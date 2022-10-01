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Трасс обрушила экономику Британии. Фунт рухнул в яму, - А.Аппельберг
18:26 02.10.2022

Детали
Израиль

Под руководством Лиз Трасс Британия теряет статус экономической державы

В Великобритании разразился экономический кризис, приведший к резкому падению фунта, пишут "Детали". Инвесторы и аналитики сомневаются в способности правительства Лиз Трасс управлять одной из крупнейших экономик мира.

Александра Аппельберг

На прошлой неделе новый канцлер казначейства Квази Квартенг объявил о крупнейшем за последние 50 лет снижении налогов, которое будет профинансировано за счет увеличения государственных займов. Лиз Трасс защищала снижение налогов для самых богатых граждан страны, утверждая, что в конечном итоге это будет способствовать экономическому росту.

Но скептически настроенные инвесторы бросились продавать британскую валюту. На этой неделе британский фунт упал до исторического минимума по отношению к доллару США.

Международный валютный фонд (МВФ) выступил с резкой критикой планируемого снижения налогов, которое широко осуждается экономистами, призвав правительство "дать переоценку" этим мерам и предупредив, что они могут привести к росту инфляции и неравенства.

Новости о снижении налогов последовали за сообщениями о другой масштабной статье государственных расходов: правительство Великобритании объявило ранее в этом месяце, что оно будет субсидировать счета за электроэнергию для домохозяйств и предприятий. Это может стать крупнейшим государственным вмешательством в экономику за последние десятилетия. По оценкам независимого Института фискальных исследований, шаг обойдется в 100 миллиардов фунтов стерлингов (около 108 миллиардов долларов) в течение следующего года.

Во многих отношениях экономические проблемы Великобритании не отличаются от тех, которые в настоящее время ощущают в США и других странах Европы из-за затяжных последствий пандемии и конфликта на Украине: растущая инфляция, растущие цены на энергоносители и напряженный рынок труда. Но у Великобритании есть еще одна ахиллесова пята, которую она сама себе создала, – Брексит.

Когда в 2016 году британцы проголосовали за выход из Европейского союза, иностранные инвестиции остановились. После официального выхода Великобритании из союза в начале 2020 года торговля с ЕС – крупнейшим торговым партнером страны – упала. Из члена крупнейшего в мире торгового блока Великобритания превратилась в аутсайдера. В октябре прошлого года Управление по бюджетной ответственности (OBR), государственный орган, предоставляющий независимый анализ государственных финансов, предсказало, что Брексит приведет к сокращению экономики Великобритании в долгосрочной перспективе на 4% – это более серьезный удар, чем пандемия.

Эти сложности давно висели над правительством дамокловым мечом. Но именно объявление о широкомасштабном снижении налогов в разгар и без того амбициозной программы государственных расходов поколебало веру рынков в новое правительство и привело к резкому падению фунта стерлингов. Citibank назвал этот шаг "огромной, ничем не обеспеченной авантюрой для экономики Великобритании". Британская валюта потеряла более 20 процентов по отношению к доллару в этом году, и, по мнению некоторых экономистов, ей еще есть куда падать.

В ближайшей перспективе падение стоимости фунта стерлингов приведет к удорожанию импорта, что еще больше увеличит стоимость жизни и инфляцию для островного государства, которое импортирует около половины продовольствия и топлива, а также другие основные продукты потребления.

Ожидается, что в ответ на это Банк Англии объявит о повышении процентных ставок, и это ставит его в необычное положение, когда он пытается нажать на тормоза, в то время как правительство пытается запустить двигатель.

Неудивительно, что инвесторы переживают кризис веры в способность нового британского правительства вернуть зашедшую в тупик экономику страны с грани рецессии. Экономисты и политические комментаторы по всему миру пришли к выводу, что у правительства есть дорожная карта, но оно не знает, как управлять автомобилем. Экономический кризис грозит перерасти в политический.

"Это огромный вотум недоверия со стороны рынков, – сказал Дэвид Бланчфлауэр, профессор экономики в Дартмутском колледже. – И с политической точки зрения это катастрофа".

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1664724360


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