Турции трудно дается истребитель пятого поколения

18:38 02.10.2022 Беспилотники идут хорошо, а с летчиками одни проблемы



Василий Иванов

Об авторе: Василий Иванович Иванов – журналист.



Ведущие в военном отношении страны НАТО уже начали получать истребители пятого поколения. В то время как Франция и Германия предпочли временно эксплуатировать платформы поколения 4+, чтобы в ближайшие десятилетия совершить скачок непосредственно к летательным аппаратам шестого поколения.



На этом фоне у Турции есть серьезные проблемы.



Исключение Турции из консорциума производства истребителя F-35 сильно подорвало военно-технические позиции Анкары. Кроме того, проблемы с двигателем проекта истребителя-невидимки (Milli Muharip Uçak или ММУ, ранее известная как TF-X) скорее всего лишат турецкие ВВС современных платформ как минимум на десять лет, а возможно, и дольше. Уже понятно, что истребители F-16 четвертого поколения будут составлять основу Военно-воздушных сил Турции в 2020-х годах.



ТЕЛЕГА ЗНАЧИТЕЛЬНО ОПЕРЕЖАЕТ ЛОШАДЬ



Планы Турции по созданию мини-авианосца, связанные с проходящим ходовые испытания десантным кораблем TCG Anadolu, также могут остаться мертворожденными – по причине отсутствия дополнительных закупок F-35B с функцией короткого взлета и вертикальной посадки (СВВП).



Изначально Военно-морские силы Турции планировали использовать авиакрыло F-35B в варианте СВВП для базирования на TCG Anadolu. Однако эти планы уже пересмотрены, и на турецком авианосце, как предполагается, будут базироваться беспилотные летательные аппараты (БПЛА), произведенные частной компанией Baykar.



В целом же развивающийся оборонный сектор Турции "творит чудеса" с беспилотными системами, однако сегмент пилотируемых истребителей отстает от ведущих стран НАТО.



Классификация боевых самолетов по поколениям остается ключевым параметром при их разработке. В настоящее время платформы пятого поколения, например, американский F-35 Joint Strike Fighter, уже привнесли новые веяния в боевые действия на Ближнем Востоке. Поскольку на F-35 установлено оборудование, позволяющее всемерно снизить его заметность.



Помимо машин пятого поколения, некоторые варианты летательных аппаратов подпадают под категории гибридного поколения 4,5 или 4++. Это такие истребители, как Eurofighter Typhoon, F/A-18 E/F Super Hornet и JAS-39 Gripen. Они отличаются от четвертого поколения (например, от F-16) новыми радарами с активной фазированной антенной решеткой (АФАР), бортовыми комплексами, подходящими для сетецентрических систем управления боем.



На этом фоне в 2020-х годах Турции предстоит столкнуться с серьезной проблемой перевооружения ВВС. После исключения страны из консорциума F-35 (по причине закупки зенитных ракетных комплексов С-400 у России), а также с учетом нынешних сроков и ожидаемых проблем с местной программой истребителей TF-X, ВВС Турции в течение как минимум десятилетия не смогут эксплуатировать платформы пятого поколения.



Кроме того, на фоне последствий пандемии коронавируса и спецоперации ВС РФ на территории Украины шансы Турции получить удобную временную замену в форме летательного аппарата поколения 4,5 невелики. В целом турецкие ВВС должны будут полагаться на F-16 четвертого поколения, хотя и с некоторыми важными особенностями модернизации.



НА ВЫДУМКИ ХИТРА



Анкара предпринимает попытки свести к минимуму эксплуатационные недостатки, вытекающие из ее исключения из программы F-35. Первой мерой является снижение роли F-16 в рамках решения задач по размещению боеприпасов класса "воздух-земля". Хотя именно эти машины составляют основу сдерживающей силы турецкой авиации и будут выведены из эксплуатации только в 2030-х годах.



Также Турция может выиграть время для своих истребителей-бомбардировщиков F-4 (которых по состоянию на 2022 год насчитывается около 30 единиц) путем отсрочки их вывода из эксплуатации посредством тщательного выполнения плана технического обслуживания.



Еще одна идея, пропагандируемая турецкими военными аналитиками, заключается в том, чтобы запустить в серийное производство тяжелый беспилотник Akinci и легкий штурмовик Hürkuş-C, которые ожидают ввода в эксплуатацию. С тем чтобы они частично взяли на себя функции штурмовиков.



Трудоемкий в производстве БПЛА Akinci производства компании Baykar (которая также производит тактические БПЛА Bayraktar TB-2) будет иметь впечатляющую боевую нагрузку – около 1350 кг. Такая грузоподъемность позволит платформе нести некоторые тяжелые боеприпасы, в том числе турецкие крылатые ракеты воздушного базирования SOM и интеллектуальные боеприпасы (JDAM).



Проходящий в настоящее время испытания турбовинтовой учебно-тренировочный самолет (в других модификациях штурмовик) Hürkuş-C планируется снарядить 12,7- и 20-мм орудиями, различными боеприпасами класса "воздух-земля". В качестве дополнительной защиты на него будут установлены бронированные конструкции и средства противодействия переносным зенитным ракетным комплексам (ЗРК). Предполагается, что новые легкие штурмовики Турции могут обеспечить поддержку с воздуха в относительно безопасном воздушном пространстве.



