой неделе. Индекс снизился на 0,06% в июле и на столько же вырос в августе. Банк Израиля заявил, что данные индекса, возможно, указывают на более медленный рост, чем в предыдущем квартале.

Источник - ИноСМИ
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