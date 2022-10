16 спецслужб США кошмарят мировое сообщество

18:25 02.10.2022 Американская разведка возьмет свое не умением, так числом



Игорь Атаманенко

Об авторе: Атаманенко Игорь Григорьевич – писатель, подполковник в отставке.



Специфические государственные институты – разведка и контрразведка, объединенные под общим названием "спецслужбы" – предназначены для кражи секретов враждебно настроенных стран или держав-конкурентов и для защиты собственных тайн.→



Сегодня даже самое бедное государство Третьего мира не чувствует себя достигшим полного национального суверенитета, пока не создаст собственной секретной службы. Вследствие этого шпионский промысел стал одним из крупнейших предприятий ХХ века, бесконтрольно разрастающимся с огромной скоростью. Поэтому никто не знает, включая финансирующее спецслужбы государство, во что обходится их содержание и сколько человек там работает.



Частично это происходит потому, что спецслужбы пользуются такими методами бухгалтерского учета, которые, будучи использованы обычными гражданскими предприятиями, закончились бы возбуждением уголовного дела. Другая причина в том, что они работают в кооперации с другими, но такими же заинтересованными службами, и при этом используют персонал друг друга. Поэтому установить точную численность абсолютно невозможно.



Текущий бюджет Центрального разведывательного управления засекречен. Но известно, что в 1998 году официально он составил около 27 млрд долл.



Та же история с Агентством национальной безопасности. Но в 2014 году его бюджет официально равнялся 45 млрд долл.



Федеральное бюро расследований в 2014 году освоило лишь 8,12 млрд долл.



И это лишь три секретные службы. А всего их у США 16!



УМНОЖАЯ СУЩНОСТИ НА ДЕНЬГИ



Сколько человек в действительности работает в них? А сколько в других службах, подчиненных им? А какова численность их осведомителей? Миллион, два, десять? Этого мы не узнаем никогда.



Ясно одно: любая группировка такого масштаба обладает огромной мощью и очень заботится о своем выживании. А учитывая, что таким сообществам вольготно живется в период международной напряженности, нужно признать: любая разрядка – это приближение их краха.



Поэтому все 16 спецслужб стремятся поддерживать в международных отношениях градус холодной войны. Поскольку именно от этого градуса зависят карьеры, жалованье, поездки на отдых в экзотические страны, пенсии, высокий уровень жизни сотрудников и финансирование самой спецслужбы.



Американские спецслужбы оправдывают свое существование в мирное время обещанием своевременно предупредить о грядущей угрозе национальной безопасности. И совершенно не важно, реальна эта угроза или выдумана. Как это было, например, с обнаружением разведкой США биологического оружия массового уничтожения в Ираке (так называемая пробирка Рамсфелда).



Секретные службы США обезопасили себя от нормальной здравой реакции доморощенной и мировой общественности, окутав свою деятельность плотной завесой тайны. Что позволяет им пресекать любую критику в свой адрес простой репликой, которую невозможно оспорить: "Вы ошибаетесь, потому что не знаете, что на самом деле произошло, а рассказать мы вам не можем, так как это секрет!"



"И все-таки надежда есть, – считает Филипп Найтли, признанный авторитет среди исследователей секретных служб. – Сообщество спецслужб в конце концов может перерасти даже самое себя. Будучи уже неподконтрольно правительствам, оно может превзойти и пределы своего собственного контроля.



Сейчас спецслужбы поставляют такой объем сведений, фотоматериалов и компьютерных данных, что количество офицеров разведки, способных все это понять и обобщить, быстро сокращается. Вскоре они тоже захлебнутся в потоке информации. Даже сверхскоростной суперкомпьютер не поможет. У АНБ уже есть реальные трудности в извлечении из своих компьютеров нужных потребителям материалов".



ОТ РАЗБРОДА – К КООРДИНАЦИИ



В декабре 2004 года Конгресс США – с подачи президента Джорджа Буша-младшего и по настоянию комиссии, расследовавшей причины и обстоятельства трагедии 11 сентября 2001 года, – одобрил присвоение межведомственного статуса Национальному центру по борьбе с терроризмом. До этого он был лишь составной частью ЦРУ.



