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Байден обещал ударить - и ударил..., но не по России, а по Европе, - Мелих Алтынок
18:34 02.10.2022

Sabah
Турция

США вновь ударили по Европе, а не по России

Нет никаких сомнений, что нитки "Северного потока" были специально подорваны, пишет Sabah. Байден открыто заявлял, что ликвидирует российский газопровод. Видимо, обещание он выполнил. Только хуже от этого не России, а Европе, которая "получила удар в печень" от своего же союзника.

Все согласны с тем, что газопровод "Северный поток - 2", предназначенный для передачи российского газа в Германию по дну Балтийского моря, был специально взорван.

Однако никто не может назвать имя того, кто сделал это.

Тогда как президент США Джо Байден открыто обещал, что в случае нападения России на Украину США ударят по этому трубопроводу.

Несчастные европейцы тоже мнутся в нерешительности, хотя их компании оплатили половину газопровода. Они даже не в состоянии сказать, что саботаж, который заставит Германию пережить еще более тяжелую зиму и который приведет к новому повышению цен на природный газ, ударил по Европе сильнее, чем по России.

Поневоле задумаешься: "Как же европейский ум, всегда создававший образ долгосрочного планирования и хладнокровной дипломатии, дожил до этого?"

Просто посмотрите, что происходит.

Сначала ЕС вслед за Байденом ввел санкции против России. Но не смог просчитать, что первым же последствием этого решения будет использование Россией явного козыря в ее руках и вразумление Европы газом. Они собственноручно обрушили свою экономику.

Теперь они просто мямлят что-то в ответ на саботирование Соединенными Штатами "Северного потока - 2", который европейцы могли бы использовать в качестве решения газовой проблемы. Не знают, как реагировать на то, что удар "по самой печени" нанес их же союзник...

Накануне председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также объявила о новых санкциях против России.

Собираются ввести потолок цен на нефть.

Потому что, видите ли, осознали, что Россия использует прибыль от продажи ископаемого топлива для финансирования боевых действий на Украине. Этим решением они надеются сбалансировать мировой энергетический рынок.

Как разумно с их стороны, не то слово!

Можно подумать, что ископаемое топливо продает Европа Урсулы фон дер Ляйен России.

Разве вы не используете это топливо для своих более насущных нужд, чем "прибыль", начиная от транспорта и заканчивая отоплением?

Если вам нужна энергия, то вы будете как миленькие платить Владимиру Путину - единственному продавцу, которого вы же и провоцируете, по желаемой ему цене. Более того, и не вашим евро, стремительно тающим по отношению к доллару, а рублем, как согласилась Германия...

А потом вы будете молиться, чтобы Байден, который во время своего недавнего выступления искал в зале конгрессвумен Джеки, погибшую месяц назад в автокатастрофе, и спрашивал, где она, не ударил по вам так, как ударил по Германии.

Вот и все.

К сожалению, европейцев, чье благополучие украдено лидерами-коршунами, ждут еще более трудные времена.

Автор: Мелих Алтынок (Melih Altinok)

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1664724840


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