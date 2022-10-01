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|В Китае начался отбор в четвертый отряд тайконавтов
00:04 03.10.2022
Управление программы пилотируемых полетов КНР (CMSA) объявило о старте отбора нового отряда тайконавтов для пилотируемых полетов к станции "Тяньгун".
Всего будет отобрано, как сообщается, от 12 до 14 кандидатов. Из них 7-8 летчиков-космонавтов, 5-6 бортинженеров и специалистов "по полезной нагрузке".
Отбор будет производиться из числа действующих пилотов Народно-освободительной армии Китая. Аэрокосмических инженеров выберут из научно-исследовательских и инженерно-технических специалистов, уточнили в CMSA.
Следует отметить, что первый набор отряда отстоялся в 1998 году, затем в 2010 и 2020 годах. Таким образом, объявленный отбор станет четвертым в истории освоения космоса КНР.
Александра Бурнашева