Ввиду адаптации разведсообщества США к насущным проблемам борьбы с терроризмом всем 16 разведывательным службам предписывалось делиться информацией между собой и с правоохранительными органами на местах. Ранее это запрещалось в целях сохранения тайны личной жизни американцев.



Другими словами, были разрушены юридические перегородки между разведкой и контрразведкой, между военными и гражданскими разведслужбами, а также между слежкой за гражданами США и секретными операциями спецслужб за рубежом. Названные перегородки действовали с 1974-го, после "уотергейтского скандала" и отстранения от власти президента Никсона.



НОМЕНКЛАТУРНЫЙ КОРОЛЬ РАЗВЕДКИ



Конгресс подчинил спецслужбы единому центру межведомственной координации (наряду с сохранением их ведомственной подчиненности). И во главе новой системы – Национальной разведки (НР) – поставил "номенклатурного короля". Такой ярлык американские спецслужбисты приклеили директору НР.



21 апреля 2005 года карьерный дипломат Джон Негропонте стал первым "королем". Когда в январе 2007-го он покинул трон, его занял Майкл Макконнел, отставной вице-адмирал и бывший глава Агентства национальной безопасности (АНБ).



Он правил шпионским суперсообществом два года, а в январе 2009-го ему на смену пришел другой моряк – "полный" адмирал флота Деннис Блэр. А 21 января 2021-го президентом Джозефом Байденом главой НР назначена мадам Эврил Хэйнс.



Полномочия, которыми наделен директор НР, крайне ограничены. Перераспределять финансовые ресурсы между спецслужбами он может только в пределах 5% бюджета каждой из них. А перемещать личный состав из одной службы в другую – лишь по согласованию с их руководством.



Изрядная степень автономии осталась только у разведслужб Пентагона. Что вполне логично: в 2004 году, когда принимали закон о реформе разведки, его хозяином был могущественный Дональд Рамсфелд, который отстоял для своей вотчины ряд привилегий.



Благодаря ему в структуре Министерства обороны осталось АНБ и ряд других спецслужб. А спецназ Минобороны, тот вообще может без согласования с директором НР вести тайные операции на территории иностранных государств.



ДЖОКЕР В КОЛОДЕ



Итак, начнем по порядку.



1. Центральное разведывательное управление (ЦРУ). Образовано в 1947 году решением президента Гарри Трумэна. Является независимым ведомством, не входит в состав никаких министерств. До 2004 года директор ЦРУ по должности был межведомственным главой американского разведывательного сообщества, в настоящее время он подчиняется "королю разведки" НР.



ЦРУ поставляет высшей власти и военному командованию США разведывательную информацию из-за рубежа, координируя также усилия других ведомств в области сбора разведданных за границей.



Информацию ЦРУ добывает как посредством разветвленной агентурной сети, так и с помощью различных технических средств. Разработку и внедрение их ведет его собственный департамент науки и техники, прозванный цэрэушниками "лавкой фокусников".



С XXI века особую ставку в деле добывания разведданных ЦРУ делает на усилении роли человеческого фактора. А все потому, что теракт 11 сентября и последующие войны в Ираке и Афганистане выявили слабость агентуры ЦРУ за рубежом, особенно в мусульманских странах.



Ныне форсированно ведется вербовка агентов в странах Ближнего и Среднего Востока. Впрочем, далеко не только там. Ибо руководство ЦРУ считает, что враги и недружественные режимы имеются и рядом – в подбрюшье Соединенных Штатов: на Кубе, в Венесуэле, в Боливии, в Никарагуа.



Штаб-квартира ЦРУ находится в Лэнгли, в вашингтонском пригороде Мак-Лин в штате Виргиния (на профессиональном жаргоне "Компания", "Лэнгли", "Фирма").



В 2018–2021 годах главой ЦРУ была Джина Чери Хаспел – первая женщина в американской истории, занимавшая эту должность.



По данным "Вашингтон Пост", опытные и квалифицированные сотрудники ЦРУ из-за низкого жалованья зачастую уходят работать в частные разведывательные структуры. Там они составляют 20% сотрудников, причем на них приходится 49% фонда заработной платы. В свое время на это жаловался экс-директор ЦРУ Джордж Тенет.



