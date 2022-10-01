Казахстан. Жигули Дайрабаев стал первым кандидатом в президенты

13:03 02.10.2022

Надежда Лыкова

Корреспондент



Жигули Дайрабаев выдвинут в кандидаты в президенты от партии "Ауыл", передает корреспондент Tengrinews.kz.



