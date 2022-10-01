 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 03.10.2022
00:24  Был бы Байден, а повод найдется. Республиканцы обсуждают планы запуска импичмента президента США, - Е.Мур
00:21  Кавардак заказывали. Джорджа Мелони – кто она? - В.Бурт
00:20  На газовом рынке началась игра без правил, - Михаил Сергеев
00:18  США теряют военное превосходство над Китаем. В схватке за Тайвань победителей не будет, - Владимир Скосырев
00:16  Турция собирает бывшие советские республики в новый союз, - Виктория Панфилова
Воскресенье, 02.10.2022
18:39  Foreign Policy: Зима приближается. Европа шагает в пропасть
18:38  Турции трудно дается истребитель пятого поколения

18:34  Байден обещал ударить - и ударил..., но не по России, а по Европе, - Мелих Алтынок
18:33  В Монголии будут выдавать вид на жительство всем гражданам РФ
18:31  Когда слабовики вместо силовиков, значит проблема с "умновиками"
18:29  Примадонна из Грязей. Алла Пугачева продает свой подмосковный особняк за 1 лярд рублей
18:26  Трасс обрушила экономику Британии. Фунт рухнул в яму, - А.Аппельберг
18:25  16 спецслужб США кошмарят мировое сообщество
18:22  Сборная Казахстана по кокпару стала чемпионом IV Всемирных игр кочевников
18:00  На стадионе в Индонезии в давке погибло 129 человек
14:57  Эмир Кувейта ас-Сабах уволили премьер-министра ас-Сабаха
14:28  70 лет – таджикскому журналисту, солдату невидимого фронта и дипломату Абдусалому Умарову
13:54  Казахстан. Поп-исполнителя "хулигана" Торегали отпустят из СИЗО под залог в 10 миллионов тенге
13:09  "Знает, как драпать": Теневым Генштабом ВСУ будет управлять генерал США, командовавший бегством из Афганистана
13:05  Туркменские хякимы рекомендуют дехканам отпугивать птиц палками
13:03  Казахстан. Жигули Дайрабаев стал первым кандидатом в президенты
12:58  Экономический кризис добрался уже и до Израиля, - Нати Тукер
12:56  Крутое пике Таджикской авиации, - Cайфиддин Караев
12:54  Прощание с иллюзиями. Горбачев и Ельцин не доросли до геополитического понимания роли СССР и России, - Леонтий Шевцов
12:52  Мэтт Бивенс: Мы правда думаем, что это Россия взорвала свой газопровод, а не США?
12:49  Место силы: каким потенциалом обладают четыре новых региона России, - А.Хабибуллина
12:45  Арал – aqua incognita мировой географии: как открывали то, чего нет, - А.Михайлов
10:43  Как освободить Левобережную Украину? - В.Прохватилов
10:35  В Буркина-Фасо сожгли посольство Франции
10:34  Байден, не дожидаясь расследования ЧП на "Северных потоках", обвинил Россию в диверсии
10:09  США исключили узбекский хлопок из списка товаров, произведенных при участии детей и подневольных
04:37  Всемирный банк все активнее внедряется в Узбекистан. Миссия Бьерде
04:20  Будут ли судить Назарбаева? - Марат Асипов
03:27  Подрывы "Северных потоков" стали триггером для Запада, - Валерий Панов
03:21  Контрольный выстрел в голову Германии, - Вл.Михеев
03:20  Шулерская игра в западном казино, - Д.Седов
03:04  Европе и Америке предрекли экономический коллапс: "золотой миллиард" по уши в кризисе, - А.Яшлавский
00:28  Обвал курса доллара и евро: причем тут Китай?
00:25  В Турции задержан беглый казахстанский вайнер Саидбаев. По делу "пирамиды" Mudarabah Capital
00:23  Иран: восставшие штурмуют полицейские участки, 19 погибших в Захедане
Суббота, 01.10.2022
23:31  "Теперь государственная граница России проходит через мой окоп": Как бойцы ДНР слушали выступление Путина на передовой
23:21  Фактор газа: история конфликтов вокруг российских энергоносителей, - М.Шаипова
21:16  Рамзан Кадыров честно и прямо назвал виновных в последних неудачах Росармии
19:49  Прежняя жизнь для рос-элитки закончилась, - Сергей Кургинян
19:46  Что мотивирует демократов в США разрушать американскую энергетику? - Дж.Тернер
19:44  Полгода тандемократии в Туркменистане
19:39  Курдистан между двух огней, - А.Шарапов
19:33  В крайней степи: как Казахстан справляется с миграцией из России, - Е.Чукалина
19:31  Выборы в Италии: истеблишмент с коричневым оттенком, - Сергей Кожемякин
12:50  Росгазу остался единственный путь в Европу - Турция, - Осман Сагырлы
11:59  В Астане секретно и сурово осужден иностранный киллер, "готовивший покушение на Токаева"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
США теряют военное превосходство над Китаем. В схватке за Тайвань победителей не будет, - Владимир Скосырев
00:18 03.10.2022

США теряют военное превосходство над Китаем. В схватке за Тайвань победителей не будет, -
Владимир Скосырев

Министры обороны Австралии, США и Японии обещают совместными усилиями дать отпор экспансии Китая.
Министры обороны США, Японии и Австралии согласились расширить военное сотрудничество в ответ на угрозу со стороны Китая для Тайваня и всего Индо-Тихоокеанского региона. После встречи на американской базе на Гавайях глава японского военного ведомства Ясукадзу Хамада заявил, что три страны глубоко встревожены агрессивным поведением Китая, в частности, испытаниями им баллистических ракет, которые были запущены во время визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров, а упали в исключительной экономической зоне Японии. Влиятельный мозговой трест США утверждает, что Америке не одолеть КНР, и советует не брать обязательств защищать Тайвань.

