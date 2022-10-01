Эмир Кувейта ас-Сабах уволили премьер-министра ас-Сабаха

14:57 02.10.2022

Эмир Кувейта принял отставку премьер-министра и правительства

Эмир принял отставку премьер-министра Фото: pixabay

Эмир Кувейта Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах принял отставку парламента страны и премьер-министра Ахмеда Навафа аль-Ахмеда ас-Сабаха, сообщает Zakon.kz.

Согласно указу эмира премьер-министр и правительство будут выполнять свои обязанности до формирования нового кабмина, передает агентство KUNA.



До этого отставку одобрил также наследный принц Кувейта Машааль аль-Ахмед ас-Сабах. Ранее он провел встречу с главой уходящего правительства. Прошение об отставке было подано кабмином в субботу.



Тупик между правительством и парламентом Кувейта не раз приводил к перестановкам в кабинете министров и роспуску законодательного органа, что препятствовало инвестициям и реформам.



29 сентября в Кувейте прошло голосование на выборах в Национальное собрание (парламент). 50 избранных депутатов займут места в законодательном органе на ближайшие четыре года.



Константин Вноровский