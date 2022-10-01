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"Знает, как драпать": Теневым Генштабом ВСУ будет управлять генерал США, командовавший бегством из Афганистана
13:09 02.10.2022

Янки создают в Германии специальную структуру для сражения с Россией до последнего украинца

Александр Ситников

Обзор западной прессы показывает, что Белый дом, во всяком случае во главе с Байденом, и впрямь готовится к затяжному военному конфликту на Украине, параллельно набрасывая на нашу страну технологическую удавку. Москва, само собой, реагирует симметрично - "сжимает энергетические пальцы на шее Евросоюза" и одновременно демилитаризует и денацифицирует бандерштат. Задача это непростая, учитывая масштабы неньки.

Именно таким видится текущий расклад японской газете Mainichi Shimbun, которая считает очень туманными перспективы прекращения огня в неньке. С одной стороны, да, натовская помощь оружием, прежде всего американским, затормозила, а кое-где повернула вспять продвижение ограниченного контингента ВС РФ. Но с другой стороны - ответ Кремля в виде частичной мобилизации и очень вероятного введения в бой крупных соединений регулярной армии достаточно скоро изменит баланс сил в пользу "русского медведя".

Казалось бы, где Страна восходящего солнца, и где бандерштат. С чего бы самураи близко к сердцу принимают русско-бандеровский конфликт? Неужто исключительно ради праздного любопытства? Оказывается, нет! Токио видит все признаки того, что Вашингтон все глубже "тонет" в борьбе с Россией, причем в ущерб тихоокеанской политики. Значит, оставляет, как кажется газете Mainichi Shimbun, Японию один на один с Китаем.

И хотя речь идет немного о другой теме, но при всей спорности утверждения MS, нельзя не согласиться с японцами с тем, что янки буквально помешались на желании "не дать победить Путину на Украине". Для Белого дома - это не просто идея фикс, а принципиальный вопрос звездно-полосатой гегемонии, которая может рухнуть в самой нищей стране Европы. Таким образом, глупо рассчитывать, что конфликт закончится быстро.

А тем временем британская разведка MI-6 в очередной раз получила секретную "инфу" от московского "крота" и передала ее в офис президента [Украины]. Типа, российская армия готовит массовый ракетный удар по объектам военной и энергетической инфраструктуры неньки. По данным англичан, в один прекрасный день будет выпущено более 100 ракет, чтобы вызвать эффект массовых разрушений и паники. Причем англичане зуб дают, что сведения самые точные.

Жестко, с большой вероятностью, достанется и Львову, где, по данным самостийного телеграм-сообщества, создан американский военный центр для управления ВСУ. Еще весной ходили слухи, что в нем работают примерно 50 звездно-полосатых военных инструкторов, чьи "советы" не обсуждаются и подлежат беспрекословному исполнению укро-генералами.

Именно отсюда, из столицы Галичины, приходит в Киев "оперативка" от спутниковых группировок НАТО и самолетов АВАКС, летающих над Польшей и Румынией. Значит, прилет "Калибра", а еще лучше "Кинжала", по этому адресу выглядит вполне разумным.

О том, что янки кукловодят укра-армией из Львова, фактически сознался не кто иной, как сам командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер в интервью Defense News. Он сказал, что с самого начала СВО американцы "предупреждали украинские власти всякий раз, когда приближались [русские] крылатые ракеты".

По его словам, "это случалось слишком часто… поэтому мы созрели для того, чтобы давать более точное представление, куда они ["Калибры" и "Искандеры"] могут прилететь". Ну, а затем пошло-поехало, что, вероятно, и привело к созданию американского центра на Западенщине.

И вот сейчас, когда Москва резко подняла ставки после харьковского контрнаступа бандеровцев, Пентагон, как пишет New York Times, планирует создать еще одно, причем намного большее по масштабам отдельное командование - для якобы обучения захисников незалежностi и передачи военной помощи.

Можно смело говорить, что прямо сейчас получает очертания натовская структура управления ВСУ за границами неньки, то есть формируется самый настоящий теневой Генштаб Украины. Что показательно, территориально он будет находиться в Висбадене (Германия) прямо в Офисе USAREUR-AF*. Согласно инсайдам NYT, на украинское направление янки выделили штат в 300 сотрудников, короче, все по-взрослому.

Кстати, здесь, в Висбадене, находится воздушный хаб по снабжению всей американской группировки в Европе, что лишний раз подчеркивает значимость украинской военной кампании для звездно-полосатой политики.

"Это признает реальность важной миссии по оказанию помощи в области безопасности нашим украинским партнерам", - заявил, в частности, адмирал Джеймс Ставридис, бывший верховный главнокомандующий союзниками в Европе, а сегодня авторитетный эксперт американской военщины.

В реальности бандеровское направление на военной базе США в Висбадене действует, возможно, еще с начала спецоперации, и, не исключено, даже еще раньше. Эрик Шмитт, автор публикации NYT, сообщил, что укро-армией в свое время "занималась" неизвестная группа офицеров НАТО, при содействии которой было подготовлено 2 тысячи самостийных артиллеристов (для М777 и РСЗО HIMARS), а также операторов дронов.

Стало также известно, что захисников незалежностi в Висбадене натаскивали инструкторы под руководством Кристофера Донахью, командующего 18-м воздушно-десантным корпусом армии США. Оставим на совести NYT такие пафосные фразы для простачков, как "генерал советовал украинским коллегам, используя свой опыт специальных операций", и назовем вещи своими именами: Донахью является смотрящим за высшим военным начальством неньки.

Кстати, именно под его началом янки позорно драпали из Афгана, бросив на произвол судьбы проамерикански настроенных граждан многострадальной страны. Да, да, именно он отдавал приказ на взлет из аэропорта Кабула транспортника С-17, за фюзеляж которого зацепились и спустя пару минут разбились молодые люди.

Ролики об этой жуткой трагедии обошли весь мир и стали символом звездно-полосатого предательства. Но в биографии Донахью позорная страница, получившая название Сайгон 2.0, обозначена как 18-я успешная операция, которой он руководил. Так что опыт по части драпа у Донахью имеется богатый и, скорее всего, он пригодится на Украине.

*Оперативное объединение Сухопутных войск США в Европе и Африке.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1664705340


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