Из добытых Службой внешней разведки РФ директивных документов ЦРУ известно, что сегодня при приеме на работу претендентов все большее значение придается идейному фактору: политической благонадежности, преданности американским идеалам и ценностям. Те же, кто имеет склонность к наживе и спиртному, безудержному сексу, политическим авантюрам или бытовым интригам, должны быть отсеяны бескомпромиссно.



ШПИОНОВ – НА КОЛ, НАРКОТИКИ СЖЕЧЬ!



2. Федеральное бюро расследований (ФБР). Автономное подразделение Министерства юстиции США. Его создание в 1908 году стало революционным событием: никогда прежде в Соединенных Штатах не было общенациональных правоохранительных органов федерального подчинения. А правоохранительные, розыскные и следственные функции исполняла полиция муниципального и штатного уровней.



ФБР – это федеральная полиция, которая выявляет и пресекает преступления, подпадающие под федеральную юрисдикцию. А таковых насчитывается более 200 статей. Более чем столетняя история ФБР – это летопись от провинциальных грабителей Бонни и Клайда до международного террориста бен Ладена.



В настоящее время в ФБР официально числится 35 тыс. сотрудников в 56 региональных филиалах в мегаполисах. А также в более чем 400 офисах в сельских районах и небольших городах Америки.



Фэбээровцы (их называют "агентами" или "джи-менами", то есть "государственными людьми", "служивыми" – от G-man, Government man) работают и за рубежом в составе посольств, консульств и прочих заграничных представительств США. Там они выполняют контрразведывательные функции, выступая в качестве "юридических атташе" с дипломатическими паспортами. Чем нисколько не отличаются от цэрэушников, занимающихся разведкой "под крышей" американских посольств.



Сегодня ФБР совмещает в своей работе два главных направления: правоохранительное и антитеррористическое. Ведя борьбу с коррупцией, с так называемой преступностью белых воротничков, с нарушениями гражданских прав и т.п., ФБР одновременно осуществляет контрразведку и разведку для защиты США от террористической угрозы извне и изнутри. На бюро также возложена задача борьбы со шпионажем на американской территории.



Между ФБР и ЦРУ существует два главных отличия.



Во-первых, сотрудники ФБР входят в состав правоохранительных органов и наделены правом производить задержания и аресты. У сотрудников ЦРУ этих полномочий нет.



Во-вторых, ФБР работает только на территории Соединенных Штатов, ЦРУ же – по всему миру, кроме своей страны.



Несмотря на роль ведущей контрразведывательной службы, ФБР не имеет монопольного права в США на борьбу со шпионажем. Другие подданные национального шпионского сообщества также занимаются контрразведкой. И порой даже не считают нужным посвящать ФБР в свои операции.



Назначает директора ФБР на десятилетний срок не министр юстиции, а лично президент США с последующим утверждением кандидатуры Сенатом.



3. Разведывательная служба наркоконтроля. Ведает вопросами, связанными с контрабандой наркотиков, с наркомафией и т.п. В широких масштабах проводит операции за пределами США. В ее штате (официально) почти 11 тыс. сотрудников, работающих в 86 представительствах в 62 странах.



ОПОРА ПЕНТАГОНА



4. Агентство национальной безопасности (АНБ). Создано в 1952 году как автономное подразделение Пентагона. Самая многочисленная, но и самая засекреченная американская спецслужба, о которой на Западе сложено немало легенд.



В США шутники расшифровывают аббревиатуру NSA как No Such Agency ("Нет такого агентства"). Второй вариант – Never Say Anything ("Никогда ничего не говори"). Острословы из оперативно-технического управления КГБ СССР название АНБ расшифровали как Агентство "Не болтай!". А все потому, что одно из магистральных направлений его деятельности – прослушка эфира с целью перехвата аудиоинформации.



Штаб-квартира АНБ находится в форте Мид, в штате Мэриленд, примерно на полпути между Вашингтоном и Балтимором. Оттуда исходит управление всей глобальной прослушивающей сетью АНБ, на вооружении которой состоят спутники, авиация, корабли и наземные станции перехвата и слежения. Они полностью контролируют радиоэфир, телефонные линии, компьютерные и модемные системы. Систематизируют и анализируют излучения факсовых аппаратов. А также сигналов, исходящих от радаров и установок наведения ракет на всем земном шаре.