В заявлении трех министров есть и воинственный, и умеренный момент. Они также призвали к мирному разрешению проблемы отношений между Пекином и Тайбэем.

С другой стороны, вице-президент США Камала Харрис во время недавней поездки в Японию и Южную Корею сказала, что Америка будет действовать без страха и колебаний как в Тайваньском проливе, так и во всей Азии.

Словом, Вашингтон, делая разноречивые заявления, еще сильнее раскручивает спираль напряженности. Это, очевидно, не всем пришлось по нутру в американском экспертном сообществе. Не случайно влиятельный мозговой трест Brookings Institution выпустил доклад, где говорится, что США утратили свое превосходство над Китаем в конвенциональных (привычных) видах вооружений в Восточной Азии. Поэтому им будет труднее предотвратить атаку на Тайвань.

Документ напоминает, что Народно-освободительная армия Китая вкладывает все больше средств в ракеты, разведку, средства связи, коммуникации, кибервойну. "Фактически исход любой американо-китайской схватки за Тайвань трудно предсказать, нельзя исходить из того, что победа США и их союзников гарантирована", – признают авторы доклада.

Но генерал Энтони Коттон, которого Белый дом представил Сенату как кандидата на пост главы ядерных операций Пентагона, сказал, что ядерное оружие может помочь предотвратить нападение на Тайвань. Brookings в принципе отклоняет эту идею. Война из-за острова, говорится в докладе, неизбежно приведет к тому, что "увеличится риск непреднамеренной или умышленной эскалации".

До недавнего времени считали, что Китай обладает примерно 200 или 300 ядерными боеголовками. А Америка и Россия каждая имели их более 4 тыс. Но в ноябре прошлого года Пентагон сообщил, что к 2027 году у Китая может быть более 700 боеголовок, а к 2030 году – по меньшей мере 1 тыс. Причем если бы США решили вновь обрести преимущество в ядерном оружии, то на этом пути столкнулись бы со многими препятствиями. Это обязательство Белого дома поддерживать стратегическую стабильность и контроль над ядерным оружием. "Но даже если бы эти препоны были преодолены, США, вероятно, не смогли бы добыть достаточное количество плутония, чтобы состязаться с Китаем, не говоря уже о России", – говорится в докладе.

Ситуация для Америки невеселая. Каков же выход? С точки зрения американских интересов лучше всего избежать твердого обязательства защищать Тайвань. Вместо этого США и их союзники должны дать ясно понять, что они "отделятся от Китая экономически и ограничат свою экономическую зависимость от него". Следовательно, не нужно рассчитывать и на то, что конфликт можно предотвратить или закончить на приемлемых условиях в случае угрозы применения ядерного оружия – такова рекомендация мозгового треста.

В беседе с "НГ" Павел Каменнов, ведущий научный сотрудник Института Китая и современной Азии РАН, отметил: "Я думаю, говорить об утрате американцами превосходства рано. Американские вооруженные силы имеют большой опыт участия во всевозможных конфликтах, опыт взаимодействия всех родов войск – авиации, флота, сухопутных войск. Причем они опираются на системы разведки космического базирования. Это видно и на примере Украины. О Китае в этом плане немногое известно. Полагаю, что американцы сильнее. Причем у них больше возможности нанести удар по наиболее развитым районам восточного побережья Китая. Они могут использовать ракеты, авиацию и флот. А у Китая, на мой взгляд, возможностей поменьше. Но главное то, что США и Китай связаны друг с другом экономически. Объем американо-китайской торговли превышает 700 млрд долл. У России с Китаем – чуть больше 140 млрд".

Что касается обсуждения ядерного варианта, то в случае конфликта каждая сторона сможет причинить врагу неприемлемый ущерб. "Китай неоднократно заявлял, что соревноваться с США по количеству единиц ядерного оружия он не собирается", – заключил Каменнов.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1664745480


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Принят Закон по формированию кадрового состава ЕЭК
- Алихан Смаилов и Вагит Алекперов обсудили вопросы реализации совместных нефтегазовых проектов
- О ситуации на финансовом рынке в августе 2022 года
- Вопросы укрепления материально-технического и кадрового потенциала водной отрасли обсудили в Правительстве
- Сентябрьские ожидания
- Государственный советник Республики Казахстан провел заседание Комиссии по вопросам противодействия коррупции
- Кадровые перестановки
- Депутаты инициировали законопроект, регулирующий криптомайнинг
- Перспективы усиления сотрудничества в сфере торговли между Казахстаном и Пакистаном обсудили главы двух министерств
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  