НЕБЕСНАЯ ДОРОЖНАЯ КАРТА



На открытом вебинаре в мае 2020 года руководитель Управления оборонной промышленности Турции профессор Исмаил Демир дал рекомендации относительно "дорожной карты" развития турецкой авиации. Профессор выделил следующие критические соображения.



Во-первых, он исключил закупку готовых самолетов поколения 4,5 (или 4++) в качестве временной меры до того момента, как Турция начнет использовать свой собственный самолет пятого поколения, разрабатываемый в сотрудничестве с BAE Systems. Акцентирование внимания на импортозамещении стало новым аспектом. Поскольку, отвечая на вопрос о перспективах приобретения российских Су-35 еще в 2019 году, профессор Демир отметил, что данный истребитель может быть лишь временной мерой.



Во-вторых, профессор Демир отметил, что перспективный турецкий истребитель пятого поколения поступит на вооружение в нескольких модификациях для ВВС и ВМС, учитывая решение задач, специфических для конкретных видов вооруженных сил. При этом первоначальные варианты истребителя скорее всего будут немного ниже стандартов пятого поколения.



ВЕРНЕМСЯ К АВИАНОСЦУ



Первоначальный план приобретения Турцией F-35 был сосредоточен на закупке 100 единиц F-35A. При этом еще в ноябре 2018 года турецкая пресса сообщила, что ВМС готовятся использовать модификацию F-35B с вертикальным взлетом и посадкой для базирования на десантном корабле TCG Anadolu.



На выставке IDEF-2019 был продемонстрирован небольшой макет авианесущего корабля с F-35 на борту. В настоящее время компоновка TCG Anadolu уже претерпела определенные модификации в соответствии с задачами, возлагаемыми на мини-авианосец. Например, на палубу корабля установлен лыжный трамплин.



Созданный на основе испанского авианосца класса "Хуан Карлос-1", TCG Anadolu даст ВМС Турции возможности по навигации в ближних морских и океанских зонах. Наряду с этим военные специалисты ВМС Турции обращают внимание на способность корабля нести на борту авиакрыло, что является ключевым элементом авиационной поддержки морских десантов.



Например, австралийцы используют свои корабли типа "Канберра", также созданные на базе "Хуан-Карлос-1", исключительно в качестве амфибийных средств, не модернизируя их до авианосцев. А Морские силы самообороны Японии, напротив, предпочитают размещать свои F-35B на вертолетоносцах класса "Идзумо". Поэтому теоретически для турецкого корабля TCG Anadolu возможны оба пути.



Тем не менее, учитывая растущую экспедиционную мощь турецких ВС, действующий мини-авианосец по-прежнему способен значительно повысить боевые возможности турецкого флота. Турецкие военные специалисты считают, что траектория ливийской кампании, например, могла пойти в совершенно ином направлении, если бы Турция обладала способностью проецировать военную мощь в удаленных акваториях. Турецкие военные стратеги продвигают идею о переносе тенденции "дронизации" в морскую авиацию и оснащении перспективного авиационного крыла турецкого флагмана дронами. Однако никакие известные на настоящий момент БПЛА не могут полноценно заменить самолеты класса F-35B.



ТЯЖЕЛЫЕ ГОДЫ ПРИХОДЯТ



Турция планировала начать эксплуатацию F-35, разрабатывая тем временем свой национальный истребитель. Поскольку первая часть плана провалилась, в решении второй задачи теперь предстоит преодолеть конкретную технологическую проблему, связанную с разработкой двигателя для такой сложной платформы.



Не только 2020-е, но даже и 2030-е годы могут оказаться трудными для турецкой авиации. Пока что самыми современными истребителями и многоцелевыми платформами ВВС Турции остаются модернизированные варианты истребителей F-16. В 2019 году турецкая военно-промышленная корпорация ASELSAN приступила к реализации масштабного проекта модернизации, предусматривающего оснащение этих самолетов радарами с АФАР.



Так или иначе, нынешняя авиация Турции остается авиацией четвертого поколения, и ситуация вряд ли скоро изменится. Даже в оптимистичных сценариях турецкий истребитель пятого поколения не поступит на вооружение как минимум до 2030-х годов. Кроме того, даже если турецкой администрации каким-то образом удастся обеспечить закупку самолетов поколения 4++, превосходство F-35 в киберпространстве и электромагнитном спектре не может быть заменено какой-либо известной многоцелевой платформой.



Наконец, турецкая военная промышленность будет продолжать функционировать в условиях нехватки преимуществ совместного производства вооружений. И, как следствие, в условиях отсутствия прорывов в технологических ноу-хау. При этом надо учесть, что Турция рискнула совместным производством проекта истребителя пятого поколения в пользу покупки готовой российской системы ЗРК С-400 без возможности передачи технологий или совместного производства.



Как бы то ни было, в Турции форсируется создание национального истребителя пятого поколения TF-X. Первая машина, как предполагается, сойдет с конвейера в марте 2023 года. ВВС страны планирут заменить им большую часть американских истребителей F-16C/D. И надеются, что первые фактические поставки TF-X в войска начнутся уже в 2028 году. Источник - НГ

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