На стадионе в Индонезии в давке погибло 129 человек

18:00 02.10.2022

CentralAsia (CA) - По меньшей мере 129 человек погибли в результате беспорядков на футбольном матче в Индонезии, передает агентство Рейтер со ссылкой на полицию.



Конфликт вспыхнул на стадионе в Восточной Яве во время игры между командами Arema и Persebaya Surabaya.







Хаос начался после победы "Persebaya Surabaya" со счетом 3:2, и, по сообщениям местных жителей, тысячи болельщиков "Arema" вышли на поле после того, как их команда проиграла.



Также утверждается, что несколько игроков "Arema", которые в тот момент все еще находились на поле, подверглись нападению.



Более 300 человек были срочно доставлены в близлежащие больницы, но многие умерли по дороге или во время лечения.



Около 180 человек ранены, но состояние многих из них ухудшается.