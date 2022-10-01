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Когда слабовики вместо силовиков, значит проблема с "умновиками"
18:31 02.10.2022

"Если оставить 50% сотрудников на служебном посту, то вторая их половина в количестве 2,5 млн человек снесет любую армию". Если!
Михаил Синельников-Оришак

Чем эффективнее государство, тем гарантированнее население от массовой мобилизации. К примеру, в США гипотетически тоже могут призвать гражданских, там существует SSS - система выборочной службы. Где, после совершеннолетия в течение месяца, в обязательном порядке регистрируются все мужчины в возрасте от 18 до 25 лет. Иначе огромный штраф.

Воинский учет осуществляется, естественно, по категориям, в зависимости от возраста, медицинской годности, профессиональных навыков, наличия иждивенцев, гражданства (включая с двойным или видом на жительство), а после 25-летия присваивается самая крайняя, "пятая категория". Отказ по убеждениям возможен, но тогда, образно выражаясь - не стрелять, а копать.

В случае кризиса, президент США объявляет, что стране требуется больше войск, нежели имеется в наличии (а это не только профессионалы, но и добровольцы), Конгресс подтверждает (но может и не подтвердить) и по закону в штатах начинается в прямом смысле - лотерея. С лототронами и телетрансляциями для всех.

Допустим, из барабана выпадает дата - 1 февраля, затем - возраст 20 лет, следовательно, все двадцатилетние мужчины штата, родившиеся 1 февраля - добро пожаловать на мобилизацию. Далее - по мере необходимости и согласно очередности, выпавшей в "розыгрыше".

А вот чтобы такой необходимости никогда не появилось до того, как разразится кризис, и функционирует государство. Военно-промышленный комплекс кует эффективное оружие по принципу - максимум "железа", мимимум - людей. Коррупция (называемая деликатно "лоббированием") имеется, но попробуй только не выполнить уже заключенный контракт.

ФРС с казначейством следят, чтоб хватало денег (и населению не важно, каким способом - хитрите, крутитесь, обманывайте, однако - чужих, а не своих). Пентагон, выбивая раздутый бюджет, в то же время бдит, чтоб штатные единицы были заняты профессионалами (призыв в США теоретически существует, но некуда призывать - все вакансии заняты). Госдеп заключают реальные, а не декоративные альянсы и блоки, чтоб, когда не дай Бог чего - побольше "импортной" живой силы и поменьше местной. Своего рода, "импортозамещение", ибо американцы "дороги", все остальные - "дешевы".

Если прежде объявления мобилизации в стране не будет оружия, надежных союзов и профессиональной армии - к промышленникам, финансистам, дипломатам и прочим чиновным "исполнителям" возникнут такие вопросы, что никакой пропаганде не отвертеться. Да она и не станет "вертеться", ибо интерес основополагающий: где деньги? Ответить придется всем. Для понимания уровня ответственности - следующий исторический пример.

"То, что хорошо для General Motors - хорошо и для Америки". Эта фраза в России подается любителями "шкурной" экономики со всхлипами умиления и полным искажением контекста. Дело в том, что в 1952 году президент США Эйзенхауэр предложил пост министра обороны Чарлзу Уилсону - одному из видных представителей американского ВПК на тот момент и тоже президенту, но коммерческой компании General Motors.

Несмотря на большие заслуги - именно General Motors произвела около четверти всех танков и до половины всех пулеметов и карабинов для армии США в годы Второй мировой войны, поднялся большой скандал. Под давлением специальной комиссии Сената Уилсон продал крупный пакет принадлежащих ему акций, а также вынужден был под присягой утвердительно ответить на вопрос: сможет ли он принять решение, идущее против интересов General Motors. Акцентирую - против личного, во имя - общественного.

А уже после всего этого Чарлз Уилсон произнес слова, ставшие впоследствии знаменитыми: "хотя многие годы я полагал - то, что хорошо для нашей страны, хорошо и для General Motors, и наоборот". Еще раз уточняю контекст: "General Motors, конечно, хорошо, однако страна - это не General Motors!"

Особый спрос будет и с Пентагона, и с разведки (в США помимо ЦРУ и АНБ еще 15 разведывательных сообществ, вроде дипломатической Госдепа и финансовой Минфина), и с Национальной гвардии - официального резерва Вооруженных сил США. Так, во время войны в Персидском заливе 1991 года призвали 245 тысяч нацгвардейцев-резервистов, что составило половину общей численности американских войск, сосредоточенных тогда в Саудовской Аравии.

Это логичное "разделение труда" - слабовики содержат (авансируют) силовиков, чтоб не напрягаться самим. И лишь в самом крайнем случае… Но - кто допустил крайний случай, почему государство оказалось неспособно упредить, эй, Госдепы с Пентагонами, алле?!!

Теперь оттуда - сюда, ибо здесь тоже очень хочется просить, причем не вообще, растекаясь по всей государственной совокупности, а в частности и конкретно. Вот уж не думал, что когда-либо это скажу, но - ай, да Рамзан - в яблочко!

Кадыров: "…даже если исключить из уравнения резервистов, то у нас все равно остается колоссальный штат сотрудников, которые так или иначе имеют хорошую физическую подготовку и навыки владения оружием: МЧС, ФСПП, ФСБ, ФСО, СВР, УФСИН, ФТС, Прокуратура, СК.

Вместе с силовыми и военными ведомствами - примерно 5 миллионов человек, которые регулярно сдают спортивные нормативы. Если оставить 50% сотрудников на служебном посту, то вторая их половина в количестве 2,5 млн человек снесет любую западную армию. И резерв не понадобится".

Действительно, при таком-то потенциальном ресурсе - и мобилизация резервистов? Оставить про запас разрядников и КМС, чтоб двинуть на татами нетренированных? Так, откуда тогда угрожает наибольшая опасность (и кому именно?): снаружи или изнутри и, если второе, то с чего бы вдруг в Российской Федерации обнаружилось столько врагов? Что аж из 5-миллионной армии силовиков (численность, обозначенная Кадыровым) ну никак нельзя выделить хотя бы 300 тысяч штыков для прямой обороны Отечества? А уж потом, если даже эти не помогут - мобилизация. Частичная.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1664724660


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