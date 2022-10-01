В Китае начался отбор в четвертый отряд тайконавтов

00:04 03.10.2022

Управление программы пилотируемых полетов КНР (CMSA) объявило о старте отбора нового отряда тайконавтов для пилотируемых полетов к станции "Тяньгун".



Всего будет отобрано, как сообщается, от 12 до 14 кандидатов. Из них 7-8 летчиков-космонавтов, 5-6 бортинженеров и специалистов "по полезной нагрузке".







Отбор будет производиться из числа действующих пилотов Народно-освободительной армии Китая. Аэрокосмических инженеров выберут из научно-исследовательских и инженерно-технических специалистов, уточнили в CMSA.



Следует отметить, что первый набор отряда отстоялся в 1998 году, затем в 2010 и 2020 годах. Таким образом, объявленный отбор станет четвертым в истории освоения космоса КНР.



Александра Бурнашева