В мэрилендских структурах АНБ (официально) трудится более 20 тыс. специалистов. Что делает эту организацию крупнейшим государственным работодателем. Более 100 тыс. военнослужащих рассредоточены на базах и станциях АНБ по всему миру.



Администрация агентства всем своим сотрудникам при поступлении от посторонних вопроса "Где вы работаете?" рекомендует отвечать, не вдаваясь в подробности: "В Министерстве обороны".



АНБ имеет дело с невероятно огромным притоком информации. По оценкам его экспертов, в фондах Библиотеки Конгресса США насчитывается около 1 квадриллиона бит информации. Используя технологии, которыми располагает агентство, можно каждые три часа полностью заполнять эти фонды.



АНБ хранит свои достижения в строжайшей тайне. Но иногда, исходя из принципа "Бей своих, чтоб чужие боялись", устраивает утечку информации в прикормленные массмедиа.



Так, в 1980 году "Вашингтон Пост", якобы критикуя уязвимость агентства, опубликовала беседу генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева с председателем Совмина Алексеем Косыгиным, которую они вели по радиотелефону из своих "ЗиЛов" на пути к загородным дачам.



В 1988 году – информацию, приведшую к установлению личности ливийцев, причастных к взрыву бомбы в самолете "Пан-Америкэн" в небе над Шотландией, в результате чего погибли 270 человек.



В 1994 году – репортаж, как с помощью "жучков", установленных технарями АНБ, удалось определить местонахождение колумбийского наркобарона-миллиардера Пабло Эскобара.



Есть и другие факты, которые в разряд утечек не отнести.



В результате агентурных и оперативно-технических мероприятий, проведенных КГБ СССР, удалось выяснить, что в середине 1990-х 40 тонн аппаратуры, установленной на крыше здания посольства США на Садовом кольце, позволяли экспертам АНБ кроме прочего слушать все переговоры, которые вели члены московского правительства со своих стационарных телефонных аппаратов.



НА ЗЕМЛЕ, В НЕБЕСАХ И НА МОРЕ



5. Разведывательное управление Министерства обороны (РУМО). Создано в 1961 году решением президента Джона Кеннеди с подачи главы Пентагона Роберта Макнамары.



Эта спецслужба по своему профилю соответствует ГУ Генштаба ВС Российской Федерации. Ее штат (официально) – 16,5 тыс. "штыков", и во время войны она становится головным разведывательным ведомством в составе Объединенного разведывательного центра, куда входят спецслужбы самого разнообразного ведомственного подчинения. Так было, например, во время операции "Буря в пустыне" на кувейтско-иракском театре военных действий в 1990–1991 годах.



В 1992 году в состав РУМО вошли ранее автономные разведслужбы: Центр медицинской разведки вооруженных сил, а также Центр ракетно-космической разведки.



Сотрудники РУМО рассредоточены в 140 странах. Свои выводы и рекомендации они представляют не только военному командованию и структурам исполнительной власти, но и Конгрессу в лице комитетов по делам вооруженных сил.



У РУМО, которое, по выражению скептиков из Лэнгли, "сознает, что действует в тени более могущественного ЦРУ", сложилось традиционное соперничество с этим ведомством, поскольку их функции по многим направлениям пересекаются.



Директором РУМО традиционно является генерал-лейтенант, что соответствует российскому воинскому званию генерал-полковник.



6. Разведывательный корпус Сухопутных сил. В Армии США сухопутные разведывательные подразделения появились еще на заре американской истории – в Континентальной армии Джорджа Вашингтона, которая была сформирована в 1775 году.



Сегодня Разведывательный корпус сухопутных сил – это 12 разведбригад и одна группа войсковой разведки. Каждое из этих соединений включает в себя от одного до пяти разведбатальонов.



7. Разведывательное управление Военно-морских сил. Созданная в 1882 году военно-морская разведка серьезно заявила о себе лишь в 1898-м, когда Соединенные Штаты объявили войну Испании – вслед за атакой испанцев на линкор "Мэн" на рейде Гаваны.



Своего расцвета эта разведслужба достигла в годы Второй мировой войны. И хотя после войны американские ВМС подверглись значительному сокращению, адмирал флота Честер Нимиц, пользуясь своим непререкаемым авторитетом боевого "морского волка", сумел сохранить высокую численность морской разведки.



