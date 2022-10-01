Туркменские хякимы рекомендуют дехканам отпугивать птиц палками

13:05 02.10.2022

Чтобы птицы не клевали пшеницу хякимлик этрапа Берекет рекомендовал земледельцам отпугивать их палками



В Туркменистане при севе хлопчатника и пшеницы не учитываются климатические условия – он начинается в те даты, которые установит президент. Даже несмотря на засуху, власти требуют выполнять в срок госзаказ по выращиванию сельхозкультур.



По технологии после посева поля надо полить, тогда почва покроется коркой и птицы не смогут выклевать зерна. Последние несколько лет выдались засушливыми, и воды для орошения полей не хватает. Из-за этого посеянные в сухую почву зерна пшеницы выклевывают птицы, сообщают корреспонденты "Хроники Туркменистана".



В этрапе Берекет Балканского велаята арендаторам, с полей которых семена выклевали птицы, хякимлик порекомендовал вновь засеять их и установить чучела, привязав к ним пустые консервные банки, а также дежурить на полях и отгонять птиц длинными палками, с привязанными к ним яркими тряпками.



Выращивать пшеницу обязали не только сельскохозяйственные объединения, но и непрофильные предприятия и организации. Для выращивания зерновых бюджетным и промышленным предприятиям Балканского велаята выделено по 30-40 гектаров.



Воды для орошения не хватает не только на западе страны, но и на востоке, где протекает Амударья. Сейчас вся вода уходит на полив пшеницы. Арендаторам, выращивающим хлопок, запретили поливать земли. В Чарджоуском этрапе Лебапа власти экскаваторами и бульдозерами закапывают арыки и демонтируют трубы, ведущие к хлопковым полям.