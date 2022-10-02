Турция собирает бывшие советские республики в новый союз, - Виктория Панфилова

00:16 03.10.2022 2.10.2022

Анкара заинтересована в создании Транскаспийской транспортной оси

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



В Играх кочевников в турецком Изнике участвовали представители всех стран Средней Азии.

Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана ожидают с визитом в Казахстане в октябре. Накануне турецкий лидер встречался с президентом Киргизии Садыром Жапаровым в рамках IV Всемирных игр кочевников, которые проходили в турецком городе Изник с 29 сентября по 2 октября. Туркменистан, имеющий статус наблюдателя в Организации тюркских государств (ОТГ), вскоре может стать ее полноправным членом. Об этом сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. По его словам, решение будет принято 11 ноября в Самарканде на саммите ОТГ.



Впервые Игры кочевников были организованы в Киргизии в 2014 году в Чолпон-Ате. В них приняли участие спортсмены из 19 стран мира в 10 различных видах спорта.



Начало было положительным, и Бишкек решился на проведение вторых и третьих Всемирных игр кочевников, которые прошли в 2016 и 2018 годах на берегу Иссык-Куля. Затем инициативу перехватила Турция, придав играм более масштабный характер. В IV Играх кочевников уже приняли участие 3 тыс. спортсменов из 102 стран мира.



Следующие Всемирные игры кочевников могут состояться в Казахстане. Астана подала заявку и рассчитывает на поддержку Турции в решении этого вопроса. Об этом сообщил спикер мажилиса (нижней палаты парламента. – "НГ") Ерлан Кошанов на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.



Кошанов, прибывший в Изник по поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, обсудил также и предстоящий визит турецкого лидера в Астану. "Сотрудничество между нашими странами крепнет с каждым годом. Это во многом результат дружеских отношений и плодотворного диалога между вами и нашим президентом Касым-Жомартом Токаевым. Мы с нетерпением ждем вашего приезда в Казахстан, запланированного на октябрь этого года. Уверен, что этот визит поднимет на новый уровень отношения между нашими братскими странами и создаст новые возможности для их дальнейшего укрепления", – сказал Кошанов.



Это будет ответный визит турецкого президента в Казахстан. Напомним, в мае 2022 года состоялся государственный визит Токаева в Турцию. Он тогда подчеркнул, что "для Казахстана Турция является одним из самых важных и надежных партнеров на Евразийском континенте" (см. "НГ" от 11.05.22).



Поддержка Анкары особенно важна сейчас, когда Астана заявила о непризнании проведенных РФ референдумов на территориях Украины, а стало быть, и вхождении их в состав России. К слову, такая же позиция и у Турции. "Оккупированные ныне земли – это земли Украины. Турция с самого начала не признала незаконную аннексию Крыма, о чем четко заявила России. Мы также не признаем итоги референдумов на территории Украины", – сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.



Доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД РФ Александр Князев считает, что Казахстан сейчас на перепутье. "Астана, принимая ситуативные решения, пытается сохранить свою многовекторность в ситуации, когда возможности стремительно сужаются. Турция для Казахстана в этом плане – узкий канал реализации многовекторных попыток, но не решающий", – сказал "НГ" Александр Князев. По его словам, это будет поддержка внешней политики Казахстана. Но по объективным показателям Турция не может являться хоть для Казахстана, хоть для любой другой страны внешним ориентиром высокого уровня, каковым являются Россия, Китай, США. Турция – это другой уровень, считает эксперт. Поэтому это будет своеобразная "выручалочка", но временная, локальная, чтобы спустить пар для внутренних антироссийских, антикитайских сил, особенно накануне досрочных президентских выборов. "Ни в экономике, ни в любой другой сфере Турция не может быть решающим партнером", – отметил эксперт.



Для Турции в геополитических условиях особое значение приобретает Транскаспийский маршрут. По мнению Князева, на этом направлении интересы Турции пересекаются с интересами Китая, который частично заинтересован в этом маршруте. "Их интересы совпадают в части транспортировки грузов, но серьезно расходятся в части поставок энергоресурсов из стран прикаспийского бассейна в страны Европы. Поэтому казахстанская сторона будет акцентировать внимание на сотрудничестве в сфере грузоперевозок", – полагает Князев. Поскольку, по его словам, объективно невозможно в ближайшие годы перенаправить большие объемы экспорта нефти и газа по Транскаспийскому маршруту. Казахстан будет уповать на эти товарные маршруты. "И Казахстан остается транзитной страной, и Китай получает новый канал движения грузов на Запад, и Турция остается транспортным хабом. Правда, есть нерешенная проблема в Закавказье с так называемым Зангезурским коридором. Но, по всей видимости, Анкара надеется ее решить", – отметил Князев.



Свою долю турецкого внимания хотела бы получить и соседняя Киргизия. Президент Садыр Жапаров в качестве почетного гостя был приглашен на открытие Всемирных игр кочевников. Киргизский лидер отметил высокую организацию IV Всемирных игр кочевников и подчеркнул, что они направлены на развитие этноспортивного и этнокультурного движения в мире как достояния человеческой цивилизации. По сообщению пресс-службы президента Киргизии, главы двух стран обсудили широкий круг вопросов киргизско-турецкого взаимодействия, уделив особое внимание укреплению связей в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. При этом турецкая сторона никак не комментирует итоги переговоров. Хотя остались памятные фото Жапарова с Эрдоганом. Как саркастически заметила главный редактор аналитического журнала "Новые лица" Лейла Саралаева: "Фото зачетные. Наберут кучу лайков. Но кроме фотосессии, других доказательств того, что Жапаров дееспособен как глава государства, к сожалению, нет и не будет".



Эта фотосессия больше рассчитана на внутреннюю киргизскую аудиторию, где у главы государства наметились большие проблемы. Ждать глобальной помощи от Анкары не стоит, считает Александр Князев. Масштабных прорывных проектов у Киргизии с Турцией по определению не может быть, как нет их и у других центральноазиатских стран. Если Казахстан обсуждает транзитные проекты, то для Киргизии это неактуально, поскольку внешний товарооборот Киргизии сориентирован на Россию и Китай.



Что касается вступления Туркменистана в ОТГ, то, по мнению эксперта, это не первое оптимистичное заявление турецкой стороны. МИД Турции и ранее сообщал, что Ашхабад станет полноправным членом ОТГ, но все закончилось лишь статусом наблюдателя, который специально был введен для Туркменистана. "Сейчас на Ашхабад оказывается давление. Турции хотелось бы, чтобы эта организация выглядела более полноценной, однако вряд ли стоит этого ожидать в ближайшее время. Тем более что новый президент Туркменистана в целом демонстрирует достаточно большое разнообразие во внешних контактах. Это равномерное дистанцирование от влиятельных игроков будет сохраняться, и маловероятно, что Туркменистан согласится на полноценное участие. Ашхабад будет апеллировать к нейтралитету страны. Они приложат усилия, чтобы полноценного вступления не случилось", – отметил Князев. Несмотря на то что Турция становится более влиятельной не только на Евразийском пространстве, но и в мире, говорить о том, что она замыкает на себя Центральноазиатский регион, преследуя культурные, политические, военные и геополитические цели, не приходится, считает Князев. Источник - НГ

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