8. Управление разведки, наблюдения и рекогносцировки Военно-воздушных сил. В своем нынешнем виде эта разведслужба появилась в середине 2007 года. Ее личный состав рассредоточен на 72 авиабазах как на территории США, так и за рубежом. В составе управления – несколько тактических авиакрыльев, Национальный центр воздушно-космической разведки (на базе ВВС Райт-Паттерсон в штате Огайо) и другие компоненты.



9. Разведывательное управление морской пехоты. Взаимодействует с разведслужбами Военно-морских сил США и береговой охраны.



Морская пехота – самый скромный по численности, но самый боеспособный род Вооруженных сил США: 200 тыс. военнослужащих и 40 тыс. резервистов (официально). Начиная с американской Войны за независимость морская пехота широко используется в боевых действиях. А также несет службу по охране военных объектов и госучреждений – от Белого дома до посольств США за рубежом.



10. Национальное управление геопространственной разведки. В его штате состоят специалисты по геодезии, картографии, океанографии, компьютерной и телекоммуникационной технике. Именно эта разведслужба, вооруженная самой современной в те времена электронной техникой, сделала в 1962 году снимки советских ракет на Кубе, чем спровоцировала Карибский кризис.



11. Национальное управление воздушно-космической разведки. Координирует сбор и анализ разведданных, поступающих с летательных аппаратов-шпионов. Эта разведслужба – порождение американо-советского соперничества в освоении космического пространства. Президент Эйзенхауэр одобрил концепцию ее создания вслед за запуском Советским Союзом первого искусственного спутника Земли в 1957 году. В полностью оформленном виде управление появилось в 1961-м, вскоре после того, как над территорией СССР был сбит самолет-шпион, пилотируемый Гари Пауэрсом.



НЕ ПРОЖИТЬ ДИПЛОМАТАМ БЕЗ РАЗВЕДКИ



12. Бюро разведки и исследований Государственного департамента США. Анализирует информацию из-за рубежа, влияющую на выработку внешней политики Соединенных Штатов. В бюро (официально) работают две-три сотни аналитиков пожилого возраста, имеющих значительный опыт научной и дипломатической работы.



Впрочем, возраст не помеха для выезда за границу по запросу резидентур ЦРУ, квартирующих в столицах иностранных государств. Бюро разведки Госдепа охотно поставляет (разумеется, за отдельную плату) наработки своих сотрудников всем подданным национального разведсообщества, а также иностранным государственным институтам.



Возглавляет бюро один из заместителей государственного секретаря США.



И ПРИМКНУВШИЕ К ШПИОНСКОМУ СООБЩЕСТВУ КАРЛИКИ…



Министерство внутренней безопасности, в функции которого входит комплексное предотвращение атак террористов на территории США, являет собой гигантское "эхообразное" формирование, созданное вслед за событиями 11 сентября 2001 года.



Входящие в него ведомства – таможня, иммиграционная служба, пограничная охрана и т.д. – (официально) насчитывают 225 тыс. служащих.



13. Управление разведки и анализа Министерства внутренней безопасности. Его задача – содействовать обеспечению безопасности границы и объектов ее инфраструктуры, предотвращению эпидемий инфекционных заболеваний и террористических актов, в том числе и со стороны доморощенных радикалов.



14. Разведывательное управление береговой охраны. Призвано содействовать безопасности морских портов, борьбе с наркотрафиком и нелегальной иммиграцией, а также сохранению биоресурсов в территориальных водах Соединенных Штатов.



15. Разведывательное управление Министерства энергетики США. Ведет анализ состояния иностранного ядерного оружия, занимается проблемами его нераспространения. А также вопросами энергетической безопасности США, хранения ядерных отходов и т.п.



16. Управление финансовой разведки Министерства финансов США. Собирает и обрабатывает информацию, представляющую интерес для финансовой политики Соединенных Штатов. А также информацию, относящуюся к финансированию террористической деятельности, финансовым предприятиям враждебных "государств-изгоев", финансированию контрабандного распространения оружия массового уничтожения и т.п.



Контроль за деятельностью шпионского суперсообщества осуществляют комитеты по делам разведки обеих палат Конгресса – Палаты представителей и Сената. А бюджеты утверждают комитеты палат по бюджетным ассигнованиям. Источник - НГ

