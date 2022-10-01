Казахстан. Поп-исполнителя "хулигана" Торегали отпустят из СИЗО под залог в 10 миллионов тенге

13:54 02.10.2022

Известного казахстанского певца Торегали Тореали отпустят под залог в 10 миллионов тенге. Об этом сообщили в пресс-службе Кегенского районного суда Алматинской области, передает корреспондент Tengrinews.kz.



