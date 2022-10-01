США теряют военное превосходство над Китаем. В схватке за Тайвань победителей не будет, - Владимир Скосырев

00:18 03.10.2022

США теряют военное превосходство над Китаем. В схватке за Тайвань победителей не будет, -

Владимир Скосырев



Министры обороны Австралии, США и Японии обещают совместными усилиями дать отпор экспансии Китая.

Министры обороны США, Японии и Австралии согласились расширить военное сотрудничество в ответ на угрозу со стороны Китая для Тайваня и всего Индо-Тихоокеанского региона. После встречи на американской базе на Гавайях глава японского военного ведомства Ясукадзу Хамада заявил, что три страны глубоко встревожены агрессивным поведением Китая, в частности, испытаниями им баллистических ракет, которые были запущены во время визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров, а упали в исключительной экономической зоне Японии. Влиятельный мозговой трест США утверждает, что Америке не одолеть КНР, и советует не брать обязательств защищать Тайвань.



В заявлении трех министров есть и воинственный, и умеренный момент. Они также призвали к мирному разрешению проблемы отношений между Пекином и Тайбэем.



С другой стороны, вице-президент США Камала Харрис во время недавней поездки в Японию и Южную Корею сказала, что Америка будет действовать без страха и колебаний как в Тайваньском проливе, так и во всей Азии.



Словом, Вашингтон, делая разноречивые заявления, еще сильнее раскручивает спираль напряженности. Это, очевидно, не всем пришлось по нутру в американском экспертном сообществе. Не случайно влиятельный мозговой трест Brookings Institution выпустил доклад, где говорится, что США утратили свое превосходство над Китаем в конвенциональных (привычных) видах вооружений в Восточной Азии. Поэтому им будет труднее предотвратить атаку на Тайвань.



Документ напоминает, что Народно-освободительная армия Китая вкладывает все больше средств в ракеты, разведку, средства связи, коммуникации, кибервойну. "Фактически исход любой американо-китайской схватки за Тайвань трудно предсказать, нельзя исходить из того, что победа США и их союзников гарантирована", – признают авторы доклада.



Но генерал Энтони Коттон, которого Белый дом представил Сенату как кандидата на пост главы ядерных операций Пентагона, сказал, что ядерное оружие может помочь предотвратить нападение на Тайвань. Brookings в принципе отклоняет эту идею. Война из-за острова, говорится в докладе, неизбежно приведет к тому, что "увеличится риск непреднамеренной или умышленной эскалации".



До недавнего времени считали, что Китай обладает примерно 200 или 300 ядерными боеголовками. А Америка и Россия каждая имели их более 4 тыс. Но в ноябре прошлого года Пентагон сообщил, что к 2027 году у Китая может быть более 700 боеголовок, а к 2030 году – по меньшей мере 1 тыс. Причем если бы США решили вновь обрести преимущество в ядерном оружии, то на этом пути столкнулись бы со многими препятствиями. Это обязательство Белого дома поддерживать стратегическую стабильность и контроль над ядерным оружием. "Но даже если бы эти препоны были преодолены, США, вероятно, не смогли бы добыть достаточное количество плутония, чтобы состязаться с Китаем, не говоря уже о России", – говорится в докладе.



Ситуация для Америки невеселая. Каков же выход? С точки зрения американских интересов лучше всего избежать твердого обязательства защищать Тайвань. Вместо этого США и их союзники должны дать ясно понять, что они "отделятся от Китая экономически и ограничат свою экономическую зависимость от него". Следовательно, не нужно рассчитывать и на то, что конфликт можно предотвратить или закончить на приемлемых условиях в случае угрозы применения ядерного оружия – такова рекомендация мозгового треста.



В беседе с "НГ" Павел Каменнов, ведущий научный сотрудник Института Китая и современной Азии РАН, отметил: "Я думаю, говорить об утрате американцами превосходства рано. Американские вооруженные силы имеют большой опыт участия во всевозможных конфликтах, опыт взаимодействия всех родов войск – авиации, флота, сухопутных войск. Причем они опираются на системы разведки космического базирования. Это видно и на примере Украины. О Китае в этом плане немногое известно. Полагаю, что американцы сильнее. Причем у них больше возможности нанести удар по наиболее развитым районам восточного побережья Китая. Они могут использовать ракеты, авиацию и флот. А у Китая, на мой взгляд, возможностей поменьше. Но главное то, что США и Китай связаны друг с другом экономически. Объем американо-китайской торговли превышает 700 млрд долл. У России с Китаем – чуть больше 140 млрд".



Что касается обсуждения ядерного варианта, то в случае конфликта каждая сторона сможет причинить врагу неприемлемый ущерб. "Китай неоднократно заявлял, что соревноваться с США по количеству единиц ядерного оружия он не собирается", – заключил Каменнов.