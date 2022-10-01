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|Казахстан. Жигули Дайрабаев стал первым кандидатом в президенты
13:03 02.10.2022
Надежда Лыкова
Корреспондент
Жигули Дайрабаев выдвинут в кандидаты в президенты от партии "Ауыл", передает корреспондент Tengrinews.kz.
В Астане прошел внеочередной XX Съезд Народно-демократической патриотической партии "Ауыл". На собрании партийцы поддержали кандидатуру Жигули Дайрабаева в качестве кандидата на предстоящие президентские выборы.
Жигули Дайрабаев является председателем Комитета агропромышленного комплекса президиума НПП "Атамекен" и председателем Ассоциации фермеров Казахстана.
"Я вас не подведу, мои дорогие сопартийцы. Все свои силы буду вкладывать в развитие Казахстана и агропромышленного комплекса", - заявил Дайрабаев.
"Мы аграрное государство. Первым долгом мы должны решать вопросы продовольственной безопасности. Конечно, я многое не буду обещать, время покажет. Дайте время. Я, если честно, не ожидал, что партия будет выдвигать. Поэтому мы сосредоточимся, обмозгуем, будем планировать, как вести предвыборную агитацию. И будем тоже советоваться, будем готовить планы и платформы", - ответил на вопросы журналистов Жигули Дайрабаев в кулуарах съезда партии.
Согласно информации на сайте Ассоциации фермеров Казахстана Жигули Дайрабаеву 68 лет. Женат, имеет троих детей и семерых внуков.
Окончил Казахский сельскохозяйственный институт в Алматы по специальности "агроном", а также Высшую школу агропромышленного комплекса. С октября 2015 года по декабрь 2019 года занимал пост председателя Жамбылского областного филиала РОО "Союз фермеров Казахстана".
В 2022 году Жигули Дайрабаев был назначен председателем Комитета агропромышленного комплекса президиума НПП "Атамекен". Является почетным гражданином района имени Турара Рыскулова Жамбылской области.
Напомним, внеочередные президентские выборы в Казахстане пройдут 20 ноября 2022 года.